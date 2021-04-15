Колитесь, Шура, колитесь…

Для разминки чуть-чуть про политику: однажды, много лет тому назад, для меня откровением стало, когда в одном заграничном аэропорту я вдруг увидел, как обнявшись будто две сестры, шли два заклятых грузинских политических противника. До этого я видел их только на экране, когда они грызлись между собой, употребляя всякую неприличную лексику. А тут они мило беседовали, смеялись, шутили и ели пополам одну горбушку хлеба. Вот тогда я впервые подумал, что политики – они как лицедеи. Актеры на сцене должны рвать страсти в клочья, резать и душить друг друга, травить и стреляться на дуэли. А в мирной жизни они могут быть самыми верными друзьями. Такая у них профессия – дурить народ. За это они получают зарплату, гонорары, бонусы и звания. Ну и политики тоже так. Вообще-то, пора и политикам, кроме бонусов, давать и звания: заслуженный политик, народный политик, заслуженный деятель политики, народный врун…или нет, это уже перебор. А самых выдающихся политиков можно, когда они отгуляют свой срок, хоронить в стенах парламента. Неплохо бы для блезиру иметь и могилу неизвестного политика со своим вечно потухшим огнем. А для самых-самых-самых-самых, вокруг парламента поставить небольшие мавзолейчики, к которым со временем не зарастет тропа народного гнева.

«Ух, как я вас, политиков, ненавижу», – хотел было я написать, но не напишу, боюсь, редактор не пропустит. Потому скажу так: «Ой, как я вас, политиков, недолюбливаю, ни тех, ни других, ни пятых-десятых. Ни красных, ни белых, ни зеленых, ни черных. Никаких. Просто одних я недолюбливаю больше, чем других», ну и т.д. Один мудрый человек сказал мне: «Не ты должен любить политика, а политик должен тебя любить, так как ты его кормишь, поишь, одеваешь, а не он тебя». Я согласен, так оно и есть.

Политика, это конечно вещь занимательная, но слава богу, не ей одной жив человек.

А теперь о серьезном.

В стране началась долгожданная вакцинация и ваш покорный слуга, после долгих сомнений и душевных томлений, решился и записался на прививку.

Первым делом у нас привили группу риска – медперсонал, который непосредственно работает с ковид-больными. И произошла трагедия: после вакцинации «АстраЗенекой» погибла 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе. Причина смерти – анафилактический шок! Гибель бедной девушки стал настоящим кошмаром для всей Грузии и до сих пор идет следствие по выяснению причины.

Конечно, после такого страшного начала, мы, которые всем кагалом собирались идти и безоговорочно вакцинироваться, приостановились. Страшно стало. Но делать нечего, вакцинация, как нам сведущие люди говорят, это единственный путь положить конец мировому безобразию под названием «Ковид 19».

Долог был мой путь к вакцинированию. Я опоздал с регистрацией, а то хотел привиться «Пфайзером», который менее опасен и менее агрессивен, как говорят. Пока я очухался, весь «Пфайзер» расхватали. Осталась «АстраЗенека» и я, скрепя сердце, вошел в сеть и, следуя правилам, зарегистрировался. 22 числа мне выпала очередь на вакцину в нашей инфекционной больнице. Я обзвонил всех знакомых, которые там работают и по несколько раз провел им перекрестный допрос по поводу безопасности прививки. Знакомые врачи утешали меня, ободряли и говорили, что при моем здоровом аппетите вакцинация для меня пройдет незаметно и комфортно. На всякий случай, сказали они мне, заранее сдай кровь на общий анализ, коагулограмму и D-димер.

Я сделал все, и даже больше, во избежание. Не буду перечислять всех процедур в целях предосторожности, дабы не прослыть трусом. Да, я не трус, но я боюсь, так как после грудничкового возраста никогда ничем я не вакцинировался и не знаю, с чем это едят. У некоторых моих близких есть опыт прививок; каждый год, осенью, они вкалывают в себя очередную вакцину на случай гриппа. Я это не практиковал, так как при моем сильном иммунитете, грипп всегда обходил меня стороной. Видимо, боялся меня. Но тут, при всеобщей…(хотел сказать «истерии», но это уже не истерия), при всеобщей пандемии, чем черт не шутит и лучше перестраховаться, подумал я, и пошел прививаться.

Некоторые товарищи начали меня отговаривать, говорили, что, мол, вакцина не изучена, что дает нежелательные эффекты, что действует на ДНК, на всю оставшуюся жизнь и еще много на что! Но мне все равно, ответил я, уже дошел я до точки. Более года я лишен возможности навещать любимых и родных людей, более года я не целовал своих детей и востроглазую внучку, более года я не подхожу ближе, чем на два метра ни к кому, даже к себе. И мне это обрыдло. Пусть лучше моя генетика изменится и пусть хвост у меня отрастет, но все равно я привьюсь, решил я. Зато буду спокоен, что от меня эта зараза ни к кому не перейдет.

В это время открыли новые прививочные пункты, и я перерегистрировался на 11 число, чтоб побыстрее отвязаться.

И вот, в воскресенье, выбритый до синевы и пахнущий дешевым одеколоном, в назначенный час явился я в бывшую республиканскую больницу, как говорится, с вещами.

Пришел пораньше, так как думал, что многие зарегистрированные в последний момент могут сдрейфить, и не придут. Так оно и оказалось; пять человек, бывшие до меня, не пришли и я на полчаса раньше попал в кабинет к врачу.

Врач, женщина с симпатичными глазами (лица я не видел, так как на всех нас были маски), участливо спросила про все мои хронические болезни, ознакомилась со списком лекарств, которые я принимал за последний год, и сказала, что я годен. Годен к вакцинации.

– Нервничаете? – спросила меня врачиха и погладила по коленке.

– Нет – соврал я – а что, должен?

– Да нет – мило ответила врачиха – чего тут нервничать? Снимайте рубаху.

Само таинство заняло секунд 10. Я подставил свое девственно-белое плечо, и безмолвная медсестра вколола мне вакцину.

– Сегодня не мойтесь и две недели ни капли алкоголя! – предупредила врачиха – вторую порцию придете делать 23 мая.

– Ни капли алкоголя, – жалостливым тоном протянул я, как будто и так уже 20 лет не отказываю себе даже в капле. Но мне не хотелось в этом признаваться доброй врачихе.

– Ни капли! – строго повторила она и я деланно-покорно поник головой.

После процедуры меня попросили 45 минут посидеть в коридоре, на случай если вакцина даст какой-нибудь нежелательный, побочный эффект. Я честно посидел все 45 минут, даже пятьдесят, для верности, но никаких эффектов не наблюдалось.

Потом пошел домой. Я шагал, и чувствовал себя настоящим героем. Последний раз такое чувство я испытывал лет 40 тому назад, когда в деревне из горящего сарая я спас кадку с солеными огурцами, тем самым не дав погибнуть великолепной закуске.

Весь следующий день я провел в тревожном ожидании. Меня предупредили, что могла подняться температура и суставы тоже могли заболеть. Но ничего подобного со мной не произошло. Ничего не изменилось во мне, и я понял, что не так страшен черт, как его малюют.

Я не стал выкладывать в соцсетях свою фотку с задранным рукавом и испуганными глазами, снятую в кабинете у врача, как это уже многие делают, демонстрируя свою смелость, отвагу и ответственность. Но друзьям и близким я сообщил, что жив, здоров и всем того же желаю.

Друзья и близкие выслушали меня и тоже захотели пойти по моим стопам.

И в то же время я никого не агитирую. Если у человека есть какие-то непонятки со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь заранее с вашим семейным врачом, если такой имеется в наличии. А если нету, сходите к несемейному доктору. Только потом идите колоться.

Или не ходите. Выбор за вами.

Но, общими усилиями, мы должны остановить эту чуму ХХI века и вернуться к нормальному образу жизни.

Всем привет!

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