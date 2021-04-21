«Грузинская мечта» беспощадна к врагам компромисса

В Брюсселе и Вашингтоне верят в лидеров грузинской оппозиции, и ждут, что она присоединится к соглашению о выводе страны из кризиса, предложенному председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Он сегодня покинул Тбилиси, выразив надежду, что список подписей под соглашением скоро пополнится. Для тех, кто не спешит этого сделать, «Грузинская мечта» готовит «черный список пророссийских маргиналов».

Слова о том, что компромисс – признак не слабости, а мужества и мудрости, прозвучали из уст председателя Евросовета Шарля Мишеля как последние напутствия грузинским политикам, с которыми перед отъездом из Тбилиси он встретился накануне поздно вечером, сначала в парламенте, а потом в резиденции президента. Там, на рабочем ужине было решено: 27 апреля президент издаст акт помилования совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа. В этот же день в парламенте будет инициирован законопроект об амнистии, который позволит выпустить из заключения лидера «Нацдвижения» Нику Мелия. Их освобождение был одним из основных условий второго предложения Шарля Мишеля для того, чтобы часть оппозиции отказалась от бойкота и вместе с «Грузинской мечтой» 19 апреля подписала соглашение.

– Это сильный сигнал, послание ЕС, но недостаточный, – заявил Шарль Мишель о подписанном соглашении на своей последней пресс-конференции, после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Он выразил надежду, что к соглашению присоединятся и другие оппозиционеры, несколько раз повторил, что это только начало и не следует ожидать, что «завтра все будет просто». Но, напомнил он, на этом нелегком пути грузинский парламент может рассчитывать на Евросоюз, главное, чтобы грузинские политики поняли одно:

«Ни для кого не время спать в конце списка депутатов. Настало время заняться сложными реформами в парламенте. Эти реформы – то, что нужно Грузии. Они соответствуют требованиям ваших граждан, а также открывают путь к более глубокому сотрудничеству между Грузией и Евросоюзу. ЕС – самый надежный партнер Грузии. Мы разделяем общие ценности и поддерживаем ваши реформы, направленные на укрепление демократии и верховенства закона».

Как это соглашение воспринимают в Брюсселе, чего теперь ждут от Тбилиси, говорится в заявлениях европарламентариев, в числе которых и Раса Юкнявичене:

«Соглашение между правящей партией и оппозицией в Грузии – это новое начало. Это означает большую подотчетность, особенно правящей партии, меньше ненависти в политике, прозрачные выборы, свободу СМИ и политической оппозиции, которая является не врагом, а важным элементом демократии», – написала европарламентарий из Литвы на своей странице twitter.

Аплодируют компромиссу в совместном заявлении американские сенаторы Джин Шахин и Рон Джонсон, также акцентируя внимание на том, что за этим должно последовать:

«Теперь мы призываем все стороны объединиться на благо страны, чтобы полностью выполнить соглашение, которое включает избирательные и судебные реформы во избежание следующего политического тупика. Мы готовы помочь правительству Грузии и ее народу построить страну, которая удовлетворяет потребности своих граждан и обеспечивает прозрачность и подотчетность в будущем».

Ранее соглашение власти и оппозиции оценили как проявление «политического мужества и верности грузинскому народу» в госдепартаменте США.

– Это знак важного прогресса в демократическом развитии Грузии, – отметил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, добавив, что реализация документа Мишеля, конечно же, будет не менее важна:

«И мы приглашаем индивидуальных членов парламента и другие партии к подписанию соглашения, чтобы все избранные депутаты могли начать совместную работу над насущными проблемами, стоящими перед Грузией. Соединенные Штаты полны решимости помочь грузинскому парламенту обеспечить соответствие этого соглашения его чаяниям. И, как всегда, мы готовы поддержать Грузию на ее пути к полной интеграции в евроатлантическую семью».

Оппозиционных депутатов для подписи ждут в представительстве ЕС в Тбилиси. Там сегодня еще несколько депутатов из «Стратегии Агмашенебели» и «Лело» подписали соглашение.

Между тем, в «Нацдвижении» до освобождения лидера Ники Мелия ни о какой парламентской работе не желают вести речь.

Не спешат учесть рекомендации западных партнеров и подписать соглашение о выводе страны из кризиса в «Европейской Грузии». О причинах этого рассказывает ее представитель Тариел Лондаридзе:

«Европейская Грузия» остается верна своим принципам. Партия не подписала соглашение потому что не видит в нем выхода из сложившейся ситуации. Нашей целью остается организация широкомасштабной акции протеста в Тбилиси 15 мая».

В «Грузинской Мечте» лидера «Европейской Грузии» Гигу Бокерия вместе с основателем «Нацдвижения» Михаилом Саакашвили давно называют «радикалом». Партия пребывает в кризисе. На выборах она получила пять депутатских мандатов, но самому Бокерия мандата не досталось. А четверо лидеров, прошедших в парламент, давно покинули партию – это Давид Бакрадзе, Элене Хоштария, Армаз Ахвледиани, Шалва Шавгулидзе. За исключением Элене Хоштария, все они подписали соглашение как индивидуальные депутаты. Причем Давид Бакрадзе, бывший спикер парламента это сделал в первый же день.

В партии власти убеждены, что примеру Бакрадзе и Саломе Самадашвили, которая покинула «Нацдвижение», чтобы подписать соглашение, последуют и многие оппозиционные депутаты. Впрочем, даже без этого лидеры «Грузинской мечты» не скрывают, что таким образом достигнут своей цели. Они давно считают, что «Нацдвижению» как партии нет места в грузинском политическом спектре. А председатель партии Ираклий Кобахидзе давно грозился принять законы, которые позволят аннулировать «Нацдвижение».

Эту мысль развивал, находясь в Брюсселе, Кобахидзе и сегодня. В интервью ТВ Имеди он заявил, что «пророссийским радикалам» в лице «Нацдвижения», «Европейской Грузии» и «Лейбористской партии» нет места в парламенте. Партийному лидеру дословно вторили в Тбилиси, в том числе и глава парламентского комитета по вопросам образования Шалва Папуашвили:

«Все, кто противится этому соглашению, оказывается на российском пути. В данном случае это «Национальное движения», «Европейская Грузия» и Лейбористская партия. Если они не подпишут соглашение, они встанут на российский путь маргинализации и деструкции».

В правящей партии отмечают, что в этом случае получится своеобразная люстрация и отделение конструктивной оппозиции от ее деструктивной части: те, кто согласился подписать соглашение, освободились от «плена «Нацдвижения» и буллинга Михаила Саакашвили».

На такие реплики оппозиционные депутаты, согласившиеся приступить к работе в парламенте, остро не реагируют. Они сконцентрированы на содержании законопроекта о будущей амнистии. Потому сейчас ключевым и поворотным днем считают 27 апреля, когда законопроект будет инициирован в парламенте. Оппозиционные депутаты предполагают, что к этому времени к ним присоединятся и коллеги, пока продолжающие бойкот – около 40 депутатов.