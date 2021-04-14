В Абхазии вступил в силу новый график отключения электричества

С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график на подачу электроэнергии. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго». Теперь свет будут выключать по одному часу в светлое время суток и два часа ночью.

Центральная часть Сухуми, Пицунда, поселок Алахадзы, поселок Бзыбь, часть Гальского района будут без света с 01:00 до 03:00 и с 13:00 до 14:00;

Очамчирский, Гульрипшский районы, восточная и центральная части Сухуми и Сухумского района, западная часть Гудаутского района – с 03:00 до 05:00 и с 14:00 до 15:00;

Западная часть Сухуми и Сухумского района, восточная часть Гудаутского района, Гальский и Ткварчельский районы, село Мерхеули – с 05:00 до 07:00 и с 15:00 до 16:00;

Гагрский район и город Гагра – с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 16:00.

Ранее руководитель пресс-службы «Черноморэнерго» Алхас Гагулия заявил «Эху Кавказа», что российской стороной принято решение о лимитировании поступления электроэнергии на территорию Абхазии в количестве 7 млн. киловатт-часов в сутки.

«При бесперебойном потреблении в сутки 9,6 млн киловатт-часов у нас образовался дефицит свыше двух миллионов киловатт-часов», – заявил он.

График будет отменен только после ввода в эксплуатацию «Ингури ГЭС» – это должно произойти в ночь с 30 апреля на 1 мая.