Нацбанк Грузии пожаловался на дефицит волшебства

Сегодня Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования на один пункт – до рекордных 9 с половиной процента. Как говорится в заявлении Нацбанка, сделано это для борьбы с инфляции, которая достигла 7,2% процентов. Впрочем, некоторые эксперты поделились и опасениями – эта мера может повлечь и обратный эффект.

Как сказано в докладе президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе, динамика роста цен на международных товарных площадках оказала решающее влияние на инфляцию в Грузии, в первую очередь за счет подорожания нефтепродуктов и продовольствия:

«Факторы, влияющие на инфляцию сегодня, выходят за рамки полномочий Национального банка. Их невозможно контролировать, но мы по-прежнему используем все рычаги, чтобы удержать инфляцию на уровне, определенном нашим мандатом. Пандемия особенно затронула страны, зависящие от туризма. Страна потеряла около 3 миллиардов долларов валютной выручки, что усугубило бюджетный дефицит и создало предпосылки для снижения обменного курса. Все это, конечно, отразилось на ценах, как через подорожавший импорт, так и через кредиты в иностранной валюте. Мы можем остановить инфляцию в среднесрочной перспективе. Однако Нацбанк не может сотворить чуда в этом процессе», – подстраховался Гвенетадзе.

В оппозиции считают, что ссылка на внешние факторы стала визитной карточкой Нацбанка. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, от регулятора требовалось проявление высокого уровня компетенции, а не чудес:

«Когда в 2019 году страну посетило более 9 миллионов туристов, лари обесценился вдвое по сравнению с менее туристическим сезоном. Постоянное увязывание падение доходов от туризма с инфляцией – попытка свалить все ошибки правительства и Нацбанка на пандемию».

Примечательно, что решение регулятора отчасти раскритиковали даже в партии власти. Председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе считает, что повышение ставки рефинансирования можно было бы приветствовать, если бы оно не было столь запоздалым.

«Я предостерегал в конце прошлого года, что Нацбанку придется ужесточить денежно-кредитную политику. Увеличение ставки на 1% было необходимым шагом, однако, если бы это произошло своевременно, у нас не было бы сегодня такой скачкообразной инфляции, и был бы более стабильный фон», – заявил депутат «Грузинской мечты».

В свою очередь, согласно прогнозу президента «Центра экономических преобразований» Рамаза Герлиани, ужесточение кредитно-денежной политики не обеспечит стабилизации цен.

«Центральный банк может использовать этот инструмент только в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе, когда уже более года сохраняется высокая инфляция, это не работает: во время экономического кризиса повышение ставки поднимает проценты по кредитам в лари, или для бизнеса увеличиваются издержки, и они пытаются устранить их за счет повышения цен на производимые товары и услуги, что также является инфляцией», – сказал Рамаз Герлиани.

В целом, согласно отчету НПО «Общество и банки», по состоянию на 1 апреля 2021 года проценты поднимутся для 124,7 тысяч привязанных к ставке рефинансирования кредитов.

«Всеобщая вакцинация идет неудовлетворительными темпами, что означает, что оживления экономики откладывается. В марте лари обесценился к доллару на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Примечательно, что на заседании Монетарного комитета среднегодовой уровень инфляции был увеличен с 4,5%, до 6,5% в текущем прогнозе», – говорится в заявлении организации.