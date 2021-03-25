Убийство Анзора Тарба: отмена оправдательного приговора

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года в отношении четверых бывших сотрудников МВД республики, которые обвиняются в причастности к смерти в здании ведомства в июле позапрошлого года задержанного Анзора Тарба.

Во вторник Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда РА под председательством судьи Верховного суда Генри Гамисония и с участием судей Темура Шония и Майи Квициния, по результатам рассмотрения кассационного представления Генеральной прокуратуры РА и кассационных жалоб адвокатов, представляющих интересы потерпевших, при особом мнении судьи Гамисония, было вынесено определение, согласно которому отменен оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года в отношении бывших сотрудников МВД РА Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Виталия Кулова, Адгура Аутлева, а уголовное дело направлено Генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий. Кассационное определение вступило в законную силу. Обвиняемые в зале суда были помещены под домашний арест на два месяца, до 23 мая 2021 года. Полное мотивированное решение вместе с материалами уголовного дела в течение 10 дней будет направлено Генеральному прокурору РА.

Это резонансное уголовное дело вот уже почти два года привлекает внимание общественности Абхазии, что неудивительно, ведь аналогичное дело в Южной Осетии, когда умер задержанный правоохранителями Инал Джабиев, привело даже к острому политическому кризису в республике.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года. 12 июня 2020 года следственным управлением Генеральной прокуратуры РА было завершено предварительное расследование и материалы уголовного дела по обвинению бывших сотрудников Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел РА – начальника УУР МВД полковника милиции Джикирба, его заместителя подполковника милиции Чедия, начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности УУР МВД майора милиции Аутлева и старшего оперуполномоченного того же отдела капитана милиции Кулова – были направлены в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. Органом предварительного расследования названные должностные лица обвиняются в халатности и превышении должностных полномочий, выразившихся в применении физического насилия в отношении Тарба Анзора Валиковича, повлекшего его смерть в здании Министерства внутренних дел РА, а также в халатности, то есть в неисполнении должностных обязанностей, повлекшей нарушение прав задержанного Нугзара Папава, из-за чего тому был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Многие СМИ, включая «Эхо Кавказа», обстоятельно освещали ход судебного разбирательства по этому делу, которое в течение долгих месяцев велось в переполненном зале в Сухумском городском суде под председательством судьи Инара Кварчия. В итоге 10 ноября 2020 года суд вынес оправдательный приговор всем четверым обвиняемым, ввиду отсутствия доказательств их виновности, что предсказуемо вызвало бурную возмущенную реакцию со стороны родственников и близких покойного Анзора Тарба. 13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.

Кассационная коллегия долго не могла приступить к рассмотрению представления Генпрокуратуры и жалобы потерпевших на решение Сухгорсуда по причинам, которые также вызывали немало пересудов в обществе. Сперва на ее заседании 2 февраля 2021 года было принято решение об отводе входившего в Кассационную коллегию судьи Романа Кварчия на основании того, что он является однофамильцем судьи горсуда Инара Кварчия (фамилия эта одна из многочисленных в Абхазии) и мог, на чем настояла сторона гособвинения, при рассмотрении дела быть прямо или косвенно заинтересованным лицом. А потом, 25 февраля, уже по настоянию стороны защиты обвиняемых (на тот момент оправданных) Кассационная коллегия приняла решение об отводе судьи Мимозы Цушба, так как, по словам адвокатов, родная племянница судьи – старший следователь следственного управления Генеральной прокуратуры, входила в следственную группу по расследованию дела Тарба. По мнению защиты, родственную связь между судьей и следователем Цушба можно рассматривать как обстоятельства, исключающие ее участие в процессе… Некоторые в обществе в связи с этими двумя отводами язвили, что при таких подходах могут скоро закончиться все судьи Верховного суда и заседание Кассационной коллегии может вообще не состояться.

Но оно все же состоялось. Когда начались прения сторон, начальник судебного управления Генпрокуратуры РА Даур Амичба сказал про оправданных горсудом бывших сотрудников МВД:

«В данном конкретном случае эти люди проработали в системе органов МВД от десяти до пятнадцати лет, вернее, до тринадцати лет, на их счету много раскрытых уголовных дел. И тут получается, если мы возьмем за основу, что они не причастны, что они и в мыслях не могли себе представить, что в здании МВД может кто-то пострадать, хотя за день до этого носили лаваши, носили лекарства, делали капельницу человеку, которого под вымышленной фамилией возили в больницу… И на следующий день они не могли признать, что с другим такое могло произойти? Ну, это просто абсурдно. Мы не просим сегодня выносить обвинительный приговор, уважаемый суд, мы просим дать возможность суду разобраться и вынести справедливое решение. Если действительно на основании всех новых доказательств судом будет установлено, что это сделали Иванов, Петров, Сидоров, мы с удовольствием откажемся от обвинений и привлечем других лиц. Но говорить сегодня, что мы не знаем, кто это совершил, это, как минимум, неправильно. И просить привлечь кого-то еще… А кого нам привлекать, если конкретные люди, которые занимались охраной и обеспечением безопасности, сегодня оправданы?»

Даур Амичба добавил, что, если исходить из утверждений четверых бывших правоохранителей, выходит, что ночью в здание МВД ворвались какие-то неведомые люди, которые нанесли задержанному травмы, несовместимые с жизнью. Но как такое возможно, если даже он сам, сотрудник прокуратуры в форме, проходит в здание МВД только по пропуску?

Адвокаты обвиняемых в ходе прений сторон просили Кассационную коллегию не отменять оправдательный приговор. По их мнению, Генпрокуратура должна провести новое расследование, а суд первой инстанции не должен возвращаться к делу «невиновных людей». Кассационная коллегия поддержала, однако, позицию обвинения.

Сами обвиняемые отказались от выступлений также, как ранее в Сухумском горсуде отказались не только от дачи показаний, но и от последнего слова.

Кассационным определением был отменен также ряд постановлений, согласно которым суд первой инстанции признал недопустимыми доказательства, представленные стороной обвинения, и вынесенное в адрес органа расследования и руководства Генеральной прокуратуры РА частное постановление, в котором судья Сухумского городского суда Инар Кварчия просил генпрокурора обратить внимание на допущенные нарушения при расследовании уголовного дела и отсутствия надзора за деятельностью ИВС МВД РА.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия