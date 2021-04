Процедуры избрания нового председателя парламента Грузии начнутся 27 апреля

Посольство России в Беларуси в своем твиттере в субботу прокомментировало сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии хэштегом #SmallDickEnergy. Речь идет об английском идиоматическом выражении, в котором употреблено вульгарное обозначение мужского полового органа (дословный перевод - «энергия маленького члена», переносное значение выражения - «заносчивость, присущая неудачнику»).

Хэштегом был снабжен ретвит поста главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором речь шла о решении Литвы, Латвии и Эстонии выслать нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эта страна выслала большую группу сотрудников российского посольства в связи с полученными доказательствами причастности сотрудников спецслужб России к взрывам боеприпасов на складе в Чехии в 2014 году.

Впоследствии твит с хэштегом был удален. Однако вскоре в твиттере посольства появился новый ретвит поста Ландсбергиса, на сей раз с текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours. («Решайте сами, #smalldipenergy или #smalldickenergy»). Что такое #smalldipenergy, посольство не поясняет, видимо, в этом «неологизме» использовано сокращение от слова «дипломатия».

Многие пользователи твиттера неодобрительно высказались о публикации в аккаунте российского посольства, а с хэштегом #smalldickenergy начали публиковаться посты с критикой Кремля.