Вашингтонские и другие западные «оплеухи» Тбилиси

Заявления американских сенаторов бурно обсуждают в Грузии. Правящая «Грузинская мечта» и бойкотирующая парламент оппозиция сенатские слушания интерпретируют каждая в свою пользу, стараясь укрепить собственные позиции перед очередными переговорами при посредничестве спецпосланника Евросовета Кристиана Даниельсона. Параллельно «Грузинская мечта» заговорила о санкционных законопроектах в ответ на бойкот оппозиции, чему последняя, в свою очередь, противопоставила сегодняшние рекомендации Венецианской комиссии.

Заокеанские переживания американских сенаторов за грузинскую демократию, за крайнюю поляризацию политического спектра и длительный политический кризис, оказались не в силах хоть как-то примирить правящую «Грузинскую мечту» и оппозицию. Слушания в сенате, в ходе которых были слышны позитивные оценки в адрес посредничества ЕС в разрешении кризиса и призывы найти компромисс, лишь побудили грузинских политиков укрепить свои позиции перед ожидаемыми в конце недели переговорами с участием спецпосланника Евросовета Кристиана Даниельсона.

В «Грузинской мечте» посчитали, что после Брюсселя и Вашингтон одобряет ее прозападную политику, проводимую не только после парламентских выборов 2020-ого, а самого начала прихода к власти, то есть с 2012-го года. А значит, и в этом бойкоте оппозиция неправа и заслужила острую критику сенаторов, – так, по крайне мере следует из большинства сегодняшних заявлений представителей правящей силы. Вот как интерпретировал заявления американских сенаторов депутат Ираклий Заркуа:

«Существующие в Грузии внепарламентский хаос, дестабилизация и революционный сценарий, входят только в интересы России, – это было подчеркнуто в сенате. И по моему мнению, этим сенаторы не только надрали уши оппозиции, но и дали ей оплеуху. Как ранее европарламентарии, так сейчас и американские сенаторы, сказали оппозиции, что ее место в парламенте, и там нужно продолжить работу».

Оппозиция, продолжающая требовать досрочных выборов и освобождения так называемых политзаключенных, из заявлении сенаторов услышала совсем другое. Оппоненты власти считают, что ранее никогда таких острых, негативных оценок в адрес правящей «Грузинской мечты» в сенате никто не слышал. Так думает и один из лидеров «Лело» Григол Гегелия:

«США четко и однозначно говорят нам, что если «Грузинская мечта» целенаправленно провалит еще одно посредничество Евросовета, то Грузии больше уже не светить евроатлантическая интеграция, судьба страны пострадает, стабильность Грузии будет нарушена».

В доказательство обоснованности своей критики, оппоненты власти привели обнародованную сегодня Венецианской комиссией оценки и рекомендации. Европейские эксперты законодательного права негативно оценили несколько законопроектов, которые «Грузинская мечта» уже приняла в первом чтении. Речь идет о прекращении госфинансирования партиям, отказавшимся входить в законодательный орган, а также о приостановлении регистрации партии, в пользу которой агитирует гражданин зарубежной страны.

В правящей «Грузинской мечте» и не скрывали, что инициируют эти законопроекты в ответ на бойкот оппозиции и активную деятельность гражданина Украины, третьего президента Грузии и основателя партии «Нацдвижения» Михаила Саакашвили.

Европейские эксперты рекомендуют властям отказаться от этой идей, аналог которой не нашли в других европейских странах.

«Такие широкие санкционные меры против партии, которые не участвуют в парламентской работе, не предусмотрены законодательствами ни одной страны – члена Венецианской комиссии (Совета Европы) и ОБСЕ», – отмечается в заявлении Венецианской комиссии.

«Грузинской мечте» придется отступить», – говорит представитель «Нацдвижения» Леван Бежашвили.

«Профессиональное и справедливое заключение Венецианской комиссии перечеркнуло желание «Грузинской мечты» на законодательном уровне наказать «Нацдвижение» и бойкотирующую оппозицию. В оценке однозначно отмечается, что законопроект антидемократичен, не способствует развитию демократии. Я уверен, что эти поправки заблокированы и дальше не будут утверждены», – говорит Бежашвили.

Впрочем, такую уверенность на проявляют в профильных НПО, учитывая, что «Грузинская мечта» обещала прислушаться к этим рекомендациям европейских партнеров. Партия власти неоднократно выражала такую готовность, в том числе и в избирательной системе, но до конца не учитывала, интерпретировала их в свою пользу.

«Грузинская мечта» и до инициирования в парламенте законопроекта против бойкота не прислушалась к негативным оценкам послов США и ЕС в Грузии, которые считали, что принятие новых законов еще больше обострят политический кризис.

Разрешения кризиса многие ждут к концу недели по приезду спецпосланника из Брюсселя Даниельсона. Ожидается, что на этот раз он будет жестче, и более «доступно» объяснит грузинским политикам, особенно правящей «Грузинской мечте», чем чревата их непримиримая к оппонентам политика.