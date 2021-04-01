Спикер Госдумы про инцидент с Познером: приезжать в Грузию туристам из РФ небезопасно

Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси продемонстрировал, что радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии, гражданам РФ небезопасно там находиться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему», – написал председатель Госдумы.

Володин говорит, что в 2019 году, во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к депутату Госдумы Сергею Гаврилову.

«Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны», – отметил он.