Отозванный из Киева посол Грузии начал консультации в МИД

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный в Тбилиси из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сегодня проводит консультации в МИД Грузии. Шарашенидзе пока не знает, когда вернётся в Киев.

«Мы обсудим все аспекты сотрудничества двух стран. Сегодня консультации начнутся, о дате их окончания сообщить пока не могу. Мы должны детально обсудить все вопросы. Я не согласен с оценкой о плохой работе посольства. У нас была коммуникация с высшим руководством Украины, мы выразили протест [из-за назначения Саакашвили]. Формой протеста стал отзыв посла для консультаций», - отметил Шарашенидзе.

Дипломат вернулся в Тбилиси 11 мая и прошёл обязательный в условиях пандемии коронавируса двухнедельный карантин.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.