«Формула»: Ника Мелия будет освобожден из тюрьмы до 13 мая

Евросоюз выплатил залог в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), ранее назначенный судом в качестве меры пресечения для председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единое национальное движение», Ники Мелия. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Следствие против Мелия ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать повторно назначенный по делу залог.

Ссылаясь на собственные источники, «Формула» утверждает, что Мелия выйдет на свободу до 13 мая. Одновременно телеканал подчеркивает, что официального подтверждения информации о выплате залога до сих пор не поступало.

7 мая лидеры «Грузинской мечты» делали неоднозначные комментарии по данному вопросу. Так, например, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе прежде всего акцентировал внимание на том, что внесение залога не означает признание Мелия политическим заключенным со стороны ЕС.

В ЕНД информацию о внесении залога не опровергают, и не подтверждают. «Это выкуп, который цивилизованный мир заплатит за то, чтобы Мелия вышел из тюрьмы», - заявил журналистам член ЕНД Георгий Ботковели после того, как в пятницу навестил Мелия в тюрьме.

Аналогичные комментарии делают адвокаты Мелия и прокуратура Грузии. Представители следственного ведомства заявили телеканалу «Мтавари», что им не известно о перечислении залога.

Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции для разрешения кризиса при посредничестве ЕС 19 апреля.

Наряду с выплатой залога, предполагается, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии». Несмотря на гарантии, «Единое национальное движение» отказалось подписывать соглашение и прекращать бойкот парламента до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.