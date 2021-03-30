Третья волна: в Азербайджане выявили 2146 новых случаев коронавируса

В Азербайджане за последние сутки выявили 2146 новых случаев заражения COVID-19. По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 23 декабря прошлого года.

В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что за сутки в стране выздоровели 838 человек, скончались 25.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 259 476 случаев заражения COVID-19, вылечились 237 338 человек, скончались 3538. Продолжается лечение 18 600 больных.

При этом за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Азербайджане были вакцинированы 28 926 человек. Число вакцинированных граждан уже достигло 536 871.

Отметим, что рост числа заражения коронавирусом наблюдается и в других странах Южного Кавказа – Грузии и Армении.