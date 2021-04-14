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Шесть депутатов–соратников экс-премьера Гахария покидают «Грузинскую мечту»
Шесть депутатов парламента Грузии покидают правящую партию «Грузинская мечта», чтобы присоединиться к новой партии экс-премьера Георгия Гахария. Об этом они сообщили на специальном брифинге.
«Мы переходим на новую фазу строительства партии. Покидаем «Грузинскую мечту» и продолжим деятельность в парламенте в качестве независимых депутатов», – заявил депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Шида-Картли Георгий Ходжеванишвили.
«Грузинскую мечту» также покидают Александр Моцерелия (депутат-мажоритарий, экс-губернатор в регионе Самегрело-Земо Сванети ), Бека Лилуашвили (экс-советник премьер-министра по экономическим вопросам), Шалва Кереселидзе (депутат-мажоритарий в округе Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги), Михеил Даушвили (бывший бизнес-омбудсмен) и Ана Бучукури (экс-сотрудник администрации правительства).
- Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года.
- 22 марта Гахария заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи»: «Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально».
Другие новости дня
Кадыров выступил против передачи Корана в колонию Навальному
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в резкой форме выразился против того, чтобы передавать Коран российскому оппозиционеру Алексею Навальному в колонии.
По его мнению, заключённый «пытается использовать Священное писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе».
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, Коран стоит передавать только в одном случае: если заключенный принимает ислам.
Он обратился к сотрудникам колонии с просьбой не давать Навальному Коран, чтобы не смог «сеять межконфессиональную вражду».
- Ранее сообщалось, что Навальный подал в суд на администрацию ИК-2 из-за отказа передать книги, включая Коран. По словам политика, все экземпляры, которые он заказал по прибытии в ИК, проверяют на экстремизм.
Грузию завтра посетит президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян завтра посетит Грузию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского президента.
В рамках визита Саркисян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Он также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
Церемония официальной встречи Армена Саркисяна пройдёт завтра в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси.
В Абхазии вступил в силу новый график отключения электричества
С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график на подачу электроэнергии. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго». Теперь свет будут выключать по одному часу в светлое время суток и два часа ночью.
- Центральная часть Сухуми, Пицунда, поселок Алахадзы, поселок Бзыбь, часть Гальского района будут без света с 01:00 до 03:00 и с 13:00 до 14:00;
- Очамчирский, Гульрипшский районы, восточная и центральная части Сухуми и Сухумского района, западная часть Гудаутского района – с 03:00 до 05:00 и с 14:00 до 15:00;
- Западная часть Сухуми и Сухумского района, восточная часть Гудаутского района, Гальский и Ткварчельский районы, село Мерхеули – с 05:00 до 07:00 и с 15:00 до 16:00;
- Гагрский район и город Гагра – с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 16:00.
Ранее руководитель пресс-службы «Черноморэнерго» Алхас Гагулия заявил «Эху Кавказа», что российской стороной принято решение о лимитировании поступления электроэнергии на территорию Абхазии в количестве 7 млн. киловатт-часов в сутки.
«При бесперебойном потреблении в сутки 9,6 млн киловатт-часов у нас образовался дефицит свыше двух миллионов киловатт-часов», – заявил он.
График будет отменен только после ввода в эксплуатацию «Ингури ГЭС» – это должно произойти в ночь с 30 апреля на 1 мая.
COVID-19 в Грузии: 1085 новых случаев, 432 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3901. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 1085 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1374). Накануне провели 35 863 теста: PCR-тестов – 11 967, экспресс‐тестов на антиген – 23 896.
Выздоровели еще 432 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 291 214, выздоровевших – 278 683.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,03%, за последние 14 дней составляет 2,56%, за неделю – 2,67%.
Акция против Намахвани ГЭС: полиция возвела в селе Гумати железный забор
В селе Гумати с утра возобновилась акция против строительства Намахванской ГЭС. Протестующих вновь не пускают к селу Намахвани, где запланировано строительство гидроэлектростанции. Более того, ночью полиция выставила в селе Гумати металлические ограждения.
12 и 13 апреля участники акции безуспешно пытались прорвать кордон полиции, чтобы продолжить акцию в селе Намахвани. Правозащитники заявляют, что право на свободное перемещение граждан ограничивается необоснованно.
Накануне сотрудники МВД Грузии задержали шесть человек во время акции протеста. Полиция утверждает, что протестующие умышленно препятствовали движению автомобилей компании ENKA, ведущей строительство объекта.
Кварацхелия может стать самым дорогостоящим игроком в истории грузинского футбола
Грузинского футболиста Хвичу Кварцхелия на трансферной платформе Transfermarkt оценивают в 15 миллионов евро.
Немецкое менеджерское агентство резко, на 5 миллионов евро повысило цену на 20-летнего нападающего сборной Грузии и казанского «Рубина» после мартовских матчей сборной. Кварцхелия забил по одному голу в матчах против сборных Испании и Греции.
В прошлом году, 8 апреля 2020 года цена Кварацхелия на трансферном рынке составляла 2,3 миллиона евро, сейчас она увеличилась на 12,7 миллионов.
Таким образом, Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола по версии Transfermarkt, – пишет Первый канал Грузии.
При этом самым дорогим грузинским футболистом в истории остается Каха Каладзе, за которого итальянский клуб «Милан» в 2001 году заплатил киевскому «Динамо» 16 миллионов евро.
Латвия выразила протест в связи с поведением военного атташе РФ
Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с нарушением законов страны и "неуважительным" поведением со стороны военного атташе России Руслана Ушакова, который устроил во время карантина шумную вечеринку и показывал неприличные жесты вызвавшим полицию соседям.
При этом в сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечено, что временный поверенный в делах российского посольства Вадим Васильев выразил понимание позиции МИД Латвии и заявил, что инцидент не останется без внимания.
В среду латвийское издание Delfi опубликовало фотографии с вечеринки, которую, как утверждается, организовал военный атташе России Руслан Ушаков во дворе частного дома в Риге. В ней, по данным СМИ, участвовали около 10 человек, приехавших в гости к Ушакову на машинах с дипломатическими номерами.
Спустя какое-то время соседи военного атташе, недовольные громкой музыкой и тем, что собравшиеся нарушают карантинные ограничения, вызвали полицию. После этого Ушаков начал показывать им неприличные жесты.
Отдельно отмечается, что прибывшая на место полиция нарушений не обнаружила и уехала, а вечерника продолжилась.
Войска США будут выведены из Афганистана до 11 сентября 2021 года
Президент США Джо Байден готовится объявить о выводе всех американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года, сообщили американской прессе официальные источники. Таким образом, Вашингтон не выполнит до начала мая взятое на себя в прошлом году обязательство вывести из Афганистана военнослужащих США. Соглашение о выводе войск к маю 2021 года было достигнуто при администрации Дональда Трампа в прошлом году в результате переговоров с талибами, сообщает Би-би-си.
Ранее Байден признавал, что вывести войска к 1 мая будет сложной задачей. Представители США и НАТО неоднократно заявляли, что талибы не выполняют своих обещаний о снижении уровня насилия в Афганистане. Талибам было направлено предупреждение, что если они продолжат нападения на войска США в период подготовки к выводу из Афганистана, то получат «силовой ответ».
Новый срок вывода войск совпадет с 20-й годовщиной террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
Джо Байден выступит в среду, 14 апреля, с официальным заявлением о новом сроке вывода войск США из Афганистана.
Ковид в Абхазии: 53 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 283 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, 34 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 12 апреля скончалась женщина 1940 года рождения. Клинический диагноз пациентки - новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13774 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13274 человек.
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Грузии и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Давид Залкалиани сообщил в Twitter.
«Замечательно, что мы поговорили с госсекретарем Блинкеном о безопасности в Грузии и регионе, нашем стратегическом партнерстве и демократической консолидации Грузии.
Решительная поддержка США как территориальной целостности Грузии, так и нашей интеграции в евроатлантические структуры имеет решающее значение. Мы надеемся на тесное сотрудничество с администрацией Байдена для дальнейшего укрепления партнерства», - написал Давид Залкалиани.
Сегодня начался визит в США председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.
Визит председателя правящей партии в США продлится до 16 апреля. Грузинская делегация проведет встречи с конгрессменами, сенаторами, высокопоставленными представителями Госдепартамента и Белого дома, а также с руководителями американского аналитического центра Think Tank, сообщает агентство «Новости-Грузия».
23 марта в Сенате США состоялись слушания, посвященные политическому кризису в Грузии.
Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден провел 13 апреля разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались региональные и глобальные вопросы, включая намерение США и России поддерживать диалог о стратегической стабильности в области контроля над вооружениями и по вопросам безопасности. Обсуждались и вопросы, связанные с продлением срока действия договора о сокращении стратегических вооружений. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Президент Байден дал ясно понять, что США будут действовать твердо ради защиты своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как кибератаки и вмешательство в выборы.
Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США сохранению суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Он выразил озабоченность в связи с неожиданным наращиванием российского военного присутствия в оккупированном Крыму и вблизи с границами Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности.
Президент Байден подтвердил желание США строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести в ближайшие месяцы встречу лидеров США и России на территории третьей страны – для обсуждения всего комплекса вопросов, стоящих перед США и Россией.
Сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина с Джо Байденом опубликовано и на сайте Кремля. В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. При этом были «обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня».
В Кремле отмечают, что Джо Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.
Российская сторона обращает внимание на то, что с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. В Москве считают, что это отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества.
Пресс-служба Кремля резюмирует и ту часть телефонного разговора, в которой шла речь о двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном: «Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне».
Кризис вокруг Украины назван в комментарии Кремля «внутренним»: «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию».
Генсек НАТО встретился в Брюсселе с главой МИД Украины
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс сближения Украины с НАТО. Он обвинил Москву в попытках возродить сферу своего влияния. Глава НАТО выступил перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс», - подчеркнул Столтенберг.
Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Украины, чтобы обсудить наращивание Россией войск у границ с Украиной, сообщила «Немецкая волна».
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, что НАТО сосредоточит вблизи российских границ 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц военной техники. Он выступил на совещании военачальников в Североморске. По словам Шойгу, американские войска перебрасываются из Северной Америки в Европу. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, сказал министр.
НАТО за последние 3 года значительно нарастило военную активность у российских границ. Об этом во вторник на совещании в Североморске сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический союз ежегодно проводит в Европе до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Эти мероприятия, считает Шойгу, имеют явную антироссийскую направленность.
Глава российского военного ведомства рассказал, что в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, реализуется американская концепция «4 по 30». Как поясняет «Российская газета», речь идет о том, что в течение 30 суток в Европе могут появиться 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.
Белорусский КГБ задержал в Москве автора биографии Лукашенко
КГБ Беларуси сообщило о задержании политолога и общественного деятеля Александра Федуты. Накануне он исчез в Москве. Где он находится сейчас – неизвестно.
Федута – известный пушкинист и политолог, автор книги "Лукашенко. Политическая биография". В этой работе он утверждал, что уже в 1994 году было видно, что политик готовится к авторитарному правлению.
Сам Федута был сотрудником предвыборного штаба Александра Лукашенко на выборах 1994 года, после прихода Лукашенко к власти недолгое время возглавлял управление информации администрации президента Беларуси.
В 1995 году уволился, позднее перешел в ряды противников Лукашенко. На выборах президента Беларуси в 2010 году Федута работал в штабе оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева.
После он был арестован КГБ и после нескольких месяцев, проведенных в СИЗО, осуждён на два года условно по делу о протестах против результатов выборов в Минске, которые власти назвали массовыми беспорядками. Amnesty International признала Федуту тогда узником совести.
Помимо политической и общественной деятельности, Александр Федута известен также как литературовед, автор работ о творчестве Александра Пушкина и Адама Мицкевича. Подготовил к печати и издал сборник трудов писателя и журналиста XIX века Фаддея Булгарина – уроженца нынешней Беларуси, одной из неоднозначных фигур общественной жизни тогдашней Российской империи.
В 2017 году Александр Федута защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша). В качестве публициста и аналитика активно сотрудничает с белорусскими независимыми и оппозиционными изданиями.
Одновременно с Федутой КГБ подтвердило задержание лидера оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт), бывшего кандидата на пост президента Григория Костусёва. Он был задержан накануне вечером в Шклове Могилёвской области, сообщало ранее издание "Наша Нива". Там он живёт. Утверждалось, что позднее он был доставлен в Минск, в следственный изолятор КГБ.
В сообщении КГБ говорится, что Федута и Костусёв задержаны по "непосредственно возникшему подозрению в преступлении". Ведомство пообещало предоставить информацию о задержании "позже".
- Григорий Костусёв - глава Могилёвской областной Коалиции демократических сил, кандидат на выборах президента в 2010 году. В конце марта белорусские власти запретили этой оппозиционной партии проводить акции по случаю Дня воли, утверждая, что их организаторы готовят провокации.
- БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" – ежегодного шествия белорусской оппозиции, которое проводится 26 апреля – в день аварии на Чернобыльской АЭС. Заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком 9 апреля.
- На президентских выборах в августе 2020 года партия БНФ не стала выдвигать своих кандидатов. "Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно", – заявили тогда в партии. Федута в кампании участия так же не принимал, передаёт "Реформбай".
Правительство США приостановило использование одной из вакцин от ковида из-за возможных побочных эффектов
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендовало штатам приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации Johnson & Johnson. Поводом стало развитие редкого вида тромбофилии у шестерых женщин, привитых препаратом.
Векторная вакцина Johnson & Johnson была одобрена для применения в США в ускоренном порядке в феврале. Её эффективность, согласно результатам испытаний, приблизительно 66 процентов. Важное отличие вакцины от многих конкурентов заключается в том, что она требует однократного, а не двукратного введения.
К 12 апреля препаратом были привиты больше 6 миллионов 800 тысяч человек в США, говорится в сообщении управления. В шести случаях у привитых было отмечено образование тромбов. 10 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что занимается расследованием четырёх случаев образования тромбов после прививки Johnson & Johnson.
Аналогичный побочный эффект приводил к остановке вакцинации другим препаратом – британской AstraZeneca. В случае с британской вакциной группой риска осложнений оказались женщины. Они в целом более подвержены развитию тромбозов и аутоиммунных заболеваний.
В Великобритании правительство приняло решение не прививать этим препаратом людей в возрасте до 30 лет, если в зоне доступа есть другие препараты. Европейские больницы уже получили рекомендации по диагностике и лечению осложнения – власти ЕС отметили, что польза от вакцинации значительно превышает риски побочного эффекта.
Агентство недр Грузии: информация о месторождениях урана в ущелье реки Риони – фейк
Информация о нахождении урановых месторождений на западе Грузии в ущелье реки Риони, где ведется строительство Намахванской ГЭС, не соответствует действительности. Об этом заявили в Национальном агентстве недр Грузии.
Ведомство призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы хотим ответить на распространяемую в социальных сетях дезинформацию о наличии урановых месторождений в ущелье Риони, где планируется реализовать проект Намахванской ГЭС. Однозначно заявляем, что наличие урановых месторождений в бассейне реки Риони не регистрируется государственными геологическими фондами, которые включают геологическую информацию, собранную почти за два столетия. Мы считаем, что распространение такой дезинформации направлено на то, чтобы помешать реализации такого важного для энергетики Грузии проекта, как Намахванская ГЭС», – говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что ранее в соцсетях распространили информацию о том, якобы главный интерес турецких инвесторов в ущелье реки Риони – урановые месторождения.
Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались на западе Грузии полгода назад. Противники строительства требуют, чтобы все строительные работы были остановлены, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA.
Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство ГЭС на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Правительство Грузии пока не отменяет карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии пока не отменяет 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета.
«Совет обсуждает регуляции, действующие в отношении лиц, переходящих с оккупированных територий, и в ближайшее время, после обсуждения эпидситуации, примет последующее решение», – говорится в пресс-релизе грузинского Кабмина.
Глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе при этом напомнил, что пенсионеры, проживающие в Абхазии, а также социально незащищенные лица, лица с ограниченными возможностями и многодетные семьи имеют возможность получать свои пособия без карантина. Карантин, по его словам, не распространяется и на лиц, которым необходимо лечение в грузинских клиниках.
Часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. За последний месяц у разделительной линии и в Тбилиси прошло несколько акций с требованием отменить карантин.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия остается в заключении
Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили не изменила меру пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Оппозиционер остается в заключении.
Сегодняшнее решение еще раз подтвердило, что процесс носит политический характер, – считают адвокаты Мелия.
«Мы продолжим бороться всеми разрешенными законом методами, как внутри страны, так и на европейской арене. На фоне того, что прокуратура и власти два месяца вели пропаганду о том, что якобы Ника Мелия мог внести залог и уйти, сегодня все стало ясным и потребовали заключения», – заявил адвокат Георгий Кондахишвили.
Заседание суда сегодня проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиции. На месте была мобилизована полиция.
Суд продолжит рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Мелия 29 апреля.
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
США направят в Германию дополнительно 500 своих военнослужащих
Соединённые Штаты направят дополнительно 500 своих военнослужащих в Германию, заявил в ходе визита в Берлин глава Пентагона Ллойд Остин.
Его слова стали подтверждением того, что новая американская администрация пересматривает планы предыдущего американского президента Дональда Трампа, который намеревался вывести из ФРГ около 12 тысяч военнослужащих США.
"Мы больше не планируем сокращение войск", - подчеркнул Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Остин добавил, что усиление американского контингента на германской территории должно продемонстрировать уровень партнёрства между странами и приверженность Вашингтона своим обязательствам перед НАТО.
Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании в прошлом году и после вступления в должность в январе не раз заявлял, что намерен восстановить трансатлантические связи страны с союзниками по НАТО после непростого периода отношений при Трампе.
Также в ходе визита в Германию министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы дискуссии вокруг строительства российского газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря навредили американо-германским отношениям. "Мы заявляли о нашем неприятии этого соглашения и того влияния, которое на самом деле получит Россия. Но мы не допустим, чтобы эта проблема встала на пути наших внушительных связей с Германией", - сказал глава американского оборонного ведомства.
США и ряд стран ЕС не раз заявляли, что трубопровод из России в Германию усилит зависимость этой страны и ЕС в целом от российских газовых поставок, и что это чревато расширением политического влияния Москвы.
Российские власти всегда подчёркивали, что считает "Северный поток - 2" исключительно экономическим проектом.
Навальный подал в суд на ИК-2 из-за того, что ему не передают Коран
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии №2 города Покрова Владимирской области, подал в суд на руководство исправительного учреждения. По словам политика, причиной для этого стало то, что ему не передают книги, в частности священную книгу мусульман Коран. Об этом сообщает на странице Навального в Instagram.
Оппозиционер утверждает, что хотел находясь в заключении изучить и понять Коран и Сунну Пророка. "Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца." - говорится в посте Навального.
Политик утверждает, что сотрудники колонии намерены проверять на экстремизм каждую книгу, в том числе и Коран. По словам Навального, он уже месяц ведёт диалог о том, чтобы ему предоставили заказанные им книги.
Ранее сообщалось, что администрация колонии угрожает Навальному, который почти две недели держит голодовку, принудительным кормлением. С момента отказа от пищи оппозиционер потерял 8 килограммов веса, а с момента прибытия в колонию в середине марта – 15 килограммов. Сейчас вес Навального составляет 77 килограммов.
- Алексей Навальный отправлен в колонию решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля по делу "Ив Роше". Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Навальный жалуется на здоровье. 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Врачи в колонии обнаружили у него на МРТ две грыжи. Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали высокую температуру и сильный кашель.
- Его личный врач, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и его адвокаты настаивают, что политик не получает адекватной медицинской помощи. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.
Партия «Граждане» приглашает абхазского бизнесмена Бенура Квирая в Тбилиси
Депутаты парламента Грузии от партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани готовы пригласить в Тбилиси абхазского бизнесмена Бенура Квирая, чтобы обсудить с ним «лучшее будущее и перспективы отношений грузин и абхазов». Об этом Элисашвили заявил, выступая в парламенте.
«Наверное, несколько недель назад в соцсетях все посмотрели одно видео. Абхаз, который, кстати, прошел войну против нас, пил тост за грузинского друга. Этот мужчина – Бенур Квирая. В 1994 году он даже был командиром одного из подразделений. Да, он воевал против нас, но он разбил сквер на имя грузинского друга, Давида Кварацхелия, и не постеснялся рассказать об этом. Он был советником тамошнего, самопровозглашенного президента, господина Бжания, и отважился приехать сюда, встретиться с грузинами, своими друзьями, выпить тост, и во всеуслышание рассказал об этом, после чего на него обрушился гнев», – заявил Элисашвили.
По словам грузинского оппозиционера, Квирая беспокоит бедность и бесперспективность Абхазии. Лидер партии «Граждане» также рассказал, что недавно провел онлайн-встречу с работающими на абхазскую тематику НПО, в ходе которой познакомился и с живущим в Болгарии Давидом Кварацхелия, который, по его словам, также участвовал в войне – с грузинской стороны.
- Сторонники абхазской оппозиции 2 марта собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Ника Мелия заявил, что в тюрьме он похудел на 19 килограммов
В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении председателя «Единого национального движения» Ники Мелия. Суд должен либо продлить арест, либо освободить политика из-под стражи.
Перед началом заседания один из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава сказал, что Мелия находится «в хорошей форме». На что сам Ника Мелия ответил, что в заключении «похудел на 19 килограммов».
Заседание проходит на фоне акции протеста. На месте мобилизована полиция, – пишет СОВА.
Адвокат оппозиционера Георгий Кондахишвили не рассчитывает на то, что суд примет решение об освобождении Мелия. Вместо ареста судебная инстанция может избрать в его отношении залог, но политик ранее категорически отказывался его платить. По словам Кондахишвили, они выступают против любой меры пресечения, поскольку считают ее незаконной.
«Мне очень сложно делать прогноз, поскольку судебный процесс выходит за рамки правового поля. Есть политическое решение, которое будет озвучено. Я действительно не жду разумного решения от правительства, потому что все согласны с тем, что Ника Мелия находится в незаконном политическом заключении», – заявил адвокат.
- 17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
- На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
- Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией.
ВОЗ передала Абхазии очередную партию гуманитарной помощи
Очередная партия гуманитарного груза, предоставленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), прибыла в Сухуми.
Как пишет «Апсныпресс», в состав гуманитарного груза входят средства для проведения тестирования на коронавирус SARS-CoV-2, кислородные концентраторы, медицинские халаты и контрольно-диагностические приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Все это необходимо для более эффективного выявления и лечения случаев новой коронавирусной инфекции.
Гуманитарная помощь направлена в Республиканскую бактериологическую лабораторию санитарно-эпидемиологической службы, а также в больницы, где проходят лечение больные с COVID-19.
Данные средства приобретены непосредственно из фондов ВОЗ и финансовой поддержке Европейского Союза.
Сообщается, что представители ООН, ВОЗ и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев намерены и впредь изыскивать возможности оказания помощи Абхазии в предотвращении распространения и лечении COVID-19, а также будут продолжать оказывать поддержку населению Абхазии c тем, чтобы минимизировать воздействие пандемии на повседневную жизнь.
Общей координацией вопросов поставки гуманитарного груза занималась постоянного представитель ООН Сабина Махль при содействии УВКБ ООН.
Югоосетинский парламент не поддержал кандидатуру Савченко на должность генпрокурора
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия на сегодняшней сессии большинством голосов не поддержали представление президента Анатолия Бибилова по кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора. Как пишет агентство «Рес», голосование было открытым, на сессии присутствовал сам Савченко.
Вице-спикер парламента Александр Плиев перед голосованием поинтересовался, есть ли у представленной кандидатуры югоосетинское гражданство. Он предположил, что нарушается закон о гражданстве.
Представитель Бибилова в парламенте Анна Кумаритова, в свою очередь, отметила, что «закон о гражданстве не нарушен».
Сегодня же депутаты единогласно проголосовали за освобождение от должности генпрокурора Урузмага Джагаева, пятилетний срок полномочий которого истек 6 апреля.
Согласно югоосетинскому законодательству, если предложенная президентом кандидатура на должность генпрокурора не получит требуемого количества голосов депутатов парламента, то президент в течение 30 дней представляет законодательному органу новую кандидатуру. При этом в отсутствие генерального прокурора его обязанности исполняет первый заместитель.
- Виталию Савченко 35 лет. Он родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это Урузмаг Джагаев, который был начальником следственного управления УВД по городу Сочи.
- Часть депутатов ранее заявила, что не поддержит кандидатуру Савченко, так как он не имеет никакого отношения к Южной Осетии, а также не имеет опыта работы в данном направлении.
G7 потребовала от России прекратить провокации у границ Украины
Министры иностранных дел стран "Cемёрки", а также представитель Евросоюза выразили обеспокоенность наращиванием концентрации войск России у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву остановить их.
"Эти масштабные передвижения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающие и дестабилизирующие действия", - говорится в совместном заявлении G7. Министры
призвали Россию немедленно снизить напряжённость в соответствии с её международными обязательствами, а также соблюдать принципы ОБСЕ о прозрачности передвижения военных.
Единственным путем к политическому урегулированию конфликта на востоке Украины является выполнение минских договоренностей, отмечается в заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
О передвижении российских войск сообщалось ещё в марте. Об этом, в частности, писала газета The New York Times, а также сообщала группа Conflict Intelligence Team (CIT). По их данным, перемещение военных наблюдалось в Ростовской и Воронежской областях, а также в аннексированном Россией Крыму.
По оценкам CIT, концентрация российских войск у границы с Украиной — максимальная с 2015 года. 12 апреля пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия разместила у границы с Украиной и в Крыму более 80 тысяч военных.
В Кремле заявляют, что перемещение российских войск по своей территории не должно никого волновать, одновременно угрожают Украине "последствиями" в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе.
Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет "началом конца Украины", заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос от 26 марта провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе. Москва утверждает, что не получала запросов от Киева о телефонных переговорах президентов России и Украины.
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