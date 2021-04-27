Новым спикером парламента Грузии стал Кахабер Кучава

41-летний Кахабер Кучава стал новым председателем парламента Грузии – он был избран на этот пост на сегодняшнем пленарном заседании.

На пост председателя парламента Кучава представила правящая партия «Грузинская мечта» после того, как 24 апреля в отставку подал предыдущий спикер Арчил Талаквадзе. Свое решение он объяснил «ротацией». После отставки Талаквадзе занял пост вице-спикера законодательного органа, – пишет «Новости-Грузия».

За кандидатуру Кахи Кучава проголосовали 86 депутатов, шестеро голосовали против. Те оппозиционные депутаты, которые сегодня впервые после полугодичного бойкота приняли участие в пленарном заседании, не присутствовали на процедуре утверждения нового спикера.

Что касается остальной оппозиции, то в голосовании принимали участие депутаты от партии «Европейские социалисты» – они голосовали «за», также кандидатуру Кучава поддержали двое депутатов от партии «Граждане» – Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.

Для избрания председателя законодательного органа было достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 места в парламенте.

«Вместе мы должны укрепить уверенность международных партнеров в том, что Грузия всегда будет придерживаться избранного курса и всегда будет стабильной базой для Запада в регионе. Это задача, над которой мы должны работать вместе, чтобы достичь желаемого результата.

Сегодня перед нашей страной стоит много вызовов. Прежде всего, главная забота — это восстановление территориальной целостности, что требует наших совместных усилий с каждой стороны, на ежедневной основе, с использованием всех возможных платформ.

Прекращение политической поляризации позволит нам более эффективно решать существующие проблемы и единогласно принимать необходимые решения по жизненно важным вопросам», – сказал Каха Кучава.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copper and Gold. Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме «Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури».