Сергей Меняйло принял во Владикавказе Анатолия Бибилова

В Москве полностью прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции свыше 820 тысяч человек. Число москвичей, получивших первый компонент прививки, превысило миллион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Заболели COVID-19 после вакцинации "считанные единицы", отметил он.

Почти 45 процентов сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, сказал мэр. По данным Собянина, город полностью обеспечен запасами вакцины. Работает 100 стационарных пунктов вакцинации, выездные точки в общественных местах, в том числе в торговых центрах. На этой неделе стартует вакцинация на дому для маломобильных москвичей.

О том, что в Москве привились от COVID-19 около миллиона человек, Собянин говорил три недели назад — 25 марта. Тогда же стало известно, что после прививок "Спутником V" коронавирусной инфекцией в Москве заразилась одна тысяча человек.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась в декабре 2020 года. Тогда Собянин отмечал, что прививку от COVID-19 в столице нужно сделать семи миллионам человек, чтобы обеспечить коллективный иммунитет.

По собранным РБК данным на начало апреля, хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили около пяти процентов населения страны (6,93 млн россиян). Две дозы получили чуть более трёх процентов (4,72 млн человек). Больше всего привившихся на Чукотке ( более 7 процентов населения региона), в Москва (6,32 процента), в Ненецком автономном округе (6 процентов) и около шести процентов на Сахалине.

По данным опубликованного в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов опрошенных россиян.



В конце марта в интервью телеканалу "Россия" Путин сказал, что ожидает окончания пандемии в стране к концу лета. Ранее власти неоднократно отчитывались о победе над коронавирусом, однако смертность на фоне пандемии в стране – одна из самых высоких в мире, а уровень вакцинации – один из самых низких в Европе.

В ЕС этот показатель достигает порядка 12 процентов. При этом Евросоюз в последнее время критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран.

В то же время в США прививку от COVID-19 получили более 100 миллионов человек. В Великобритании первую дозу препарата получил каждый второй взрослый житель страны, а в Израиле более половины населения получили две дозы.