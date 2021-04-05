«Коронавирусная инфекция весьма коварна» – Анкваб обратился к жителям Абхазии

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб, в тяжелой форме переболевший коронавирусом, обратился к жителям Абхазии. Он говорит, что «коронавирусная инфекция весьма коварна» и призывает граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.

«Уважаемые сограждане, друзья, медики Абхазии, как известно, на днях я завершил курс лечения в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в г. Москве после заболевания коронавирусной инфекцией.

Болезнь протекала тяжело. Однако в результате первичной помощи, оказанной в Гудаутской центральной районной больнице, выполняющей последнее время функции главного ковид-госпиталя республики, и последующего интенсивного курса лечения в Москве, эти трудности преодолены.

Я знаю, что наши граждане проявляли искреннюю обеспокоенность состоянием моего здоровья, желали мне скорейшего выздоровления. Мне это помогало в борьбе с болезнью. И я сердечно вам всем благодарен.

Никогда не сомневался в серьезности угрозы здоровью человека, которую несет в себе новая коронавирусная инфекция. А пережитый личный опыт дает мне еще больше оснований так же настойчиво призывать всех вас к ответственному соблюдению мер предосторожности и неукоснительному выполнению предписаний специалистов.

Коронавирусная инфекция весьма коварна, а риски, связанные с заболеванием ею, слишком высоки. Именно поэтому каждый из нас обязан – ради собственного благополучия, ради жизни и здоровья родных и близких – не забывать об угрозах пока еще не побежденной эпидемии. Только наши коллективные усилия позволят преодолеть эту проблему.

Еще раз искренне благодарю всех вас за поддержку и желаю крепкого здоровья», – говорится в обращении.

Пресс-служба абхазского Кабмина 1 апреля сообщила, что Александр Анкваб после прохождения курса лечения в московской клинике вернулся в Абхазию.

СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).

18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.

С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.