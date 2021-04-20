Саакашвили призвал ЕНД подписать план Мишеля после освобождения Мелия

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает «Единое национальное движение» (ЕНД) подписать план президента Европейского Совета Шарля Мишеля и войти в парламент после освобождения лидера ЕНД Ники Мелия. Об этом Саакашвили заявил во время видеообращения в социальной сети.

«Ника Мелия должен покинуть тюрьму без каких-либо унизительных условий, без непонятного залога, как он желает. Потому что он находится там незаконно и без вины. Но после того, как он выйдет из тюрьмы при этих условиях, я хотел бы призвать «Единое национальное движение» подписать это соглашение, так как это второй главный пункт, осенью, вместе с выборами в органы местного самоуправления, практически назначен референдум «Грузинской мечты» об отстранении власти Иванишвили», – заявил Саакашвили.

Вместе с тем, Саакашвили заявляет, что «он приедет в Грузию до этого референдума и физически будет с «Национальным движением», – пишет Первый канал.

В резиденции президента Грузии накануне состоялось подписание документа, представленного партиям президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем - «Путь к прогрессу Грузии». Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, лидер партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.

Сегодня документ в качестве индивидуального депутата подписал Армаз Ахвледиани, который попал в парламент по списку «Европейской Грузии». План поддержали соратники экс-премьера Георгия Гахария, покинувшие недавно партию «Грузинская мечта».

План разрешения политического кризиса предусматривает освобождение из заключения председателя ЕНД Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте. В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти «Грузинская мечта» не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.