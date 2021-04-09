Абхазская неделя без света и вакцины

Всю неделю общественность обсуждала ситуацию в энергетике. Свои суждения о непрофессионализме правительства в этом вопросе высказывали общественные деятели и, что важнее, простые люди. Поводом стало введение графика отключения света по всей стране по шесть часов в сутки с 6 апреля.

Тем временем управляющая компания «Черноморэнерго» пытаясь объяснить свое решение о веерных отключениях, путалась в показаниях. 6 апреля энергетики сообщили, что введение графика отключений связано с аварией на ЛЭП Кавкасиони. Затем последовали два сообщения: авария произошла на территории России, а через пару часов о том, что авария на ЛЭП в Грузии. Злобное «веселье» в соцсетях вынудило абхазских энергетиков уточнить, что все ремонтные работы завершены, но продолжаются «регламентные работы» на высоковольтке, которые вынуждают сохранять ограничения. К этому времени телеграмм-каналы уже сообщили со ссылкой на российско-грузинскую компанию, которой принадлежит линия Кавкасиони, что никакой аварии не было. Но пресс-служба «Черноморэнерго» не сдавалась и после такого компромата скормила народу успокоительное сообщение о том, что режим ограничений будет снят 7 апреля в 22 часов. Но уже 8 апреля, когда стало понятно, что потребителей электроэнергии обманули в очередной раз, «Черноморэнерго» призналось, что ограничения на подачу электроэнергии продолжатся, так как переток поступающий из России в Абхазию составляет 7 миллионов киловатт-часов, а на обеспечение республики в течение суток требуется 9,6 миллионов киловатт-часов.

Таким замысловатым образом стало известно истинное положение дел: правительство не смогло рассчитать объем потребляемой энергии и вышло за пределы лимита, который запросило у России перед началом ремонтных работ на ИнгурГЭС. Причину следует искать в решениях руководства страны, связанных с деятельностью по добыче криптовалюты. Напомню, что ее разрешили, затем запретили, но не смогли (или не захотели) обеспечить выполнение запрета. Майнинг-деятельность процветает, а рядовые граждане, предприниматели, медицинские, школьные учреждения, объекты торговли, туризма и общепита вынуждены приспосабливать свою жизнь к отключениям света.

Недовольство населения пытался погасить в социальных сетях сам глава «Черноморэнерго». Михаил Логуа пошел в народ, то есть в Фейсбук и стал убеждать, уговаривать, обещать и даже угрожать возмущенным пользователям социальных сетей. Последние не стеснялись в выражениях гнева и обвиняли энергетиков и правительство в некомпетентности и использовании государственных ресурсов в личных целях. Под натиском хоть виртуального, но весьма разгневанного народа главный энергетик страны через пару часов исчез из сети и удалил все свои комментарии. Но осадок остался.

Между тем, лидер оппозиционной организации АНД Адгур Ардзинба несостоятельность правительства в решении проблемы энергетического кризиса описал в денежном эквиваленте – более 2 миллиардов внешнего долга за 2020 год. Он отметил, что в условиях пандемии, когда не работали предприятия, учебные заведения и объекты торговли потребление электроэнергии возросло до 2,5 миллиардов киловатт-часов (при объеме абхазской доли электроэнергии, производимой на Ингур ГЭС – 1,78 миллиардов киловатт-часов в год). «Все, что свыше этого объема, это дефицит, покрываемый за счет перетока. Соответственно, в 2020 году мы потребили сверх лимита более 700 миллионов киловатт-часов, что составляет более 2,1 миллиарда рублей внешнего долга, – отмечает он и констатирует, что это все результат «непрофессионализма» правительства и «поспешных, непродуманные решений».

Трагической новостью недели стало известие о гибели четверых жителей Галского района Абхазии, которые 6 апреля предприняли попытку незаконного пересечения абхазо-грузинской границы, вброд через реку Ингур. По данным СГБ Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного пятидневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию.

И о пандемии. Медики констатируют небольшой рост заболеваемости. На этой неделе COVID-19 диагностирован у 135 человек обратившихся в медучреждения страны. За неделю зафиксировано 2 летальных случая.

Что касается вакцинации, то эта история оказалась не менее запутанной, чем с веерными отключениями. Обещания о начале вакцинации переносились несколько раз. Президент обещал, что вакцину завезут в январе, главный санитарный врач – в марте. В апреле стало понятно, что вакцины нет и ее надо покупать. По мнению депутата парламента Алхаса Джинджолия, в ожидании вакцины Абхазия теряет «золотой период вакцинирования». Он отмечает, что вакцинацию надо успеть провести до начала туристического сезона. «На носу у нас туристический сезон, народ хлынет в Абхазию. Я считаю, что с туристами будут ввозиться новые случаи заражения, какие бы меры ни соблюдались в России», – отмечает он.

Между тем, средства, которые заложило правительство в бюджет 2021 года на пандемию, не предусматривают покупку вакцины.

Тем временем в двух районах Абхазии на карантин закрыты две школы. В очамчырской школе-интернате коронавирус обнаружен у пяти преподавателей и одного учащегося, а в гудаутской школе заболели три учителя.

В конце рабочей недели Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции провел заседание, на котором министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что наблюдается рост числа инфицированных. При этом он сообщил, что лимиты выделенные государством на лечение больных в прошлом году, практически исчерпаны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия