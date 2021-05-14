Абхазская неделя: спасение туристов, кадровые перестановки, Сирия вместо ДНР

Курортный сезон в Абхазии начался, и у МЧС прибавилось работы. 11 мая сотрудниками службы эвакуирована российская туристка, повредившая ногу в районе Гегского водопада. А 13 мая – эвакуировали группу российских туристов, самостоятельно пытавшихся спуститься с высокогорья. Спасатели продолжают поиски еще одного туриста, отставшего от основной группы в районе перевала Хымса.

12 мая началась вакцинация жителей Абхазии «Спутником V». Препарат для вакцинации 6 500 человек, поступивший в страну, планировалось использовать для вакцинирования сотрудников медицинских учреждений и объектов туризма, однако уже 13 мая стало известно, что в поликлиники по месту жительства приглашают на прививку всех желающих.

Между тем, количество заболевших COVID-19 продолжает расти. По данным Минздрава, численность выявленных инфицированных на сегодняшний день составляет 14946 человек, выздоровевших 13879. Зафиксировано 224 летальных случая. Президент не продлил ковид-ограничения, срок которых истек 12 мая.

12 мая в Сухуме в Музее Боевой Славы прошел вечер памяти, посвященный первому президенту страны Владиславу Ардзинба. Пользователи социальной сети отметили отсутствие президента Аслана Бжания на этом мероприятии. Исполнительная власть была представлена вице-президентом Бадрой Гумба и министром юстиции Анри Барциц. Отсутствие президента Абхазии было отмечено еще на одном мероприятии, но за пределами Абхазии – на Дне республики в ДНР. Делегацию Абхазии возглавил вице-премьер Сергей Пустовалов, а делегацию Южной Осетии – президент Анатолий Бибилов.

Возможно, отсутствие Аслана Бжания на праздновании в ДНР объясняется тем, что в Абхазии проходит суд над ее героем Ахрой Авидзба и его сослуживцами по Донбассу. 12 мая в Гулрыпшском районном суде рассматривалось дело о в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия и боеприпасов Авидзба и гражданами России и Украины – Асланом Гуатижевым, Андреем Лактионовым, Талехом Гасановым и Станиславом Культой. Этот суд по праву заслуживает звания «суда недели». Оружие – два пулемета, две гранаты, шесть автоматов и шесть пистолетов были обнаружены во время обыска в доме, где проживал Авидзба. Вместе с ним задержаны и его соратники, находившиеся в это время Абхазии.

Государственное обвинение выдвинуло всем пятерым обвинение в том, что они совершили преступление против общественной безопасности, так как «незаконно перевезли, после чего стали перевозить и носить на территории Республики Абхазия» огнестрельное оружие и боеприпасы. Адвокаты в своих выступлениях отмечали бездоказательность предъявленного генеральной прокуратурой Абхазии обвинения. Сам Ахра Авидзба, выступая в суде, подчеркнул, что считает данное дело заказным и подчеркивает, что он является политическим заключенным.

Защитник Авидзба российский адвокат Сергей Беляк отметил, что следствием были допущена масса нарушений и нет никаких доказательств, демонстрирующих, где и когда подсудимые приобретали, перевозили и носили оружие. После оглашения обвинений в адрес всех пятерых подсудимых было принято решение о продолжение судебного заседания в понедельник, 17 мая.

На этой неделе в правительстве произошли кадровые изменения. От должности министра здравоохранения освобожден Тамаз Цахнакия. Перед этим президент Аслан Бжания наградил его орденом за заслуги в области здравоохранения. Кандидата медицинских наук Тамаза Цахнакия сменил на этой должности московский врач-ортопед Эдгар Бутба. А на место министра по налогам и сборам, пустовавшее после освобождения от должности Даура Курмазия, назначен один из заместителей главы администрации президента Джансух Нанба.

На координационном совещании правоохранительных органов, посвященном безопасности дорожного движения, первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния отметил, что по официальным данным в 2020 году было зафиксировано 386 ДТП – 62 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения и 9 наркотического. За четыре месяца 2021 года в ДТП погибло девять человек, 67 получили повреждения, - об этом сообщил начальник ГАИ Батал Агрба. Учитывая ситуацию на дорогах, Генпрокуратура предлагает увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, а за вождение в нетрезвом состоянии предусмотреть новую норму – лишение водительских прав.

13 мая мусульмане Абхазии отметили окончание месяца Рамадан. Праздничное моление прошло в сухумском молельном доме.

Неделя была отмечена очередными обещаниями: осветить трассу Сухум-Очамчира (60 км) и провести ремонт системы водоснабжения и капитальный ремонт нескольких участков дорог до 2023 года в Очамчырском районе обещали чиновники на совещании в этом районе. По их словам, на проведение мероприятий в российской инвестпрограмме заложено 223 миллиона рублей. А на туристическом форуме, проходившем в Сухуме, президент Аслан Бжания пообещал открыть сухумский аэропорт до 2024 года.

15 мая делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания отбывает с официальным визитом в Сирию. Визит продлится три дня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия