Афган Мухтарлы на опросе в Генпрокуратуре Грузии назвал имена причастных к его похищению

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы в ходе опроса в Генпрокуратуре Грузии назвал имена лиц, причастных к его похищению в мае 2017 года, как с грузинской, так и с азербайджанской стороны. Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Формула».

Опрос Мухтарлы продолжался более десяти часов и завершился уже после полуночи. По его словам, он озвучил несколько фамилий, а также предоставил следователям детальную информацию о месте похищения и последующих передвижениях похитителей, передает агентство «Новости-Грузия».

Оппозиционный азербайджанский журналист уверен, что тогдашний премьер Георгий Квирикашвили выдал приказ о его похищении по поручению Бидзины Иванишвили – миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта», которого оппоненты называют закулисным правителем страны.

«Мне не известно, кто участвовал в моем похищении с грузинской стороны, однако я могу назвать ведомства, которые были задействованы: МВД, криминальная полиция, пограничная полиция и пограничный пункт пропуска. Я не могу представить, что приказ о похищении был отдан без участия Георгия Квирикашвили. Он был премьером, однако я считаю, что он выполнял поручение Иванишвили», - сказал Мухтарлы. Журналист считает, что дело о его похищении политизировано и не надеется на справедливое расследование.