В абхазской внутриполитической борьбе периоды обострений сменяются периодами затишья. В последнее время явно был спокойный период, который, вполне вероятно, подходит к концу.

На днях активист абхазского сегмента Фейсбука, сторонник действующей власти, пишущий под ником «Ираклий Ашуба», опубликовал статус под оригинальным заголовком «Пропала оппозиция». Вот несколько фрагментов из него:

«Казалось бы, оппозиция – не иголка, но вот потерялась. Как будто и не было. Где все вчерашние громкие заявления? Где критика власти? Никто больше не защищает Ахрика Авидзба и никто больше даже Бенура Квирая показательно не осуждает...

Решили устроить невеликую мартовскую революцию: выступления оппозиционеров, публикации в прессе, негодование в многочисленных интервью… Не удался очередной внеочередной переворот – молчание. Как будто и не заботит вовсе оппозиционеров происходящее в стране... Что, собственно, и не так далеко от истины: и события, и страна нужны им исключительно для осуществления собственных политических и материальных интересов. Сегодняшнее молчание – лишнее тому подтверждение…

В последний месяц сложилось такое впечатление, что оппозиция всем довольна. Какая же она после этого оппозиция? «На то и щука в реке, чтобы карась не дремал». Ох, уснет так наш карась! Летаргическим сном».

Наблюдатели в связи с этим саркастическим текстом отмечают, впрочем, что тут во многом можно поспорить. Почему оппозиционеры должны повторять в своих заявлениях одно и то же? Чтобы их сравнили с заезженной пластинкой? И отнюдь не все из них выступали в защиту Авидзба. И намерение совершить госпереворот – это предположение, не подтвержденное доказательствами. Хорошо известно также, что во внутриполитической борьбе периоды обострений сменяются периодами затишья. Но то, что сейчас наступило именно затишье, пауза, – это очевидно.

Наступление этой паузы связывают с двумя событиями прошлого месяца – съездом ветеранской организации «Аруаа» 11 марта, который хоть и выступил с ритуальным требованием добровольной отставки президента, но прошел значительно более мирно, чем многим до этого ожидалось, а затем, в конце марта, обращением общественной организации «Аидгылара» (председатель Кан Кварчия). В этом обращении ОО, которая не входит в блок оппозиционных сил, но воспринималась многими как наиболее радикальная оппозиционная сила, наблюдатели увидели предложение к власти и оппозиции «раскурить трубку мира». Напомним, что тогда оперативно и позитивно на эту «инициативу о политической амнистии» откликнулись провластные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», а вот другие партии и общественные организации отнеслись к ней сдержанно и с оговорками, а кое-то и вовсе не комментировал. С тех пор никто к этой теме публично не обращался, то есть наступило молчание.

На этой неделе РОО «Аидгылара» выступила с новым обращением. Но если суммировать интернет-комментарии к нему в соцсетях, их можно свести к вопросу: «А что сказать-то хотели?». Это довольно пространный текст, в котором автор рассуждает о том, как в Абхазии менялись ролями политические силы, бывшие во власти и в оппозиции, и какие в связи с этим с ними происходили метаморфозы. Такие рассуждения, хоть в них и нет особой новизны, вполне нормально воспринимались бы в тексте блогера или журналистской статье, но как-то совсем не вписываются в представления о заявлении или обращении общественной организации. Поэтому многие наблюдатели увидели в этой публикации просто желание ОО напомнить обществу о себе.

В ответ на вопрос «Эха Кавказа» о впечатлении от этого текста, общественно-политический деятель Нугзар Агрба сказал:

«Показать, наверное, хотят обществу, что это новая организация, с новыми подходами. И как бы советуют всем жить мирно. Так я понимаю».

А можно ли «Аидгылара» по-прежнему относить к оппозиционным силам? Другой наш эксперт Тенгиз Джопуа высказал по этому поводу такое мнение:

«Вообще в политологии оппозиционной считается любая партия, общественная организация, которая не представлена во власти. Причем оппозиция бывает разная – умеренная, радикальная… Я думаю, что «Аидгылара» с ее лидером Каном Кварчия пока тоже остается в оппозиционном поле. Можно было бы говорить, что она стала уже частью «партии власти», если бы у нее с властью были бы заключены какие-то соглашения, но поскольку ничего такого нет, она остается оппозиционной».

А вот «комментарий пресс-службы РПП «Форум Единства Народа Абхазии» по вопросу возможной продажи стратегических активов», опубликованный почти одновременно со статусом Ираклия Ашуба, который здесь цитировался, как бы послужил ему опровержением, ибо составлен в классической тональности политической полемики. (Может, поэтому автор статуса решил, что тот потерял актуальность, и убрал его со своей странички в Фейсбуке). В комментарии, в частности, говорится:

«13 апреля с.г., выступая в г. Очамчыра, Глава государства фактически призвал к распродаже стратегических активов страны с единственным аргументом: «денег нет».

Хотим напомнить, что в более тяжелой ситуации 2015 года, когда были отменены пошлины в торговле с Россией (Соглашением о беспошлинной торговле между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, подписанным в 2012 году), потери бюджета могли составить более 400 млн. рублей. Выплата неотвратимых платежей только по внешним долгам в том же году превышала 200 млн рублей и на исполнение внутренних обязательств государства, включая социальную сферу, денег фактически не оставалось.

То есть, даже в такой сложнейшей ситуации неминуемого банкротства, продажа активов государства и вовсе не рассматривалась как вариант выхода из экономического тупика...

«Борьба» с незаконным подключением майнинговых установок к государственной электросети стала чистой имитацией, кампанейщиной, не оказавшей никакого существенного воздействия на тяжелую ситуацию в стратегической отрасли. Майнинг криптовалют в Абхазии стал теневым сегментом экономики, породившим новые коррупционные схемы. Избирательным подходом (а он вполне очевиден) эту проблему решить невозможно.

Пора выходить из состояния «победной» эйфории, кардинально пересмотреть свою деятельность и приступать к реальной, ответственной, адекватной работе. Лимит доверия к власти с каждым днем идет на убыль».

Можно не сомневаться, что ответ на этот комментарий или от властных структур, или от провластных организаций вскоре последует. А это значит, что пауза во внутриполитической борьбе подошла к концу и все возвращается в привычное русло.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия