Президент Грузии: «Необходимо немедленно вернуть посла в Киев»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с украинцами после представления ежегодного отчета в парламенте.

«Я не могу не упомянуть сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей и выражаю им солидарность. Думаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев», – заявила Зурабишвили.

В мае прошлого года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией.

Ситуация на востоке Украины резко ухудшилась в конце марта. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей. Как отмечает агентство DPA, с начала нынешнего года потери украинских военных составили не менее 24 человек убитыми, пророссийские сепаратисты заявляли, что с их стороны убитых с начала января 23. В соцсетях в последние дни появляются сообщения о движении российской военной техники к границам Украины, а также вблизи аннексированного Крыма.