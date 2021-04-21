Ника Мелия предпочитает тюрьму амнистии

Председатель крупнейшей грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия не собирается покидать тюрьму на условиях «Грузинской мечты». Не успели власть и большая часть оппозиции прийти к соглашению, как в стране разгорается новый политический скандал.

Сторонники председателя «Единого национального движения» Ники Мелия провели сегодня утром автопробег в его поддержку от площади Республики в Тбилиси до Руставской тюрьмы, где он содержится. Цель акции, как отмечают сами ее участники, – подбодрить Мелия и выразить протест против его незаконного задержания. При этом в ЕНД вновь заявили, что председатель партии не собирается вносить залог для того, чтобы его отпустили из тюрьмы. По словам одного из лидеров оппозиционной организации Заала Удумашвили, самый простой способ освободить Мелия – отмена прокуратурой меры пресечения в виде выплаты залога:

«К сожалению, власть не делает этого шага, и сейчас мы говорим о принятии закона об амнистии, но этот закон тоже очень опасен. Мы не участвуем в обсуждении и разработке этого закона, потому что наша позиция такова, что до тех пор, пока не выйдет Ника Мелия, мы не будем говорить ни о каком соглашении с властями. Бой будет продолжаться до конца. Мелия никогда не выйдет из тюрьмы с той формулировкой, которую хочет власть, даже под залог».

По словам адвоката Мелия Георгия Кондахишвили, власти Грузии пытаются заставить оппозиционера отказаться от своих принципов, пойти на компромисс в ущерб достоинству:

«Ника Мелия осознанно вступил в эту борьбу, и его отказ вносить выкуп – это не прихоть. Это акт борьбы с несправедливостью. И ни у кого не должно быть иллюзий, что Мелия пойдет на компромисс в ущерб своему достоинству и в ущерб свободе граждан, которые делают все для лучшего будущего этой страны».

Впрочем, упрямство председателя ЕНД не нравится представителям оппозиции, поставившим подпись под документом. По словам одного из лидеров «Гирчи» Вахтанга Мегрелишвили, своим поведением Мелия выражает неуважение международным партнерам страны, так как обязательство выплатить залог взял на себя Брюссель. И не видеть в этом четкого политического послания, означает политическую же близорукость:

«Если Евросоюз платит залог для освобождения Ники Мелия в соответствии с законодательством Грузии, ясно, какое политическое значение имеет этот акт со стороны ЕС. В связи с этим мне совершенно непонятно решение Ники Мелия. Я понимаю, что когда человек находится в тюрьме, его психологическое состояние может быть нестандартным, но если мы посмотрим немного глубже, то это означает саботаж соглашения, в то время, когда сам Михаил Саакашвили, как выяснилось, выступает за эту договоренность».

Сам Михаил Саакашвили, ранее выступавший категорически против любых соглашений с «Грузинской мечтой» без гарантии досрочных выборов, накануне внезапно изменил решение, призвав товарищей по партии подписать таки соглашение, ограничившись гарантией освобождения Ники Мелия и Георгия Руруа. Несмотря ни на что, будучи опытным политиком, Саакашвили, очевидно, понимает, что на кону авторитет ЕС и США, и в данном случае перегибать палку явно не стоит.

Гарантией освобождения тех, кого оппозиция называет политическими заключенными, станет закон об амнистии. При этом Георгий Руруа может быть помилован указом президента уже 27 апреля, то есть до того, как законодательная инициатива пройдет все чтения и примет форму закона. Саломе Зурабишвили, видимо, воспользуется своим правом и помилует Руруа.

С Никой Мелия же все несколько сложнее. Не будучи осужденным, он не может быть и помилован. А значит ему придется либо соглашаться на залог, либо ждать амнистии. И в том, что касается пресловутого закона, уже есть несогласные. В частности, активисты гражданского движения «Измени», среди которых Мако Гомури, лишившаяся глаза в ходе разгона акции в «гавриловскую ночь», подписали петицию, требующую исключить из списка тех, кто попадет под амнистию, представителей власти:

«Амнистия не должна распространяться на политических деятелей и госслужащих, причастных к преступлениям 19-21 июня 2019 года. Ставить знак равенства между мирными демонстрантами, а также теми, кто целился им в глаза, и кто отдавал такие приказы, – это значит включить зеленый свет для разгона мирных демонстраций и сначала обвинить невиновных участников антиоккупационной акции, а затем помиловать их», – говорится в заявлении.

Авторы петиции призывают грузинский политический спектр, участников переговоров и международных партнеров удалить этот пункт из соглашения.

Солидарность с активистами выразила и Ассоциация молодых юристов, представляющая интересы потерпевших в том числе в ЕСПЧ. НПО призывала политические партии не допустить инициирования законопроекта, предусматривающего распространение амнистии на сотрудников правоохранительных органов. В ассоциации подчеркивают, что реализация соглашения должна осуществляться в соответствии с Конституцией Грузии и международными стандартами:

«Разгон акции министерством внутренних дел Грузии 20-21 июня 2019 года обернулся масштабным нарушением прав участников акции. Незаконность и непропорциональное применение силы против потерпевших, жестокое обращение при задержании и в последующий период, незаконное вмешательство в деятельность журналистов, проблемы с правовым регулированием активных спецсредств и неэффективность расследования, по сути, приводят к нарушению – как с материальной точки зрения, так и с процедурной – статьи 3 Европейской конвенции (запрет пыток)», – говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов.

В «Грузинской мечте» в связи с этим подчеркивают, что закон об амнистии не является инициативой правящей партии. Это – предложение международных посредников в лице ЕС и США. И призыв части неправительственного сектора не принимать закон, выглядит как минимум странно. По мнению представителей партии власти, получается, что гражданский сектор Грузии не доверяет авторитетнейшим международным организациям, которые настояли на внесении этого пункта в соглашение, подписанное властями и большей частью оппозиции при посредничестве ЕС и США.

Впрочем, в «Грузинской мечте» не отказывают себе и в язвительных замечаниях в адрес тех, кто документ подписать отказался. В частности, председатель партии Ираклий Кобахидзе прямо заявил: главное действующее лицо предстоящей амнистии Ника Мелия получит прощение «Мечты», вне зависимости от того, хочет он этого или нет:

«Парламент Грузии примет закон об амнистии, как это предусмотрено соглашением Кристиана Даниельсона, которое мы все подписали. Что касается отказа от залога, то это совершенно непонятная, детская игра. Если вы не принимаете это и не согласны с внесенным Евросоюзом залогом, то как вы можете согласиться на помилование от «Грузинской мечты»? Закон об амнистии означает, что «Грузинская мечта» прощает Никанору Мелия очень тяжкое преступление. Это своего рода акт помилования. Если он откажется от залога, тогда он получит милость, дарованную «Грузинской мечтой».

По словам Кобахидзе, закон будет принят в сроки, предусмотренные регламентом парламента. В целом, процедура продлится около месяца. А это означает, что с большой долей вероятности назначенная на 15 мая крупная акция протеста оппозиции пройдет без Мелия. Вряд ли «Грузинская мечта» будет форсировать освобождение лидера крупнейшей оппозиционной партии, уже окутанного ореолом мученика.