«Рабы, предатели, прорабы». День пополнения в грузинском парламенте

После полугодового бойкота часть оппозиции сегодня приступила к парламентской работе. Сегодня же был избран новый спикер парламента.

– Саломе – предательница! Вашадзе – раб, вы все рабы и предатели! – кричала вслед оппозиционным депутатам, входящим в здании парламента малочисленная, но шумная группа активистов. Они были недовольны тем, что представители «Стратегии Агмашенебели», «Лело», Республиканской партии, «Гирчи» и бывшие члены «Нацдвижения» Саломе Самадашвили (а также Григол Вашадзе, хоть он сегодня не появлялся парламенте) и «Европейской Грузии» – Шалва Шавгулидзе, Армаз Ахвледиани (и Давид Бакрадзе, который сегодня не пришел в парламент) подписали соглашение Мишеля, прервали бойкот и готовы принять амнистию, которая, возможно коснется и силовиков, применивших непропорциональную силу против участников акции протеста «Гавриловской ночи» в июне 2019-го.

Оппозиционеры, прекратившие бойкот, совсем недавно так же скандировавшие вместе депутатам «Грузинской мечты» что они «рабы Иванишвили», сегодня предпочли отвечать своим критикам с парламентской трибуны. Для них соглашение Мишеля, в соответствии с которым сегодня президент помиловал совладельца ТВ Мтавари Георгия Руруа, и амнистия, позволяющая прекратить уголовное преследование лидера «Нацдвижения» Ники Мелия, является победой.

Да и масштабные реформы избирательной и судебной систем, которых так долго добивалась оппозиция, и с которыми «Грузинская мечта» не соглашалась, – огромный шаг вперед, – отметил с депутатского кресла лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, поспешив добавить, что политический кризис не завершен, но соглашение Мишеля к этому ведет:

«Это соглашение некоторые воспринимают как собственное поражение, но я думаю, что это – победа грузинского народа. Это соглашение должно стать новой страницей как в грузинской политике, так и в развитии страны. Когда каждый политический актор должен понимать, что нужно прислушиваться к другому. Мы всегда должны идти по пути соглашения. Соглашение – это не плохо, соглашение – это европейская, западная культура, то, к чему мы стремимся».

О евроатлантических стремлениях Грузии перед оппозиционером Вашадзе говорил Каха Кучава, избранный 86 голосами спикером вместо Арчила Талаквадзе.

И хотя за него не проголосовали нововошедшие оппозиционеры, Каха Кучава, довольный фактом их присутствия, поделился своими пожеланиями:

«Пусть поскорее мы увидим полный депутатский зал, интересные дебаты, здравую критику, оппонирование, а главное – те результаты, которые дадут нашему населению еще больше надежды и веры в том, что действительно засияем, станем членами ЕС и НАТО и будем примером, не только в регионе».

– Так что начнем, – сказал Каха Кучава, напутствуя депутатов. А желающих выступить в этот знаменательный день было много. Депутат от «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили даже вел прямую трансляцию на своей странице в Facebook. Другой его однопартиец Яго Хвичия отличился репризной фразой в своей речи «Я хочу», видимо, таким образом решивший дилемму – напомнить о фразе легендарного Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», и при этом избежать подозрений в заискивании перед партией власти, которую сокращенно давно называют «Мечтой»:

«Я хочу, чтобы это соглашение не разочаровало грузинское общество, чтобы мы на самом деле помирились. Я хочу, чтобы Ника Мелия скорее вышел на свободу. Я хочу, чтобы сидящие в том зале люди в будущем, давая «благословление» на задержание друг друга (как это было в случае снятия иммунитета с Мелия), вспомнили, что не нужно делать ближнему то, чего себе не желаем». А далее в знак примирения, Яго Хвичия сообщил, что его партия «Гирчи» прекращает акцию неповиновения против антиковидных мер и с этого дня они в парламент ее представители будут приходить в медицинских масках».

Но не все оппозиционные депутаты оказались довольны соглашением Мишеля. Бывший «Мечтатель» Георгий Ходжеванишвили, теперь представитель команды экс-премьер-министра Георгия Гахария, выразил разочарование по поводу того, что «из-за необдуманных шагов «Грузинской мечты» теперь Мелия и другие фигуранты дела «Гавриловской ночи», будут освобождены от ответственности за попытку штурма парламента. Георгий Ходжеванишвили анонсировал скорые инициативы от пока неназванной партии Гахария и предостерег правящую партию:

«Мы не можем оставить без внимания постыдные факты давления в регионах на нас, членов команды Гахария. Все должны учесть, что методы, избранные «Грузинской мечтой» по отношению к представителям местных органов самоуправления, не работает».

И тут слово взял один из лидеров «Лело» Мамука Хазарадзе. Он признался, что не собирался этого делать, но видимо к этому его подтолкнула позиция бывшего чиновника, теперь оппозиционера Ходжеванишвили. Последнему удалось добиться того, что Хазарадзе в первый же день после прекращения бойкота даже посочувствовал «Грузинской мечте»:

«Страна погрязла в болоте непотизма и коррупции. Бизнес участвует в сделке властью путем тендеров. Мы должны признаться в этом, и не имеет значение с какой стороны я, а с какой вы. Я сейчас слушал новоиспеченных оппозиционеров. Они так давали замечания вам, как будто сами месяц назад не управляли страной. Если мы не откажемся от вранья, ничего не получится. Если эти тосты, которые я сегодня слушал не закончатся, все закончится большим крахом».

Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи-больше свободы». так серьезно и далеко заглядывать не стал. Он вошел в парламент с убеждением, что десятый созыв долго не протянет и будут досрочные выборы. Потому и не скрывал некоторой усталости от пафоса:

«Это обычная работа, приходишь что-то делаешь и уходишь. Сегодня моим делом было прийти, воткнуть какую-то карту для регистрации, потому что к нему было привязано освобождение одного человека (Георгия Руруа). И все. Были обычные, большей частью стандартные тосты, полные фальши».

У бывшего спикера парламента восьмого созыва, теперь представителя «Лело» Давида Усупашвили были другие впечатления. Он поделился воспоминанием о том, как из Кутаиси парламент вернулся в Тбилиси:

«Я чувствую что-то похожее на то, что испытываешь, когда отремонтируешь дом, а потом входишь в него. Потому что я в этом здании практически был прорабом, когда это разгромленное здание восстанавливали. Надеюсь, что мы все будем способствовать возобновлению работы в парламенте».

Представители «Грузинской мечты» в своих выступлениях поздравляли оппозиционеров с освобождением от «плена «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили». Те остались, по словам депутата Шалвы Папуашвили на улице, а «Грузинская мечта» показала очередной стандарт демократии и готова до конца выполнить соглашение Мишеля. С этой целью после пленарного заседания оппозиция и партия власти переместились в рабочие кабинеты для разработки законопроекта по амнистии.