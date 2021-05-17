«Сегодня государство защищает ЛГБТ-сообщество серьезнее, чем несколько лет назад»

Грузия отмечает День святости семьи и День борьбы против гомофобии и трансфобии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как относятся к этим датам пользователи соцсетей и считают ли представителей сексуальных меньшинств достаточно защищенной группой.

– Насколько защищены права представителей ЛГБТ-сообщества в Грузии?

Михаил: Я считаю, что права ЛГБТ-сообщества в Грузии защищены на достаточном уровне. Можно сравнить обстановку с ситуацией в других странах региона: в Турции, Чечне, России… В отличие от этих стран, в Грузии они защищены, и им ничего не угрожает. Что касается Дня святости семьи, я его не отмечаю. Для меня каждый день – день святости семьи, и я считаю, что любое общество должно строиться на крепких отношениях в семье. Я не считаю, что нужно выделять для этого отдельную дату. Но идея эта, в принципе, для меня приемлема. А вообще, я думаю, что прежде, чем начинать разговоры на тему усиления защиты прав сексуальных меньшинств, что, конечно, очень важно, стоит задуматься о правах в целом, о нормальных рабочих местах и зарплате, о том, чтобы демократические права человека были бы защищены.

Ната: Права ЛГБТ-сообщества в Грузии недостаточно защищены. Они имеют право проводить парад, но никто им не дает возможности нормально отметить это событие. А День святости семьи я не праздную. Слишком громко звучит.

Бачуки: Вообще, я думаю, что праздник под названием День святости семьи – это своеобразная попытка нашего патриарха отвести внимание людей от ЛГБТ-сообщества, чтобы люди, которые их не понимают, не проявляли агрессии к ним в этот день. Вообще, мне нравится сам смысл этого дня, но не нравится, что многие его противопоставляют Дню борьбы против гомофобии и трансфобии. И получается так, что в итоге сама церковь пытается притеснять тех, кого не понимает, причем больше, чем критически настроенные граждане. Я думаю, наша страна пока не готова говорить на эту тему.

Бека: Я думаю, что общество разделилось 50 на 50, есть сторонники и поддерживающие представителей ЛГБТ-сообщества, и есть те, кто открыто выступает против них. Но в основном в стране действует принцип «не трогай меня, и я тебя не трону». Сегодня государство их защищает серьезнее, чем несколько лет назад. Думаю, с годами придет понимание того, что все должны уважать друг друга. Понимаю, что у всех свое мнение насчет представителей ЛГБТ-сообщества, но открытая агрессия в их адрес неприемлема, это неправильно.

Рина: Лично я не отмечаю День святости семьи. Не потому, что для меня семья – не святое, просто обычно у меня на это времени нет. Насчет того, достаточно ли защищены права ЛГБТ-сообщества в Грузии, - у меня есть знакомые и друзья, но от них лично, по крайней мере в последнее время, я не слышала о каких-либо нападках со стороны общества. Возможно, это частный случай среди моих знакомых.

Давид: Я не отмечаю День святости семьи. Честно говоря, я только понаслышке знаю, что в Грузии отмечают этот день. Знаю, что в основном он был объявлен в противовес Дню борьбы против гомофобии и трансфобии. Вообще, в нашей стране достаточно неправительственных организаций, занимающихся защитой прав ЛГБТ-сообщества, да и государство достаточно внимания уделяет этой теме. Но некоторые представители этого общества все же идут на провокации, вынуждают критически настроенную часть населения вести себя агрессивно. Но повторюсь, в стране достаточно людей, которые защищают их или просто высказываются в их защиту.