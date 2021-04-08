Афган Мухтарлы говорит, что может опознать своих похитителей по фотографии

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, которого похитили из Тбилиси в мае 2017 года, говорит, что он не надеется на прокуратуру Грузии, поскольку, по словам журналиста, к его похищению причастна и грузинская сторона.

Мухтарлы впервые после своего похищения вернулся в Грузию накануне. Сегодня он дал пресс-конференцию, после чего направился в прокуратуру для дачи показаний. Позже стало известно, что полноценный допрос не состоялся по технической причине – возникла проблема с переводчиком.

«В моем похищении принимали участие азербайджанская сторона и Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, пограничная полиция с грузинской стороны. Я должен предоставить прокуратуре информацию о том, как меня доставили в Азербайджан, я видел половину пути. Я должен показать место, откуда произошло мое похищение. Я не возлагаю больших надежд на грузинскую прокуратуру. Грузинская сторона совершила это вместе с азербайджанской стороной, также был проинформирован тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили, вероятно, знал и Иванишвили. Если мне покажут фотографии, я узнаю нападавших», – сказал Мухтарлы журналистам.

Как пишет «Грузия-онлайн», азербайджанский журналист также заявил, что пробудет в Грузии 10-15 дней.