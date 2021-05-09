Гарибашвили прокомментировал внесение залога за Нику Мелия фондом Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал выплату фондом ЕС залога за Нику Мелия – лидера крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Глава правительства подчеркнул, что это событие не отменяет того факта, что закон был исполнен в полной мере.

Освобождение Мелия, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года, является одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Сумму залога – 40 тысяч лари (более 11,6 тысячи долларов) выделил Европейский фонд за демократию, созданный ЕС и входящими в союз странами.

«Мы хорошо помним, что этот человек говорил, что его не поймают, и он не станет платить залог. Разумеется, закон был исполнен, и мы никогда не будем спрашивать у кого-либо разрешения на исполнение закона. Все должны подчиняться закону, и это должны запомнить все. В этой стране никто не стоит и не будет стоять выше закона или ниже закона, однако одновременно мы не будем ни у кого спрашивать разрешения, в том числе у этого непонятного человека, который напрасно хвастался, говорил, что не станет платить залог. Оказалось, что его и задержали, и залог он принял очень хорошо», - заявил премьер.

Здесь же Гарибашвили добавил, что его «не интересуют бездарно поставленные спектакли и шоу непонятных политиков». Глава правительства считает, что власти прежде всего должны интересоваться такими проблемами, как бедность, безработица и пандемия коронавируса, передает агентство «Новости-Грузия».