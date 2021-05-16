Полиция Казахстана задержала Мурата Мейрбекова

В результате израильского авианалёта было разрушено высотное здание с офисами Associated Press и Al-Jazeera. Армия обороны Израиля предупредила о готовящейся атаке за час до ее проведения, что дало возможность всем журналистам вовремя эвакуироваться. Об этом сообщает AP.

Три авиационные ракеты поразили 12-этажное строение, которое в результате рухнуло, обратившись в гигантское облако пыли. В течение 15 лет корреспондентский пункт AP занимал верхний этаж и террасу на крыше. Эта позиция открывала панорамный обзор на зоны боевых действий в периоды обострения конфликтов. Видеокамера новостного агентства обеспечивала круглосуточную прямую трансляцию пусков ракет, которые боевики ХАМАС отправляли в сторону израильской территории.

Al-Jazeera показала кадры того, как незадолго до удара владелец высотки просил по телефону израильскую сторону позволить четырем журналистам вынести из здания видеокамеры, однако израильский офицер отклонил запрос.

Телекомпания Al-Jazeera финансируется правительством Катара, которое ряд экспертов называют сторонником и даже спонсором движения ХАМАС. Ведущая этого телеканала заявила, что новостная сеть не прекратит трансляции из Газы, несмотря на утрату офиса в секторе.

Гендиректор AP Гэри Прюитт назвал произошедшее «очень тревожным событием». В его заявлении говорится, что теперь мир будет получать меньше информации о происходящем в Газе. «Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные атаковали здание, в котором базировалось бюро AP и другие новостные организации», – сказал Прюитт, добавив, что избежать жертв удалось лишь чудом.

В свою очередь израильская сторона объяснила удар тем, что в высотке, по их информации, располагались позиции спецслужб ХАМАС, которые использовали офисы СМИ в качестве «живого щита».

По данным AP, несколькими часами ранее в результате атаки на лагерь беженцев погибли 10 палестинцев, большинство из которых дети. Комментируя ситуацию, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус указал, что военные обычно стремятся минимизировать побочный ущерб при поражении целей, однако в этот раз, пояснил он, невозможно было заранее предупредить мирных жителей о готовящемся налете.

С вечера понедельника ХАМАС выпустил свыше двух тысяч ракет по Израилю. В ответ ЦАХАЛ проводит масштабную воздушную, морскую и наземную операцию в Газе. В секторе погибли не менее 139 человек, в том числе 39 детей и 22 женщины. В Израиле жертвами числятся восемь человек, один из которых был убит в субботу в результате попадания ракеты в пригород Тель-Авива.

В пятницу ХАМАС запросил перемирие, а Египет поддержал эту инициативу, однако израильские власти оставались непреклонны: ЦАХАЛ продолжил операцию в ответ на массированный обстрел со стороны боевиков. На этот раз последние применяют тактику залпового пуска ракет с целью преодоления системы ПВО «Железный купол». Этот ход оказался частично успешным, хотя «Купол» продолжает останавливать большую часть ракетных пусков. В поддержку Израиля и осуждением в адрес ХАМАС выступили США, Германия, Австрия, Чехия и другие страны.