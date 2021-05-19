Магомед Багаев официально возглавил югоосетинскую Генпрокуратуру

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник посетил Рейкьявик, столицу Исландии, где участвовал в переговорах по изменениям климата и заседании Арктического совета на уровне министров.

Накануне сообщалось, что в среду в Рейкьявике состоится первая личная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечает «Голос Америки», встреча пройдет в период повышенной напряженности в отношениях между США и Россией. Оба министра должны заложить основу для российско-американской встречи на высшем уровне между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Госдепартамент считает, что встреча Блинкена и Лаврова даст возможность обсудить построение «более предсказуемых отношений с Россией». Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заявил журналистам, сопровождающим Блинкена, что администрация Байдена достигла прогресса в отношениях с Россией в том, что касается продления договора СНВ-3, но она также столкнулась и с трудностями.

В последнее время у США возникли разногласия с Россией по поводу заключения в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, наращивания российского военного присутствия у границ Украины и кибератаки предположительно российских хакеров на крупнейший американский топливопровод. Россия заявила о своей непричастности к атаке. Москва обвинила США в попытках вмешательства в ее внутренние дела, включая приговор Навальному.

Выступая в Рейкьявике глава Госдепартамента дал свою оценку нынешнему периоду в отношениях между США и Россией:

«Мы ясно заявили, что, если Россия пойдет на безответственные и агрессивные акции, которые направлены против наших интересов, против интересов наших союзников и партнеров, мы не оставим это без ответа – не в целях развязывания конфликта или эскалации, а просто потому, что такие действия не должны оставаться безнаказанными».

«В течение многих лет мы сотрудничали во многих важных областях: в образовании, в ликвидации нефтяных разливов, в поиске и спасении людей, в решении проблем загрязнения. Надеемся, что такого рода сотрудничество продолжится и что Арктика останется районом мирного взаимодействия и мирного сотрудничества. В то же время, мы видим, что Россия выдвигает незаконные морские претензии, особенно в том, что касается прохода иностранных судов по Северному морскому пути, что противоречит международному праву. Вот на это нам придется ответить, и мы это сделаем».

«Знаете, как мы обсуждали, мы оба обеспокоены возросшей военной активностью в Арктике, которая увеличивает опасность и вероятность инцидентов, неправильного расчета, а также подрывает достижение нашей общей цели – мирного и устойчивого будущего региона. Мы должны держать это в поле зрения».

«Я думаю, мы должны избегать милитаризации региона. У нас было широкое сотрудничество в прошлом, и надеюсь, что нам удастся его сохранить и в будущем», - заявил Энтони Блинкен.

Что касается ожидаемой в обозримом будущем встречи между Байденом и Путиным, официальных сведений о месте и времени проведения такой встречи пока нет.