Операция «Интурист», или Сезону Познер не помеха

После инцидента с Владимиром Познером в Тбилиси российские политики сделали заявления, из которых следует, что Москва будет продолжать экономическое давление на Грузию. Между тем, по мнению экспертов, именно российские туристы будут основой туристической бизнес-модели Грузии.

Поездка в Грузию небезопасна, прокомментировал поездку Познера спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны», – отметил российский политик.

После заявления Москвы в Грузии вновь заговорили, что в этом сезоне с большой вероятностью следует ожидать сокращения турпотока из России, как и после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым в 2019 году, когда Москва прервала авиасообщение с Грузией, что резко сократило турпоток.

В Грузии уже начали просчитывать альтернативные направления, если Россия ужесточит санкции в этом направлении. Однако никто от российских туристов отказываться не собирается, речь идет лишь о приоритетах.

Между тем, какова цена вопроса? Сколько денег оставляют российские туристы в Грузии? По данным МВД, в докризисном 2019 году каждый путешественник из России в среднем за отдых тратил 1 282 лари, занимая 16 позицию в списке представителей самых «щедрых» туристических направлений. На первом месте в этом списке граждане США, которые в среднем потратили в Грузии 3 813 лари, далее следуют Саудовская Аравия – 3 632 лари, ОАЭ – 2 453 лари, Великобритания – 2 438 лари, Чехия – 2 142 лари.

В целом россияне в 2019 году израсходовали на курортах Грузии 1 миллиард 835 миллионов лари, или 17% от всех туристических поступлений Грузии.

Глава Ассоциации туроператоров Грузии Ия Табагари считает, что Департаменту туризма Грузии необходимо провести скрупулезную работу над диверсификацией рынков, что сделает экономику страны менее зависимой от политических капризов Кремля:

«После известных событий 2019 года многие неожиданно обнаружили, что Грузия интересна не только соседям, но и жителям многих других стран, и в конце рекордного сезона стало ясно, что даже при резком сокращении турпотока из России мы достигли пика загруженности. Считаю, что отношение к этому направлению должно стать таким же, как и к другим, и не стоит тратить на это время и огромные ресурсы. Напомню, пару лет назад туристическое ведомство Грузии израсходовало 25 миллионов лари на рекламную компанию на российском телевидении. Без конца приезжали российские съемочные группы, журналисты рекламировали Грузию. Не стоило этого делать, с такими же затратами можно было привлечь путешественников из более стабильных и предсказуемых государств».

Вместе с тем, по мнению специалиста, непритязательность большинства российских туристов не стимулирует местный бизнес к повышению уровня сервиса, что отпугивает туристов с других направлений:

«Существует стратегия развития туризма, подготовленная Всемирным банком, где черным по белому написано, что приоритетом развитие отрасли является равнение на стабильные рынки, а не РФ. К сожалению, руководство свернуло с этого курса, пойдя по проторенному пути. А ведь расчет на туристов из стабильных стран стимулирует сервис, за которым обычно следует увеличение инвестиций в эту сферу».

Однако на сегодняшний день реальность такова, что после изматывающей пандемии в первую очередь именно российский турист хлынет массово в Грузию, в отличие от европейского, который пока занят другими проблемами, говорит Майя Махатадзе, управляющий Adamo Hotel:

«Уже с мая проявляется интерес к посещению Грузии с стороны российских туристов, хотя я как профессионал не хочу акцентировать внимание на странах пребывания – для меня все едины. Что касается броней, то да, они в основном из России, в Европе действует жесткий закрытый режим, и тамошние путешественники пока не проявляют особого интереса к Грузии».

Напомним, в самом успешном для туриндустрии 2019 году Грузию посетили 9 миллионов 450 тысяч туристов. Доходы отрасли превысили 3,3 миллиардов долларов. В прошлом году из-за пандемии турпоток снизился на 91%.