Познер, Россия, и Грузия

В Грузии слишком рьяно беспокоятся о российских туристах. Целая страна периодически впадает в паническое состояние после очередного обострения отношений между Москвой и Тбилиси, а также после очередных инцидентов, которые могут быть восприняты таковыми.

Ни о ком другом ни народец, ни власти так заботливо не беспокоятся как о них, родных. Все остальные легко могут быть игнорированы, несмотря на то, что потенциал их туристического рынка вполне сопоставим с российским

Власти страны делают все возможное, для того, чтоб закрыть страну для иранских туристов – их так часто и откровенно беспричинно заворачивают на границе, что в 2019 году их численность в Грузии сократилась на 50%. При том, что Иран – это большая, богатая, любящая тратить, а главное, закрытая и изолированная от всего мира страна. Выбор, куда ехать, у них небольшой, и можно смело утверждать, что если б не дискриминационная политика Тбилиси, сегодня иранских туристов было бы ненамного меньше, чем россиян. Но – всем плевать.

Еще один неисчерпаемый источник туристов – Индия, которую то ли целенаправленно, то ли в силу природной ксенофобии пытаются максимально оттеснить от Грузии, опять тем же путем – массовым и необоснованным отказом в посещении страны. Если б я был индусом, то сто раз бы подумал, стоит ли рисковать. Из-за этого Грузия теряет сотни тысяч потенциальных туристов из Индии, но – всем плевать.

Совсем уж ни в какие рамки не умещается визовый режим против Китая – весь мир, все суперразвитые туристические страны пытаются максимально привлечь к себе китайцев, которые в последние годы явно почувствовали вкус к красивой жизни, и судя по всему, он им понравился.

Из-за тупоголовой ксенофобии страна фактически теряет три больших туристических рынка – Китай, Индию, и Иран, которые при минимальным усилиях со стороны Тбилиси в очень короткий срок могли бы компенсировать потери на российском направлении. Но – всем плевать.

Зато стоит кому-то просто чихнуть так, чтоб теоретически это могло подействовать на нервы Его Высочеству Императору и самодержцу всея Руси, как тут же начинается массовый мор населения. Есть в этом что-то колониальное – схожее с тем, как известная в прошлом певица из Кабо-Верде Сезария Эвора с пронзительной африканской ностальгией пела португальские песни. Что-то в духе «Эх, были времена»…

Но это ладно, оставим в стороне моральные соображения. Не стоит требовать особого героизма от тех, для кого символом страны является хачапури.

На днях традиционная советская Грузии пережила очередную паническую атаку, на этот раз из-за инцидента с Познером – «все, теперь русские обидятся и перестанут приезжать в Грузию».

Для среднестатистического грузинца логика вполне понятная и простая – 85% россиян поддерживают Путина, Познер – путинский пропагандист, соответственно, 85% – за Познера. Стало быть, они сочтут себя оскорбленными, и откажутся приезжать в Грузию.

Рассуждать в такой логике может только тот, кто ничего не знает о России и россиянах, или тех, кто знаком с гражданами соседней страны исключительно по ресторанам.

На самом деле, ни Познер, ни Гаврилов, ни оскверненный памятник Грибоедова, ни акции протеста, в ходе которых звучат лозунги, которые могут трактоваться как антироссийские – никаких российских туристов отпугнуть не могут.

В 2019 году значительное сокращение туристического потока была связано не с морально-этическими соображениями, а с закрытием авиационного сообщения, то есть с сугубо практическими факторами.

В реальности российские туристы – по мере наличия транспорта – будут приезжать в Грузию, по одной простой причине. На самом деле существует две России, и это совсем не то, что имел в виду Шеварднадзе в 90-годы. Две России – одна коллективная, другая индивидуальная.

Хотите понять как это выглядит? Нет ничего проще: время от времени смотрите музыкальные шоу на топовых российских телеканалах, например, на Первом канале. Есть такая программа «Точь-в-точь», которую мне случайно довелось смотреть в эти дни.

Это было поразительное зрелище. На Первом канале, в цитадели путинской идеологии, в главном пропагандистском аппарате «русского мира», там, где выковывается ненависть среднего русского человека к Западу… Вот на этом первом канале многие годы идет программа, в ходе которой российские поп-звезды изображают известных музыкантов, как современности, так и прошлого. Отсюда и название – «Точь-в-точь».

Большинство, почти 90% номеров в этой шоу – это поп-музыка ненавистного России Запада. На телеканале, где русским людям рассказывают, как Запад хочет лишить их идентичности и отобрать природные богатства – пляшут и поют Мадонна, Принс, Элтон Джон, Джордж Майкл...

Такое ощущение, что это две разные страны, которые случайно попали в одно пространства. На самом же деле, такое раздвоение – очень характерно для россиян как для социума.

Коллективный россиянин ненавидит Запад, считает, что американцы и европейцы враги его страны. Индивидуальный россиянин обожает Европу и Америку, мечтает там жить, а если не может сам, то посылает туда детей. Когда в России говорит «нормальные страны» – то имеют в виду совсем не Северную Корею, и не Венесуэлу.

Коллективный россиянин обожает Путина, считая, что он защищает достоинство страны. Индивидуальный россиянин ненавидит власть, не доверяет ей, и уверен, что она врет по любому поводу.

Коллективный россиянин противопоставляет себя Западу, тянется к Китаю, и считает себя азиатской цивилизацией – индивидуальный россиянин в реальной жизни, на повседневом уровне – европеец, в большей степени чем грузин.

Коллективный россиянин считает себя православным, в реальной жизни индивидуальный россиянин скорее всего к религии равнодушен, в церкви ходит только по праздникам, ритуалов не соблюдает, попам ручки не целует, пост не держит.

Индивидуальный россиянин готов уступить часть своего естества коллективному, но в той степени, которая не касается его лично. То есть ненавидеть Европу в целом, вообще – это хорошо, правильно и нужно, но запланированной поездке в Париж это помешать не должно.

Перспективы российского туризма в Грузии, на фоне гавриловско-познерских скандалов – примерно из той же оперы.

Коллективный россиянин будет возмущаться, индивидуальный будет говорить «все равно наши СМИ врут». И Грузия для него останется тем же, чем была до Познера – дешевым туристическим направлением, которое неплохо было бы освоить.

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