Нику Мелия легче посадить, чем выпустить

В Грузии закон об амнистии грозит стать одним из самых скандальных, причем еще до того, как будет написан. Местные политики не могут договориться, должен ли документ юридически нивелировать все последствия «гавриловской ночи». Главный несогласный – председатель оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия. Политик предпочитает остаться в тюрьме, чем выйти по амнистии.

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия не намерен соглашаться на амнистию. Находящийся под арестом в Руставской тюрьме политик опубликовал в социальной сети Фейсбук короткое сообщение, в котором предельно четко выразил свою позицию относительно будущего закона, вновь расколовшего политический спектр Грузии:

«Амнистия 20 июня недопустима, мы не позволим переписать историю», – пишет Мелия.

В «Едином национальном движении» пояснили, что именно имел в виду председатель партии. По словам главного переговорщика «Нацдвижения» Акакия Минашвили, Мелия не намерен принимать предложение о залоге, а также выступает против амнистии, если она распространится хотя бы на одного сотрудника правоохранительных органов, принимавших участие в разгоне акции протеста в ночь с 20 на 21 июня 2019 года:

«Позиция не поменялась, Ника Мелия не будет вносить залог и не согласится на то, чтобы кто-нибудь его внес, потому что это политическая дань, выкуп. Для него это неприемлемо, потому что уплата этого залога будет означать узаконивание политических преследований в будущем, поэтому он категорически против этого, даже если это будет исходить со стороны ЕС. Он также выступает против объявленной амнистии, если она коснется хотя бы одного полицейского, он выступает против этого акта и еще раз выражает категорическое несогласие».

При этом те оппозиционеры, которые поставили подпись под документом, считают преждевременным давать оценки законопроекту, который еще не написан. По мнению лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, у политических сил будет время обсудить содержание документа. Что касается того, попадут или нет под амнистию силовики, участвовавшие в разгоне акции, то этот вопрос, по словам юристов, четко регулируется международными конвенциями, участницей которых является Грузия. В частности, представитель партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе уверяет: амнистия не может распространяться на осужденных или обвиняемых по статьям, предусматривающим тяжкие преступления.

Впрочем, в «Грузинской мечте» намерены подходить к вопросу с точки зрения одного единственного договора – соглашения, подписанного при посредничестве Евросоюза и США. Как отметил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджавелидзе, «ничто так не вредит идее амнистии, как ее персонификация»:

«Я бы хотел придерживаться содержания соглашения. В нем говорится, что осужденные или обвиняемые по делам о событиях 20 июня будут амнистированы. Сейчас я считаю неуместным рассуждать о том, насколько правильным было это соглашение, и нужно ли его пересматривать позже. Поскольку была достигнута договоренность о том, что этот день должен быть отменен, я считаю, что мы должны оставаться верными этому и не создавать поводов для дальнейшей эскалации вокруг этого важного документа».

То, что несговорчивость крупнейших оппозиционных партий по поводу подписания соглашения и предусмотренной документом амнистии – контрпродуктивна, считает и посол США в Грузии. По словам Келли Дегнан, июньские события 2019 года были болезненным эпизодом для всех граждан Грузии, и тем более важно, чтобы стороны договорились о прогрессе в отношении закона об амнистии, так как всем без исключения политическим силам пора заняться решение глобальных проблем, перед которыми стоит страна:

«Это, конечно, личное решение г-на Мелия, выходить из тюрьмы или нет, но соглашение позволяет освободить г-на Мелиа и г-на Руруа. Что касается других требований, которые рассматривались в течение последних шести месяцев, я считаю, что это шаг вперед, который позволит Грузии начать работу по решению огромных проблем, стоящих перед страной, включая восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Дел накопилось очень много, есть и другие проблемы, которые требуют полноценного функционирования парламента».

Впрочем, призывы зарубежных партнеров особого эффекта не возымели. В «Едином национальном движении» усугубляется раскол. Поставившая подпись под документом Саломе Самадашвили оказалась под огнем критики своих сопартийцев. Заочная полемика с одним из старожилов партии Гией Барамидзе продолжилась в соцсети Фейсбук:

«В действиях госпожи Саломе Самадашвили есть серьезная проблема. Она посчитала, что может игнорировать команду. В то время, когда председатель партии не предал принципы, и все еще находился в тюрьме, ее поведение дало режиму Иванишвили повод для высокомерных и оскорбительных оценок. Поэтому я думаю, что честные и публичные обсуждения по этим и другим вопросам будут полезны для прояснения позиций и надлежащего информирования нашего сообщества и западных друзей», – написал Барамидзе.

Самадашвили в долгу не осталась:

«Когда Мелия выйдет из тюрьмы, я подискутирую с тобой, дорогой мой Гия. Но до этого я не позволю тебе и таким же маргинальным политикам, как ты, которые были списаны со счетов и застряли в прошлом, окончательно развалить оппозицию».

Впрочем, есть еще один выход из, казалось бы, тупиковой ситуации. Во всяком случае, так утверждают в партии «Лело для Грузии», один из лидеров которой Бадри Джапаридзе проводит встречи в Брюсселе. Как говорится в заявлении политической организации, чтобы Ника Мелия все же оказался на свободе, за него, по предложению «Лело», готовы поручиться депутаты Европарламента:

«Это предложение, которое обсуждалось на рабочих встречах, было положительно воспринято депутатами Европарламента. Следовательно, европейские парламентарии готовы подключиться к этой инициативе и поручиться за Нику Мелия. «Лело» также готова присоединиться к поручительству европейских парламентариев. Мы надеемся, что эта инициатива также будет положительно воспринята правительством Грузии, и соответствующие органы, которые имеют полномочия решать этот вопрос, своевременно отреагируют».

В партии надеются, что инициатива станет важным шагом на пути к смягчению нынешней напряженной политической ситуации. При этом Бадри Джапаридзе дал понять: от того, как грузинские власти отнесутся к доброй воле евродепутатов, во многом будет зависеть европейское будущее страны. По словам Джапаридзе, в Брюсселе была озвучена новая инициатива о введении для Грузии дорожной карты по членству в ЕС. И если Тбилиси будет вести себя адекватно, то европейские перспективы страны станут реальными:

«Это будет огромный шаг вперед, который подразумевает статус для промежуточного членства в ЕС, который может быть предоставлен Грузии. С этим статусом у Грузии будут новые возможности и это совершенно новый этап для страны, который поможет нам выйти из крупнейшего экономического кризиса и действительно создаст процветание гражданам Грузии. Сейчас очень важно, чтобы мы показали нашим верным друзьям, что у них в лице оппозиции есть надежная и верная опора и надежный партнер, чтобы мы могли реализовать очень интересные идеи, и будем двигаться по пути европейской интеграции намного быстрее, чем мы представляли».

Впрочем, в правящей партии тут же дали понять, что у них все под контролем и усилия оппозиции на этом направлении излишни. Как отметил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, «Евросоюз решительно поддерживает Грузию и ее правительство»:

«Все хвалят «Грузинскую мечту» за успешное завершение диалога», – написал Кобахидзе в Фейсбуке, подводя итоги собственного визита в Брюссель.

В рамках рабочей поездки представители «Мечты» провели встречи с президентом Европейского совета, еврокомиссаром по политике соседства и расширению, а также вице-президентом Европарламента и депутатами законодательного органа ЕС.