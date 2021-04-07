COVID-19 в Грузии: 687 новых случаев, 327 выздоровели

Научный руководитель президента России Владимира Путина, ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером по оценке журнала Forbes. По данным издания, его состояние оценивается в полтора миллиарда долларов.

65-летний бизнесмен впервые вошёл в глобальный список Forbes, заняв 2035-ю строчку. В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей России он бы занял 64 — 66 место.

Благосостояние Литвиненко значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений "ФосАгро", в которой ректору петербургского вуза принадлежит пакет почти в 21 процент. За год акции "ФосАгро" подорожали почти в два раза, а выручка химической компании в прошлом году выросла более чем на два процента — до 254 миллиардов рублей.

О том, что Литвиненко владеет долей в "ФосАгро", стало известно в 2011 году. Как именно он получил её, до конца неясно. По одной из версий, он мог получить их за неформальную помощь этой компании, когда в рамках дела ЮКОСа к ней возникли претензии налоговой службы, писала газета "Ведомости".

Как утверждает издание "МБХ медиа", Литвиненко, который возглавлял предвыборные штабы Владимира Путина на президентских выборах в 2000-м, 2004-м и 2012-м годах, скрыл в декларациях о доходах около 19 миллиардов рублей дивидендов от акций холдинга "ФосАгро", которыми он владеет.

С 2014 года доля Литвиненко в компании увеличилась на шесть процентов. Дивиденды от акций составили около 20 миллиардов рублей, в то время как научный руководитель Путина задекларировал за этот срок лишь 1,3 миллиарда доходов, выяснило издание, изучив финансовую отчётность ректора Санкт-Петербургского горного университета.

В конце 1990-х Литвиненко руководил учёным советом, на котором будущий президент Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию по теме "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений".

Позже Литвиненко был научным руководителем будущих главы "Роснефти" Игоря Сечина и премьера Виктора Зубкова. Оба работали в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Путин. Позже он четыре раза возглавлял предвыборный штаб Путина в Санкт-Петербурге — родном городе президента.