Процедуры избрания нового председателя парламента Грузии начнутся 27 апреля

Процедуры, связанные с избранием нового председателя парламента Грузии, начнутся в законодательном органе во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

Правящая партия «Грузинская мечта» представила на должность главы парламента Каху Кучава. Арчил Талаквадзе, решивший покинуть пост председателя, продолжит работу вице-спикером.

Согласно грузинскому законодательству, спикер парламента считается ушедшим в отставку с момента публичного объявления об этом. Выполняет его обязанности первый вице-спикер.

На пленарном заседании 27 апреля парламент примет к сведению факт отставки Талаквадзе, после чего состоится заседание бюро, а в повестку дня будет включен вопрос об избрании нового спикера.

В по­рядке, уста­нов­лен­ном регла­ме­нтом, парламент избирает председателя большинством полного состава. То есть для утверждения на должность, Кучава требуется поддержка как минимум 75 депутатов. Каких-либо проблем здесь возникнуть не должно, поскольку сейчас «Грузинскую мечту» в парламенте представляют 84 депутата.

Арчил Талаквадзе связал свою отставку с завершением переговоров с оппозицией по выходу из политического кризиса, проходивших при посредничестве ЕС. Талаквадзе, который представлял на встречах правящую партию, считает, что назначение нового спикера поможет правильному ведению политических процессов в парламенте, где теперь будут заседать представители почти десятка разных партий.