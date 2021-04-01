Премьер Грузии критикует оппозицию за форму протеста против визита Познера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили критикует оппозицию за форму протеста против визита российского журналиста Владимира Познера. Акция, по словам Гарибашвили, «выходила за рамки цивилизованных норм и грузинских стандартов».

Глава правительства также заявил, что ситуацией воспользовалась «самая деструктивная сила – «Единое национальное движение» (партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили).

«И на этот раз цель «Единого национального движения» и Саакашвили – деструкция, саботаж и нанесение максимального урона нашей стране, подрыв международного имиджа нашей страны. Они сделали это в условиях, когда наша страна частично открывается для туристов», – сказал Гарибашвили.

«Мы еще раз убедились, что «Нацдвижение» сформировалась как абсолютно деградировавшая и радикальная группа, с которой цивилизованный диалог невозможен», – добавил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства при этом говорит, что Познер не нарушал грузинский «Закон об оккупации» и въехал в страну в полном соответствии с законом.

«Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он часто бывает в Грузии с паспортом США. Это был очередной частный визит. Кроме того, согласно постановлению правительства, у него и сопровождающих его лиц был так называемый ковид-паспорт, а также отрицательный результат ПЦР-теста. Они въехали в страну в соответствии с законом. Что касается собрания гостей в одном из заведений Тбилиси без учета регуляций, то это, конечно, неприемлемо для нас, для всех, и соответствующие органы немедленно отреагировали. В частности, были оштрафованы и как учреждение, так и каждое физическое лицо», – заявил Ираклий Гарибашвили.