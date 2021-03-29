Грузия обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранцев

Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев. Об этом сегодня, 29 марта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который побывал на крупнейшей грузинской Ингури ГЭС, где ознакомился с ходом ремонтных работ, информирует агентство «Новости-Грузия».

Премьер подчеркнул, что ему «абсолютно непонятен возникший вокруг ГЭС ажиотаж».

«Мы договорились с компанией, все будет проверено еще раз, в том числе с привлечением грузинских и зарубежных специалистов. Также будет проверено еще раз воздействия строящейся ГЭС на окружающую среду, нанесет это вред или нет», - сказал Гарибашвили.

Премьер также подчеркнул, что проект Намахвани ГЭС очень важен для энергобезопасности Грузии. «Его разработали и начали работу над проектом наши, грузинские ученые, 30-40 лет назад», - отметил он. Премьер-министр считает, что массовые протесты против Намахванской ГЭС «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии».

«Также разговор шел о передачи территории в аренду на несколько лет. Это является принятой практикой везде, во всем мире, соответственно, эта какая-то необдуманная и антигосударственная риторика, которая мешает отношениям с нашими соседними государствами, с инвесторами, конечно же, должна прекратиться», - сказал Гарибашвили.

Премьер напомнил, что потребление электроэнергии в Грузии с каждым годом растет, следовательно, растет и ее импорт. Поэтому, по его словам, «чрезвычайно важно поощрять строительство гидроэлектростанций, включая большие, малые, средние и микрогидроэлектростанции».

Проект Намахвани ГЭС предусматривает строительство двух независимых ГЭС в долине реки Риони: ГЭС Квемо Намахвани (333 мВ) и Земо Намахвани (100 мВ). Годовая выработка каскада - 1 500,00 ГВтч, что покрывает 12% годового потребления Грузии.

Между тем протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани.