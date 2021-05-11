В Казани при стрельбе в гимназии погибли 9 человек

В Казани во вторник была открыта стрельба в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи на восточной окраине города. Сообщается о гибели девяти человек, в том числе одного учителя. К месту происшествия съехались экстренные службы, здание оцеплено. Гимназистов эвакуировали из окон.

Школа № 175 находится по адресу улица Джаудата Файзи, дом 8. По данным на сайте школы, в ней учатся более тысячи детей, передает Идель.Реалии.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что, по предварительным данным, стрельбу в школе в Казани устроил подросток, он задержан, есть пострадавшие.

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что "прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни".

На место выехал прокурор Татарстана.

Telegram-каналы сообщают о разном количестве погибших и пострадавших. По данным Telegram-канала 112 , что число пострадавших достигло семи — шесть учеников и один учитель, один из нападавших удерживает заложников. Telegram-канал Baza сообщает, что погибли девять человек и 10 пострадали. Другие каналы пишут, что силовики готовятся брать здание штурмом.

Около 20 машин "скорой помощи" дежурят о школы 175 в Казани. Наш корреспондент сообщает, что слышна стрельба.

Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал к гимназии 175.

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