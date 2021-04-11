Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились с Келли Дегнан и Карлом Харцелем

Лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе встретились с послом США Келли Дегнан и послом ЕС Карлом Харцелем в офисе представительства ЕС в Грузии, сообщает Общественный вещатель. Как рассказал журналистам после встречи Мамука Хазарадзе, на встрече обсуждались вопросы, связанные с документом, подготовленным президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.

По словам Хазарадзе, позиция «Лело» по трем пунктам неизменна, и они подтвердили свое согласие с ними, а по оставшимся двум пунктам продолжаются дискуссии. Как отметил Хазарадзе, партия «Лело» встретилась с послами отдельно, а встреча спикера парламента Грузии с послами состоялась до их приезда.

«Я не могу говорить о деталях, но хочу подтвердить, что интерес к Грузии большой. Сейчас идет большая попытка, чтобы произошла окончательная перезагрузка Грузии, и эта перезагрузка не означает вхождение оппозиции в парламент. Вхождение оппозиции в парламент должно привести к серьезным реформам, которые коснутся жизни каждого нашего гражданина. У нас не было встречи с правящей командой. Встреча состоялась до нас. Мы с Бадри провели независимую встречу с послами», - сказал Хазарадзе.

По словам Бадри Джапаридзе, встречи с послами проходят практически каждую неделю, и эта встреча была одной из рабочих встреч, на которых обсуждалась ситуация в стране. По его словам, новых предложений от партнеров на встрече не прозвучало, но, как отметил Джапаридзе, самое главное, что Грузия находится в центре внимания США и Европы.

Сегодня представительство ЕС посетил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, который покинул офис без комментариев.