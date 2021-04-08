Судебный процесс по делу Ники Мелия перенесен на 13 апреля

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки из страны российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой источники.

По данным агентства, в Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерской атаке на правительственные учреждения с использованием разработанного американской компанией Solar Winds программного обеспечения. Её называют самой опасной кибератакой в истории Америки.

Как рассказал один из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать санкции против людей, близких к Владимиру Путину, а также органов власти, связанных с вмешательством в выборы. В качестве ответной меры также рассматривается высылка российских "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием", отметил источник.

Анализ враждебных действий России был подготовлен по указанию президента США Джо Байдена, которое он дал в своей первый рабочий день в Белом доме. Расследование шло по четырем направлениям: хакерская атака, враждебные действия в отношении американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы и отравление оппозиционера Алексея Навального.

В середине марта американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. Тогда же в интервью ABC News Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.

О взломе компьютерных сетей более 250 федеральных агентств и предприятий, в том числе Госдепартамента , министерств финансов и торговли США и других ведомств первыми сообщили 13 декабря агентство Reuters и газета Washington Post. Власти США обвинили в атаке хакерскую группировку APT29 (Cozy Bear), которую связывают с российскими спецслужбами.

Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах и обвинения в организации покушений на Скрипалей и Навального.

Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, в Белом доме обсуждается возможность назначить спецпосланника для закрытых переговоров о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2", не оттолкнув при этом Германию. Такую роль предложили советнику Джо Байдена, бывшему спецпредставителю Госдепа по международным энергетическим вопросам Эймосу Хохштейну, но он пока не принял предложение.