Дополнительные силы полиции стянуты в ущелье реки Риони на западе Грузии, где накануне на фоне протестов возобновилось строительство Намахвани ГЭС, сообщает телеканал «Формула». С утра там были замечены водометы, на месте мобилизован полицейский спецназ.

3 апреля в административном порядке задержаны были двое участников акции с требованием прекращения любых работ в ущелье Риони. Одновременно полиция перекрыла автомобильные дороги у сел Гумати и Корениши (Цхалтубский муниципалитет). Из-за этого сотни человек, желавших присоединиться к протесту против строительства ГЭС, не смогли добраться до места – села Намахвани.

По информации издания RegInfo, накануне вечером сотрудники МВД оштрафовали за нарушение «комендантского часа» 12 человек, заночевавших в своих машинах в Гумати. Среди оштрафованных жители Казбеги, Тбилиси и Кутаиси, которые должны были подключиться к митингу в ущелье Риони. Протестующие, полгода назад создавшие движение «Защитников ущелья Риони», считают, что полиция пытается запугать их. Они намерены продолжать акции, несмотря ни на что.

Очередной митинг начался сегодня, 4 апреля, в 12:00. В Намахвани собрались сотни человек, многие пешком прошли более десяти километров, чтобы попасть на акцию.

Протесты против строительства ГЭС уже более 160 дней продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем и в Намахвани. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительной сделке с инвестором. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.

Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.