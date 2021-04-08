Дело Меги Бакрадзе: вакцина, смерть и лжесвидетельство

В рамках дела о смерти медсестры Меги Бакрадзе прокуратура Грузии предъявила обвинения трем сотрудникам ахалцихской клиники «Имеди». Они обвиняются в лжесвидетельстве: врач Виолетта Инасаридзе, поначалу утверждавшая, что оказала необходимую помощь медсестре сразу после того, как у нее предположительно развился анафилактический шок, позже призналась, что не сделала этого.

20 марта, на следующий день после кончины медсестры Меги Бакрадзе, врач Виолетта Инасаридзе, с которой они были коллегами, дала интервью журналистам:

«Через 20-25 минут (после вакцинации) ей стало нехорошо. Общая слабость, зуд, говорила, что у нее как будто чешется (тело). Сразу, у меня там же хранится (адреналин) – мы очень боимся этой новой вакцины – поэтому, я подтверждаю, что тут же ей вкололи уже заготовленный шприц в бедро. Тут же. Адреналин. Как только она сказала (что ей нехорошо), через несколько секунд. Я лично это сделала».

Практически то же самое Виолетта Инасаридзе сказала следователям спустя четыре дня, 24 марта. Об этом свидетельствуют показания, обнародованные адвокатами семьи погибшей медсестры. Впрочем, уже спустя сутки, 25-го марта, врач призналась, что адреналин не был использован.

«Я думала, что это была просто реакция, т.е. какая-то аллергическая реакция, я таких видела очень много. Это было обычно. Это могло быть вызвано и эмоциями, она (Бакрадзе) была эмоциональной девочкой, я посчитала, что это не было чрезвычайной ситуацией», – сказала Виолетта Инасаридзе в ходе повторной дачи показаний.

Когда следователь уточняет, что именно предприняла врач, она отвечает: «В принципе ничего, я спросила, как она и передала ее в надежные руки». Под «надежными руками» врач, вероятно, подразумевает своего коллегу – реаниматолога Беку Липартелиани, которому также были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве. Его подпись, а также подпись самой Инасаридзе и медсестры Теи Гзиришвили, стоят в медицинской истории Меги Бакрадзе, где указано, что она получила дозу адреналина сразу после случившегося. На вопрос следователя, чем руководствовалась Виолетта Инасаридзе, составляя и подписывая документ, в котором была указана неверная информация, врач отвечает:

«Наверное, страх, что, вот, ответственность… Не знаю».

Из заявления прокуратуры при этом следует, что Виолетты Инасаридзе вообще не было в помещении, где медсестре, прошедшей вакцинацию, стало плохо.

«По делу (Меги Бакрадзе) в качестве свидетелей были опрошены Б.Л., В.И. и Т.Г. (…) Они воспрепятствовали (осуществлению) правосудия, руководствуясь личными мотивами, чтобы не выяснилось, что В.И. не было с пациентом во время оказания первой медицинской помощи, – предоставили следствию ложную информацию», – говорится в заявлении ведомства.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. В качестве меры пресечения тбилисский городской суд установил залог в три тысячи лари на каждого обвиняемого. Адвокат Виолетты Инасаридзе – Шалва Гоголадзе говорит, что пока не знаком с деталями. Однако, по его словам, укол адреналина Меги Бакрадзе был сделан, только сделала его не Инасаридзе:

«Адреналин был введен. Но ввел его другой врач, а не тот, кто сказал, что сделал его».

В то же время адвокаты семьи Меги Бакрадзе настаивают на проведении следственного эксперимента:

«В деле нет видеозаписей (с камер из больницы), которые помогут пролить свет на многие факты. Как только у нас будут видеокадры и флакон (вакцины) должен быть проведен следственный эксперимент, необходимо установить все факты, которые происходили в течение 18 марта (…) По моей оценке, с большой вероятностью виновность этих лиц (трех сотрудников клиники «Имеди») подтвердится. Впрочем, это лишь один эпизод всей картины», – сказал Вахтанг Барамашвили, адвокат семьи Меги Бакрадзе.

Минздрав ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить была ли кончина медсестры вызвана врачебной ошибкой. В то же время, по словам замглавы ведомства Тамар Габуния, для министерства лжесвидетельство со стороны команды врачей «как с правовой, так и с профессиональной точки зрения совершенно неприемлемо».