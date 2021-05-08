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Ираклий Гарибашвили встретился с семьей Зазы Гахеладзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с членами семьи Зазы Гахеладзе, незаконно удерживаемого в заключении в Цхинвальском изоляторе.
Премьер-министр рассказал родственникам Зазы Гахеладзе о шагах, предпринятых центральным правительством для освобождения незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии, передает Общественный вещатель.
Глава правительства отметил, что власти используют все имеющиеся в распоряжении рычаги для немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, этот вопрос поставлен на высоком политическом уровне и активно обсуждается с международными партнерами. Ираклий Гарибашвили еще раз выразил поддержку Зазе Гахеладзе и его семье, подчеркнув, что его немедленное освобождение из незаконного задержания является одним из главных приоритетов государства.
- Житель села Квемо Чала Каспийского муниципалитета Заза Гахеладзе был задержан российскими пограничниками 11 июля 2020 года, недалеко от крепости Схвило. Во время незаконного задержания он был ранен в ногу.
- Югоосетинские власти обвинили Гахеладзе, помимо нарушения де-факто границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд «приговорил» Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 298
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 298.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Дагестане - три, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии и Чечне - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 487 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 97 (46 273 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 69 (53 483)
- Дагестан + 46 (32 682)
- Кабардино-Балкария + 21 (23 938)
- Калмыкия + 16 (20 522)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 159)
- Ингушетия + 11 (15 521)
- Северная Осетия + 9 (16 801)
- Чечня + 9 (12 073)
- Адыгея + 8 (14 490)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 255 942 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 8 мая, выявлено 4 871 843 человека с коронавирусом.
В Южной Осетии выявили три новых случая инфицирования COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за прошедшие сутки провели 58 исследований на коронавирусную инфекцию, диагноз COVID-19 подтвержден у трех человек.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике достигло 3322.
«За сутки были сняты с учета четыре человека, общее количество обратившихся к медикам и выздоровевших составляет 2994 человек. Под наблюдением остается 328 человек», - сказала информагентству «Рес» глава «Югосетпотребнадзора» Марина Кочиева.
По ее словам, всего на время пандемии коронавируса в ПЦР-лаборатории «Югосетпотребнадзора» было проведено 22179 исследований.
В республике на текущей неделе стартовала вакцинация российским «Спутником V», желающие могут бесплатно пройти вакцинацию сразу после праздничных дней.
В Грузии пятый день бастуют рабочие, занятые на строительстве автобана
В Грузии пятый день бастуют рабочие, занятые на строительстве автобана на участке села Борити Харагаульского муниципалитета. Около 400 человек требуют от китайской компании-нанимателя Hunan Roads and Bridges Construction Group повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщает Общественный вещатель.
По словам рабочих, зарплата мизерная, а отношение работодателя неадекватное.
«У нас нет даже переводчика, чтобы понимать, что нам говорят начальники и какую работу мы должны выполнить. Ведь нанять переводчиков, которые облегчат общение, элементарно. К тому же за наш труд нам платят очень низкую зарплату», - сказал один из забастовщиков Бека Цикоришвили.
В Грузии ветераны ВОВ получат разовую помощь в размере 1 тысячи лари
К 9 мая правительство Грузии выделит разовую финансовую помощь участникам Второй мировой войны и семьям погибших военных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«По случаю 76-летия победы над фашизмом участникам Второй мировой войны будет предоставлена разовая социальная помощь в размере 1 тысячи лари (примерно 290 долларов), а семьям погибших военных – 500 лари (более 145 долларов)», - сообщили сегодня, 8 мая, в пресс-службе администрации правительства.
В конце апреля мэрия Тбилиси также перечислила 115 ветеранам, проживающим в столице, по 600 лари (174 доллара), а семьям погибших солдат – по 300 лари (87 долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны. На фронтах Второй мировой воевали свыше 700 тысяч жителей Грузии, больше половины из которых не вернулись домой.
Российский Первый канал оштрафован за показ фрагмент сюжета канала Настоящее время
Арбитражный суд Москвы назначил штраф Первому каналу за показ фрагмент сюжета канала Настоящее время без упоминания о том, что НВ зарегистрировано как СМИ-иностранный агент. Об этом сообщают Открытые медиа.
С жалобой в суд в конце марта обратился Роскомнадзор. Речь шла о сюжете программы Время покажет, пущенном в эфир 11 марта. За неделю до этого в России вступили в силу правила обязывающие российские СМИ маркировать информацию НКО и физлиц, признанных так называемыми иностранными агентами.
При этом закон, вводящий штрафы за цитирование СМИ-иностранных агентов без указания их статуса был подписан президентом Путиным только 30 апреля. Поэтому Первый канал формально был оштрафован по статье Административного кодекса за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания.
- Российские власти внесли в список так называемых СМИ-«иноагентов» Радио Свобода, его региональные проекты и телеканал «Настоящее Время» в конце 2017 года. Редакции не согласны с этим решением и называют его давлением властей на независимую журналистику.
Армения вернула всех азербайджанских военнопленных – пресс-секретарь МИД РА
Армения полностью выполнила взятые на себя 8-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября обязательства и вернула всех азербайджанских военнопленных, в том числе и осужденных в 2014 году за убийство несовершеннолетнего двух лиц. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает Радио Азатутюн.
«Растущее давление на Азербайджан со стороны различных стран и международных организаций показывает, что в международном сообществе формируется консенсус о немедленном возвращении армянских военнопленных и других удерживаемых в качестве заложников гражданских лиц на родину в соответствии с требованиями международного гуманитарного права», - отметила Нагдалян, комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ и реакцию международных партнеров, а также вопрос о том, что в некоторых заявлениях звучит призыв об освобождении пленных со всех сторон м есть ли в Армении азербайджанские военнопленные или другие задержанные лица.
Что касается заявлений Азербайджана о том, что Армения не предоставляет информацию о пропавших без вести во время Первой карабахской войны и информацию о разминировании, то Анна Нагдалян сказала: «В свете ежедневного нарастания международного давления по вопросу об освобождении пленных Азербайджан пытается выдвинуть ложные повестки, пытаясь найти оправдания невыполнению принятых на себя гуманитарных обязательств.
Армения всегда готова сотрудничать с международными партнерами в решении проблем гуманитарного характера».
Из Азербайджана в Армению до сих пор вернулись 72 пленных.
По данным армянской стороны, в Азербайджане все еще остаются около 200 военнопленных и гражданских лиц.
Официальный Баку заявляет, что в Азербайджане остаются 56 армянских пленных, которых Баку не считает военнопленными и собирается их судить как террористов.
Напомним также, что в пункте 8 совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября говорится: «Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».
Коронавирус в Грузии: 1 564 случая заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 564 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 5,71%, за последние две недели – 5,84%, а за последнюю неделю – 6,71%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 320 830.
Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 900. В Имерети выявлено 162 факта, в Самегрело и Земо Сванети – 115, в Аджарии – 105, в Квемо Картли – 72, в Кахетии – 64, в Шида Картли – 52, в Гурии – 36, в Мцхета-Мтианети – 31, в Самцхе-Джавахети – 18, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 263.
Выздоровели 693 человека, их общее число выросло до 299 500.
На данный момент в Грузии 17 041 активный случай коронавируса. Из них 4 284 пациента (более 25%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 2 470 инфицированных, в Аджарии – 493, в Имерети – 443. Состояние 912 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 186 человек.
11 969 граждан (более 70% активных случаев) лечатся на дому, а 788 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 69 граждан, в самоизоляции остаются более 35,5 тысячи человек.
Красный Крест передаст Грузии 100 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Sinopharm
Китайский комитет Красного Креста передаст Грузии 100 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Sinopharm. Об этом было объявлено после встречи главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе с представителями гуманитарной организации.
«Мы тесно сотрудничаем с Красным Крестом Китая. Они передадут вакцины грузинскому обществу Красного Креста, а мы – Министерству здравоохранения», - сказала президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.
Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния, участвовавшая в переговорах, заявила, что сроки и другие подробности, связанные с передачей китайской вакцины, будут объявлены в ближайшем будущем. Одновременно чиновница подчеркнула, что эта донация станет «большим подспорьем» в национальной программе вакцинации.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тем самым список препаратов для иммунизации от ковида, доступных в рамках международного механизма COVAX, был расширен.
Помимо вакцины фирмы Sinopharm в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значатся: вакцина Comirnaty, разработанная американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech; средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson; вакцина американской компании Moderna; два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.
- Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 58 533 человека, из них 9 512 получили полную, двойную дозу вакцины.
- На первых этапах кампании, затронувших медицинских работников и лиц старше 65 лет, в Грузии использовались препараты AstraZeneca и Pfizer. С 4 мая все граждане старше 18 лет могут записаться и на прививку препаратом Sinopharm. Первая партия китайской вакцины в количестве 100 тысяч доз была доставлена в страну в середине апреля.
«Формула»: Ника Мелия будет освобожден из тюрьмы до 13 мая
Евросоюз выплатил залог в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), ранее назначенный судом в качестве меры пресечения для председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единое национальное движение», Ники Мелия. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Следствие против Мелия ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать повторно назначенный по делу залог.
Ссылаясь на собственные источники, «Формула» утверждает, что Мелия выйдет на свободу до 13 мая. Одновременно телеканал подчеркивает, что официального подтверждения информации о выплате залога до сих пор не поступало.
7 мая лидеры «Грузинской мечты» делали неоднозначные комментарии по данному вопросу. Так, например, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе прежде всего акцентировал внимание на том, что внесение залога не означает признание Мелия политическим заключенным со стороны ЕС.
В ЕНД информацию о внесении залога не опровергают, и не подтверждают. «Это выкуп, который цивилизованный мир заплатит за то, чтобы Мелия вышел из тюрьмы», - заявил журналистам член ЕНД Георгий Ботковели после того, как в пятницу навестил Мелия в тюрьме.
Аналогичные комментарии делают адвокаты Мелия и прокуратура Грузии. Представители следственного ведомства заявили телеканалу «Мтавари», что им не известно о перечислении залога.
Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции для разрешения кризиса при посредничестве ЕС 19 апреля.
Наряду с выплатой залога, предполагается, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии». Несмотря на гарантии, «Единое национальное движение» отказалось подписывать соглашение и прекращать бойкот парламента до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.
Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией в восточном Иерусалиме
Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих палестинцев с силами безопасности Израиля в восточном Иерусалиме в ночь на 8 мая. Стычки жителей арабских кварталов с полицией продолжаются несколько дней подряд и ужесточаются со временем.
Поводом стало намеченное на понедельник заседание Верховного суда Израиля, который должен принять решение по делу о выселении нескольких палестинских семей и передаче их недвижимости израильтянам.
Ранее суд низшей инстанции постановил, что недвижимость нескольких палестинских семей в арабском районе Шейх-Джаррах должна быть возвращена евреям, которые проживали там до 1948 года. В том году восточная часть Иерусалима была занята войсками трансиорданского эмирата, еврейское население покинуло эту часть города.
Палестинцы считают своё право на недвижимость законным, так как получили её от иорданских властей. Попытки реституции они называют реализацией программы Израиля по замещению местного населения еврейским.
США и ООН призвали стороны к спокойствию. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал созвать из-за ситуации заседание Совета Безопасности ООН.
Джо Байден подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден подтвердил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил в ходе брифинга, который транслировала сеть C-SPAN. По его словам, время и место предстоящего саммита все еще прорабатываются.
Отвечая на вопрос журналиста, американский лидер сообщил, что на его готовность провести встречу с Путиным не повлияет наращивание российских войск у границ с Украиной. «Это не влияет на мое желание встретиться тет-а-тет. К тому же обратите внимание: раньше у него (у Путина – ред.) было больше войск. Сейчас он отводит их», – сказал Байден.
Речь идет о масштабной переброске российских войск к украинским границам и в аннексированный Крым. Российские власти называют происходящее «учениями». Руководство Украины, США, ЕС и других стран полагают, что группировка сформирована для потенциального масштабного вторжения на украинскую территорию. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск. Это произошло вскоре после того, как Байден позвонил Путину, предложив ему провести встречу и в то же время предупредив о санкциях. Ограничительные меры были введены на следующий день после телефонного разговора.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, американские официальные лица и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждают, что возле украинских границ по-прежнему остаются десятки тысяч российских солдат. В Североатлантическом блоке и США сообщили, что внимательно следят за действиями российской группировки.
Заявление Байдена последовало на фоне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, где он встретился с украинскими депутатами, президентом Владимиром Зеленским, а также другими представителями власти и гражданского общества. Блинкен пообещал, что США не оставят без ответа любые агрессивные и безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. В интервью украинской службе Радио Свобода глава Госдепартамента подчеркнул: «Если Россия продолжит агрессивные действия, мы ответим».
- Госсекретарь – первый столь высокий представитель администрации президента Джо Байдена, кто прибыл в Киев на переговоры с украинским руководством.
- На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен повторил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Госсекретарь отметил, что эту позицию разделяют все члены «Большой семерки», с заседания которой на министерском уровне он только что приехал из Лондона.
- «Мы остаемся с вами самым решительным образом, и мы ждем, что Россия остановит свои безрассудные и агрессивные действия. Мы в курсе, что Россия отвела от границ Украины часть своих войск, но мы также видим, что их значительное присутствие сохраняется. Что касается угрозы, то она остается. У России есть возможность в довольно в короткие сроки предпринять агрессивные шаги, если она того пожелает», – добавил Блинкен. Также он добавил, что США активно изучают возможности усилить поддержку Украины в сфере безопасности.
- США не признают аннексию Крыма и призывают Россию прекратить агрессивные действия по отношению к Украине. Вашингтон ввел против Москвы ряд санкций в связи с ее действиями по отношению к Украине.
- Сейчас Россия и США обсуждают возможность саммита президентов двух стран, который, по ряду сообщений, мог бы состояться в июне.
За сутки в Абхазии выявлено 52 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 334 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 51 человек, 45 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 795 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 780 человек.
ВОЗ рекомендовала применение вакцины от коронавируса компании Sinopharm
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm для экстренного применения. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm», - сказал он.
Препарат Sinopharm стал шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первой для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ одобрила вакцину от немецкой BioNTech и американской Pfizer, о чем было объявлено 31 декабря 2020 года. До этого ее зарегистрировали регуляторы США и Великобритании, где приступили к массовой вакцинации населения этим препаратом. Второй и третьей стали вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Один ее вариант производится в Южной Корее, другой - в Индии. 12 марта ВОЗ внесла в список вакцину Johnson & Johnson, а 1 мая – американской компании Moderna.
По информации научного журнала Nature, до сегодняшнего дня вакцина Sinopharm была одобрена регуляторами в более чем 45 странах мира. В ходе третьей фазы клинических исследований препарат показал эффективность в 79-86% после введения двух доз.
Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. По последним данным, прививку сделали 54 687 человек, из них 8 700 граждан получили полную, двойную дозу вакцины.
С 4 мая все граждане старше 18 лет могут записаться и на прививку препаратом Sinopharm. Всего в страну доставили 100 тысяч доз вакцин этого производителя. Вторая партия в количестве 600 тысяч доз должна пребыть в Тбилиси в июне.
Зурабишвили отказалась наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые были приняты парламентским большинством 26 апреля. Об этом Зурабишвили заявила на сегодняшнем брифинге.
«Исходя из соображений политической целесообразности, я не исключаю использования вето, но его использование должно основываться на юридических аргументах. Новые поправки не противоречат нашей Конституции, не считаются нарушением правовых принципов и игнорированием каких-либо международных стандартов. В данном случае правовая основа для использования вето оказалась недостаточной», - заявила Зурабишвили.
Использовать право вето президента просила парламентская оппозиция. Оппоненты властей считают, что законопроект, предполагающий ужесточение санкций за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, противоречит принципам свободы слова и направлен против участников антиправительственных митингов.
Зарабишвили огласила окончательное решение после того, как провела встречи с заинтересованными сторонами. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», сегодня во Дворце Орбелиани побывали лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, премьер Ираклий Гарибашвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, а также министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани. Накануне же Зурабишвили заслушала позиции лидеров оппозиции.
По словам президента, она разделяет многие аргументы оппонентов властей. В частности, Зурабишвили согласна с тем, что принятие поправок произошло форсированно - инициативу начали обсуждать на первом пленарном заседании, в котором участвовала оппозиция. Президент также говорила о недостаточности коммуникации и необходимости широкой дискуссии. По ее мнению, все это порождает недоверие к проекту поправок. «Правовая основа для использования вето оказалась недостаточной, но в будущем такой процесс, который предполагает информирование и согласование позиций, позволит президенту эффективно использовать этот инструмент в случае необходимости», - сказала он.
Ранее в оппозиции заявили, что, в том случае, если Зурабишвили все же поддержит поправки, оппозиция инициировать в парламенте альтернативный проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Инициатива правящей партии «Грузинская мечта» подверглась критике не только со стороны оппозиции. Серьезные замечания партии власти сделали и международные партнеры. Обеспокоенность выразило посольство США в Грузии, заявив, что принятие этих изменений «было ненужным и бесполезным».
Amnesty International вновь признала Навального узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вновь признала Алексея Навального узником совести. Он был лишен этого статуса в феврале из-за того, что в его старых выступлениях правозащитники обнаружили «язык вражды». Сейчас они признали, что взгляды и поведение могут меняться со временем.
В заявлении на сайте организации сказано, что, подтверждая статус Навального, Amnesty подчеркивает необходимость соблюдать его права. В сообщении сказано, что ситуация с российским оппозиционером заставила организацию пересмотреть свои внутренние правила.
Amnesty приступила к пересмотру общего подхода к использованию термина. В качестве первоначального шага правозащитники не будут исключать из числа «узников» только на основании поведения в прошлом.
«Часть миссии Amnesty состоит в том, чтобы побудить людей принимать идею прав человека, а не оставлять их навсегда в ловушке своего прошлого», – говорится в тексте.
Тем не менее, правозащитники подчеркнули, что статус узника совести не означает принятия его политической программы. «Некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны осуждения, и мы ни в коей мере не оправдываем их. Как правозащитная организация Amnesty International будет продолжать бороться с расизмом и всеми формами дискриминации, где бы они ни существовали», – отмечается в сообщении.
При этом Amnesty так и не раскрыла, из-за каких именно высказываний политика он исключался из узников. Предположительно, речь идет о выступлениях оппозиционера во времена, когда он позиционировал себя русским националистом.
В 2007 году оппозиционер вместе с писателем Захаром Прилепиным и политиком Сергеем Гуляевым основали националистическое движение «Народ». Организация выступала с провокативной рекламой с критикой мигрантов.
После этого он был исключен из партии «Яблоко» за национализм с формулировкой «за нанесение политического вреда». Сейчас сторонники Навального заявляли, что споры из-за его статуса в Amnesty были инициированы российской властью.
- В 1964 году статуса узника совести за поддержку силового противодействия режиму апартеида был лишен южноафриканец Нельсон Мандела. Несмотря на критику со стороны политиков и других правозащитников, Amnesty так и не вернула его в список узников, проведя голосование об этом решении среди своих сотрудников.
В Индии новый максимум по числу зараженных COVID-19
Индия 6 мая установила новый максимум по числу выявленных случаев коронавируса – более 414 тысяч. Всего за время пандемии в стране заразились более 21 с половиной миллиона жителей. Число умерших приближается к 235 тысячам.
Очевидцы продолжают сообщать о нехватке мест в клиниках и дефиците кислорода для больных.
На фоне вспышки COVID-19 медицинское сообщество, оппозиция и владельцы бизнеса призывают правительство ввести строгую изоляцию, несмотря на экономические потери, которые за ней последуют.
Многие страны мира, включая США и Россию, направили Индии помощь для борьбы с кризисом, но местные власти пока не в состоянии оперативно организовать приём и распределение грузов. Медикаменты и оборудование простаивают в аэропортах, сообщает телеканал CNN.
Ожидается, что при текущих темпах распространения болезни к середине июня Индия может опередить США и выйти на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом.
В мире с начала пандемии коронавируса выявлено почти 157 миллионов случаев COVID-19. Умерли более трех миллионов пациентов.
Иван Жданов: информация о переезде Фонда борьбы с коррупцией Навального в Грузию — фейк
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил телеканалу «Дождь», что информация о переезде сотрудников в Грузию – фейк: «Там действительно отдыхает пара сотрудников ФБК, но мы не контролируем личную жизнь сотрудников».
Ранее о том, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального планирует вести эфиры из Грузии, сообщило российское издание РБК, со ссылкой на источник, "знакомый с ходом переезда". По словам источника, в Грузию уже переехали несколько представителей ФБК, в том числе Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников.
«Они [ФБК] планируют делать студию, весь «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии «Навальный LIVE», чтобы там организовывать эфиры», - заявил источник.
Ранее Telegram-канал SOTA со ссылкой на свои источники сообщал, что в Грузию переехало около 40 ключевых сотрудников фонда Навального. Они якобы покинули России под угрозой уголовного преследования и продолжающихся репрессий.
СМИ: в Грузии при невыясненных обстоятельствах погибла 26-летняя казахстанка
В Грузии при невыясненных обстоятельствах погибла 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Об этом сообщает канал «Хабар 24» со ссылкой на МИД Казахстана и МВД Грузии.
Двоюродная сестра погибшей сообщила, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.
По словам сестры, Асель Айтпаева по приглашению родственника уехала в Грузию на заработки в апреле нынешнего года. Девушка перестала выходить на связь несколько дней назад. Последнее сообщение с аудиозаписью было получено ночью 5 мая.
Аслан Бжания провел совещание по вопросам подготовки к курортному сезону
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел сегодня расширенное совещание по вопросам подготовки к курортному сезону. Бжания отметил, что в этом году предполагается большой поток туристов.
«Нам необходимо создать условия, чтобы люди, которые отдохнут в Абхазии, имели желание к нам приехать еще не раз», – сказал он.
С докладом о ходе подготовки к курортному сезону выступил министр туризма Теймураз Хишба. По его информации, в Абхазии функционирует 450 средств размещения, вместимость которых составляет порядка 25 тысяч койко-мест.
Хишба отметил, что в этом году Абхазия вошла в десятку самых востребованных направлений для путешествий среди россиян, – пишет «Апсныпресс».
«В 2020 году Абхазию посетило более 600 тысяч российских туристов (за весь 2019 г. их было около 1,1 миллиона), то есть более половины 2019 г. Этому способствовала как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма осталось для них закрытым», – заявил Хишба.
В период майских праздников ожидается, что Абхазию посетят около 20 тысяч туристов, что на 50% выше, чем в 2019 году. На сегодняшний день средний процент загрузки санаторно-курортных и гостиничных организаций на майские праздники составляет около 80 %, а уровень бронирования на летний период – более 70 %. При этом цены в мае находятся на уровне 2020 года, «в высокие даты рост составляет максимум 10% по отношению к ценам 2020 года».
Также Хишба рассказал о планах Минтуризма, в том числе направленных на популяризацию абхазских курортов и развития туристического бренда. Он озвучил и существующие проблемы. В их числе: физический износ основных производственных фондов современного туристского комплекса; сезонность работы рекреационного хозяйства; недостаточность объема номерного фонда гостиничного комплекса, включающего в себя отели первого, среднего и экономического класса, а также неполноценность его структуры, способной удовлетворить потребности в размещении различных социальных групп туристов и гостей; слабая развитость инфраструктурного обеспечения отрасли.
Глава абхазского правительства Александр Анкваб поинтересовался у министра туризма, какой процент из общего числа туристов, посетивших Абхазию в 2019 г. составили те, кто приехал на однодневные экскурсии.
«Эта цифра соответствует показателям советских времен 1989 года. СМИ распространят эту информацию по миру. Закономерно встает вопрос: если нас посетило столько отдыхающих, где заработанные деньги?» – спросил Анкваб.
Глава Минтуризма ответил, что, действительно, большая часть людей, посетивших Абхазию – это те, кто приезжал на однодневные экскурсии. Их около 700 тысяч человек. Остальная часть – это те, кто отдыхал в Абхазии от пяти дней и больше.
Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на граждан России, пересекающих де-факто границу с Абхазией и Южной Осетией, новые ограничения, введенные ведомством, не распространяются.
День победы над фашизмом в этом году отметят в тбилисском парке Киквидзе
Празднование Дня Победы над фашизмом в этом году не состоится в тбилисском парке Ваке, где установлен мемориал Победы и памятник Неизвестному солдату. Причина – проведение восстановительных работ в парке.
Как сообщили в мэрии грузинской столицы, граждане смогут почтить память жертв Второй мировой войны в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе).
Ранее стало известно, что пророссийские организации планируют провести в Грузии шествие «Бессмертный полк».
Лукашенко: досрочные выборы проведём только одновременно с США
Александр Лукашенко, бессменно правящий в Беларуси с 1994 года, заявил, что готов провести в стране досрочные президентские выборы – одновременно с новыми выборами президента в США. Так он отреагировал на призывы Соединённых Штатов и других стран "Большой семёрки" провести в Беларуси новые выборы с участием международных наблюдателей. Выборы, победителем которых Лукашенко был объявлен в августе 2020 года, страны Запада легитимными не считают.
"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.
Своё представление о том, что США должны провести досрочные выборы, Лукашенко обосновал тем, что, по его мнению, голосование на президентских выборах в ноябре 2020 года было сфальсифицировано. "Они вытерли ноги о действующего Президента. Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали", – выступил Лукашенко с рассуждениями, имея в виду блокировку аккаунта Дональда Трампа в социальной сети Twitter в январе.
Конституция США не предусматривает возможности досрочных выборов президента. Они проводятся в любом случае 1 раз в 4 года, а если действующий президент умирает или становится недееспособным, президентом становится вице-президент.
Ранее Лукашенко не исключал, что проведёт досрочные выборы президента Беларуси. Он, в частности, намекал на возможность их проведения после принятия новой конституции страны. Сейчас оно намечено на начало 2022 года, однако этот срок не гарантирован, проект конституции ещё не готов. Ряд комментаторов писал, что на досрочных выборах после принятия конституции настаивает Россия, однако публично официальная Москва не выдвигала таких требований. Нынешний срок полномочий Лукашенко – шестой по счёту – заканчивается в 2025 году.
- Министры иностранных дел государств "Большой семерки" в среду опубликовали совместное коммюнике, в котором помимо прочего коснулись ситуации в Беларуси. Они назвали выборы августа 2020 года сфальсифицированными, призвали освободить всех политзаключённых и призвали "провести новые, свободные и справедливые выборы под наблюдением международных представителей".
- Соединённые Штаты не исключают ужесточения санкций против Минска в связи с массовыми нарушениями прав человека. В то же время они предостерегают Москву от нарушения суверенитета Беларуси.
Премьер Грузии пригласил украинского коллегу посетить Тбилиси с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в формате видеоконференции.
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Грузии, на встрече обсуждались вопросы дружбы и стратегического партнерства между Грузией и Украиной, которые основаны на многовековых исторических и добрососедских отношениях.
«Внимание было уделено важности европейской и евроатлантической интеграции Грузии и Украины и еще более эффективного сотрудничества в этом направлении», – говорится в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Украины поблагодарил своего грузинского коллегу за поддержку Украины на международной арене, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Говоря о недавней военной активизации России вдоль границ Украины и временно оккупированном Крыму, премьер-министр Грузии подтвердил обеспокоенность грузинской стороны развитием событий и подтвердил решительную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
В беседе также были затронуты торгово-экономические отношения между Грузией и Украиной. Было отмечено, что важно приложить совместные усилия для дальнейшего развития и углубления сложившегося экономического сотрудничества между двумя странами.
Стороны обсудили прогресс, достигнутый в процессе интеграции в НАТО, и отметили, что членство в Североатлантическом союзе является одним из основных приоритетов внешней политики и политики безопасности двух стран. В этом контексте были подчеркнуты сотрудничество по вопросам безопасности Черного моря и важность безопасности Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.
Премьер-министр Грузии пригласил своего украинского коллегу посетить Тбилиси с официальным визитом в удобное время, – пишет Первый канал Грузии.
Роженица и новорожденный погибли в Грузии от коронавируса
В Тбилиси, в медицинском центре имени Бокерия от коронавируса погибли роженица и новорожденный.
Как заявил грузинской службе «Радио Свобода» директор клиники Алекси Вачадзе, 34-летняя женщина поступила к ним с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и дыхательной недостаточностью 19 апреля. Она была на 29-30 неделе беременности. 22 апреля её состояние ухудшилось – пациентку перевели в реанимацию.
«Постоянно осуществлялся мониторинг плода. 24 апреля данные изменились настолько, что было принято решение провести кесарево сечение. Ребенка пришлось перевести на искусственное дыхание, он прожил несколько дней. Состояние матери со временем ухудшилось, 27 апреля её перевели на диализ, затем состояние немного стабилизировалось, однако вчера днём она скончалась», – заявил Вачадзе.
Накануне в Грузии от коронавируса умерли 18 человек. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4245.
Twitter заблокировал аккаунты с ретрансляцией сайта Дональда Трампа
Социальная сеть Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, который ретранслировал заявления с официального сайта 45-го президента США Дональда Трампа. Позднее были заблокированы ещё несколько подобных аккаунтов.
Трамп, ещё во время своего президентства, был пожизненно заблокирован в сервисе. В Twitter заявили каналу NBC, что считают ретрансляцию сообщений политика нарушением блокировки и будут противодействовать этому.
Официальный представитель Трампа Джейсон Миллер заявил каналу NBC, что команда 45-го президента не имела отношения к заблокированным аккаунтам. Блокировка произошло через день после того, как Трамп открыл новый сайт для общения со своими сторонниками.
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