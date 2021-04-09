Немецкий лоукостер Eurowings выходит на рынок Грузии

В Бразилии зарегистрирован новый за последние дни антирекорд по числу смертей от коронавируса – 4249 летальных исходов за 8 апреля.

По этому показателю страна приближается к суточному рекордному числу, которое было отмечено в США 20 января – 4405 умерших.

Больницы в Бразилии сейчас переполнены, к тому же в них отмечена нехватка средств для лечения больных, включая кислород, анестезию, основные препараты для интубации. Опрос, проведённый на этой неделе Национальной ассоциацией частных клиник, показал, что даже в самых дорогих из них запасов недостаточно. Также есть проблемы с вакцинами против COVID-19.

Сенат Бразилии планирует на будущей неделе сформировать специальный комитет по расследованию принимаемых исполнительной властью мер для сдерживания болезни. Президент Жаир Болсонару с самого начала преуменьшал угрозу пандемии. Он не поддержал, к примеру, усилия властей штатов с целью ограничить передвижение.

"Мы всё еще живём в условиях пандемии, которую отчасти используют в политических целях – не для того, чтобы побороть вирус, а для того, чтобы сместить президента", - заявил Болсонару, выступая ранее на этой неделе.

За время пандемии жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии стали более 345 тысяч человек. По числу смертей страна занимает второе место в мировой официальной статистике после Соединённых Штатов, где население примерно на 50 процентов больше, пишет Reuters.

В настоящий момент в Бразилии, по данным Института общественного здоровья Fiocruz, зафиксировано 92 варианта нового коронавируса, включая тот, что считается намного более заразным, чем изначальный штамм, и чьё распространение в других государствах Латинской Америки и за её пределами вызывает обеспокоенность по всему миру, отмечает "Би-би-си".