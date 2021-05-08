Представительство ЕС в Грузии сообщило о выплате залога за Нику Мелия

Представительство Евросоюза в Грузии сообщило о выплате залога в размере 40 тысяч лари, который был назначен судом в качестве меры пресечения для Ники Мелия – председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».

Против Мелия следствие ведется в связи с участием в акциях протеста 20-21 июня 2019 года, также известных как «Гавриловская ночь». 23 февраля 2021 года он был арестован после того, как отказался выплачивать залог, повторно назначенный по делу.

«Сегодня был внесен залог в размере 40 тысяч лари для освобождения Мелия из-под стражи до суда», - сказано в заявлении, распространенном представительством сегодня, 8 мая. В представительстве подчеркнули, что это происходит на основании взаимопонимания, «достигнутого политическими партиями 19 апреля в контексте соглашения при посредничестве ЕС».

«Это еще один важный шаг, сделанный для прекращения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля. Мы ожидаем, что этот шаг еще больше облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению и внесет свой вклад в его реализацию в интересах Грузии, ее граждан, отношений ЕС-Грузия и евроатлантического будущего Грузии», - отмечено в заявлении.

За помощь в выплате залога дипломатическое представительство выразило благодарность двум неправительственным организациям: Европейскому фонду за демократию, предоставившему средства, и Ассоциации молодых юристов Грузии, которая перечислила деньги в государственную казну.

Оппоненты властей считают Мелия политическим заключенным. О механизмах его освобождения говорится в соглашении, которое было подписано «Грузинской мечтой» и частью оппозиции 19 апреля. Наряду с выплатой залога, соглашение предполагает, что Мелия может покинуть тюрьму после принятия закона «Об амнистии».