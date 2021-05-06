Блинкен в Киеве, Тбилиси в стороне

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – ответный сигнал США России. Вашингтон дает понять Москве, что оставлять Украину один на один с Россией в Белом доме не намерены. Впрочем, дипломатический ход может быть не столь сильным, как этого бы хотелось Киеву.

Украина стоит перед двумя вызовами – Россией и коррупцией. И если с последней Киеву придется разбираться самостоятельно, то в отношениях с Москвой украинские власти могут рассчитывать на поддержку Вашингтона. Это лейтмотив визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Глава американской внешней политики провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Примечательно, что нового руководителя госдепартамента сопровождала Виктория Нуланд, недавно назначенная на пост заместителя Блинкена. Госпожа Нуланд довольно хорошо знакома с особенностями украинской политики и, вероятно, неплохо разбирается в вопросах, которые Энтони Блинкен должен был обсудить с руководством Украины. О чем политики говорили за закрытыми дверями неизвестно, но главный посыл ясен – Вашингтон дает сигнал Москве, что Украина для новой американской администрации – один из ключевых вопросов. Блинкен особо заострил внимание на вопросе территориальной целостности страны:

«На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине: от имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины».

Зеленский, со своей стороны, пригласил президент Байдена в Киев. Блинкен обещал передать.

При этом некоторые наблюдатели отмечают: визит госсекретаря – ход, безусловно, сильный, но дипломатический, в то время как Москва предпочитает ходить несколько другими фигурами – бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg пишет, что если наращивание Россией войск у границ Украины было предупреждением Западу, то реальное столкновение может произойти не на суше, а на море, где у Москвы безусловное преимущество над Киевом. Ставридис отмечает «чрезвычайную стратегическую важность» Черного моря:

«Величиной с треть Мексиканского залива Черное море омывает Болгарию, Грузию, Румынию, Украину, Турцию и Россию. Смесь языков, культур, союзов и размеров экономик этих стран поражает, как и древняя история. В этом регионе у НАТО есть три полноценных союзника (Турция, Румыния и Болгария), а также два близких партнера (Украина и Грузия). Как и Южно-Китайское море, Черное море тоже может стать военной горячей точкой. В придачу, оно также может стать богатым источником энергоносителей, что лишь обострит обстановку в регионе, о чем говорится в новом исследовании Atlantic Council. Россия так принципиально хотела завладеть Крымом, потому что на полуострове есть замечательные порты. Здесь был главный порт ВМС Украины, когда я посещал полуостров, когда был командиром НАТО».

По мнению Ставридиса, захват Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году был «репетицией» потенциального начала морского конфликта. Причем, по мнению бывшего главкома НАТО в Европе, при таком развитии событий российские силы одолеют украинские, а НАТО не сможет достаточно быстро прийти на помощь, даже если захочет. Нейтрализация же украинских ВМС позволит Москве получить полный контроль над северной частью Черного моря, а также отрезать украинскую армию от снабжения и даже захватить часть суши, которая свяжет Россию с Крымом. При этом, по словам Ставридиса, США и НАТО, конечно, будут усиленно протестовать, но 5 статья альянса о совместной обороне Украины не касается.

Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ВВС пообещал, что если Россия перейдет черту, то США обязательно ответят:

«Если Россия будет вести себя безответственно или агрессивно, как это было в случае с кибератакой на Solar Winds, вмешательством в наши выборы и с тем, что Россия сделала с Навальным, то мы ответим».

При этом, в Европе далеко не все настроены на серьезную конфронтацию с Россией. Если по части экономических санкций ЕС более-менее един, то возможное военное столкновение с Москвой явно не входит в планы большинства стран-членов Единой Европы. Некоторые западные эксперты даже предупреждают Украину не поддаваться на обещания помощи со стороны ЕС в том, что касается возвращения Крыма, если дело дойдет до силовых методов. Они, в частности, приводят в пример августовскую войну в Грузии, когда президент Саакашвили так и не дождался помощи Запада в вооруженном противостоянии с Россией. Хотя обещания, схожие с теми, которые дал Владимиру Зеленскому Анджей Дуда звучали и тогда.

В Тбилиси за визитом Энтони Блинкена в Киев внимательно наблюдают, но не комментируют. И в этом вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия видит печальную, но логическую последовательность:

«Что касается позиционирования Грузии, то все выглядит предельно логично, учитывая тот постулат, с которым «Грузинская мечта» пришла к власти. Он заключается в том, что Грузия не должна быть проблемой в отношениях Запада и России. Это было стратегической ошибкой, следствием которой стало то, что Грузия практически пропала с радаров демократических стран. Мы движемся по инерции. Частью этой инерции было наше участие в миротворческой миссии в Афганистане, но и она заканчивается. И сейчас, когда для Запада приоритетной темой является формирование новой системы безопасности на Черном море, постоянно упоминается Украина, ее членство в НАТО, а насчет Грузии даже у тех, кто реально болеет за нашу страну, никакого оптимизма насчет наших перспектив нет. Это результат. Это не произошло за одну ночь, это происходило потихоньку. Этому виной и откат от демократии, и фактическая упразднение институтов безопасности, потом была жесткая критика со стороны европарламентариев и конгрессменов. То есть со стороны тех людей, которые ратовали за евроатлантическую интеграцию Грузии. Окно возможностей очень скоро закроется, и если мы срочно не предпримем никаких шагов, то останемся в стороне от этих процессов. И это без преувеличения будет исторической ошибкой».

Для того, чтобы успеть вскочить в последний вагон, считает Кутелия, Тбилиси необходимо задействовать все дипломатические и политические ресурсы. Но руководство Грузии продолжает выжидать, стараясь по возможности не комментировать украинскую повестку.