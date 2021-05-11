«Абхазия в фокусе». Сухумская фотовыставка

Выставка фотографий «Абхазия в фокусе» состоялась на прошлой неделе в Центральном выставочном зале в Сухуме. Этот проект, организованный совместно с Министерством культуры Абхазии и благотворительным фондом «Амшра», был открыт для посещения зрителями всего четыре дня, с 5 по 8 мая. В Сухум наконец пришла весна и бесконечные дожди сменились солнцем. А когда вокруг такая погода, то инстинктивно хочется гулять и заодно питаться не только теплом, но и новыми впечатлениями. И Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии старается дать жителям и гостям Сухума разный опыт взаимодействия с искусством. За последние полтора месяца здесь прошли четыре выставки: сюрреалистическое «Межвременье» Адгура Ампар; экспозиция проектов, посвященных улучшению и модернизации архитектурного облика города; «Мое откровение», показывающее зрителю работы известной в стране керамистки Людмилы Будяк; и состоявшаяся на прошлой неделе выставка фотографий «Абхазия в фокусе».

Говоря об этом проекте следует начать с того, что это не просто выставка, это конкурс фотографий. На суд жюри (в составе которого были, например, фотограф-пейзажист из Франции Тьерри Кергроак, фотограф из Москвы Павел Волков, а также местные художники и режиссеры) было представлено несколько сот работ. Из них выбрали 76 лучших фотографий. Их можно было увидеть на прошлой неделе в Центральном выставочном зале.

Автор и руководитель проекта Фаина Кондратьева рассказала о том, какие категории были предусмотрены в рамках конкурса и кто в них победил: «В номинации «Новости» победили замечательные работы Эльзы Чанба. Ярко выделились ее репортажи с театральных премьер, в частности, премьера постановки спектакля «Солярис» в Русском драматическом театре. В номинации «Повседневная жизнь» победителем стал видеооператор из города Гал Давид Чакаберия. У него были очень интересные работы о жизни мальчишек во дворе. В номинации «Окружающая среда» мы отметили работы видеооператора Эдуарда Ежова. Он же стал обладателем гран-при, то есть главным победителем нашего конкурса. На выставке был представлен его портрет спящего ребенка на руках матери. Фотография называется «Сон», и как оказалось, это изображение семьи Эдуарда Ежова. В номинации «Портрет современника» победителем стала фотограф Эля Цишба. А в номинации «Мобильная фотография» победил художник Анатолий Качалов».

На фотовыставке представлены две работы Анатолия Качалова, обе снятые на камеру телефона: «Глеб, почему ты не говоришь «Ах»?» и «Летний пляж». Их суммарная высокая оценка со стороны жюри и принесла молодому художнику победу в соответствующей номинации. Анатолий Качалов рассказал о сюжете своих работ и о том, что для него значит победа в конкурсе:

«На одной фотографии я запечатлел своего папу и племянника Глеба. Мы гуляли, и я их попросил встать спиной ко мне и лицом к моему любимому архитектурному объекту – зданию с куполом возле кафе «Пингвин». И я потом отредактировал и сделал фотографию черно-белой. Вторая композиция – это набережная Диоскуров. На самом деле для меня победа в конкурсе – это всегда шаг вперед. Мне нравится снимать, не важно на фотоаппарат или камеру телефона, потому что мне хочется сохранять впечатления об увиденном. К тому же мне нравится экспериментировать в фотографии и в дальнейшем, конечно, хотелось бы заниматься фотографией профессионально».

На экспозиции «Абхазия в фокусе» свои работы представили 33 автора. И пусть, в основном, это фотографы-любители, гуляя по выставке об этом можно было забыть, очень уж удачно пойманы моменты, подобраны ракурсы и продумана драматургия каждой фотографии.