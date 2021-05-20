Башар Асад заявил, что ещё не был в Абхазии, но уже по ней скучает

Отец футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелия Бадри Кварацхелия заявил грузинскому порталу Sportall, что полузащитник покинет российский чемпионат уже летом.

«Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» летом. Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Идёт разговор со многими клубами. Ребенок отдохнет и спокойно сам решит, где ему играть», – заявил Бадри Кварацхелия.

Слова Бадри Кварацхелия о том, что его сын не останется в России, прокомментировал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он назвал заявление «эмоциональным».

«Мы не можем чётко понимать, что имел в виду отец. Может, он говорил о том, что Хвича не останется в России, а уедет играть в Италию или Германию. Очень надеюсь, что эти слова не связаны с непростыми взаимоотношениями наших государств. Давайте ждать развязки событий, мы ещё не слышали официального выступления спортсмена. Если Хвича не будет играть в России, значит, он нашёл более выгодное предложение. Это позиция и выбор спортсмена», – сказал Свищёв.

Между тем казанское издание «БИЗНЕС Online» пишет: в «Рубине» уже не скрывают, что переговоры по Хвиче идут полным ходом.

«В Рубине к футболистам относится как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока, как Хвича, в такие европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно. Всегда больно терять таких игроков, как Кварацхелия. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдет в топовый европейский чемпионат», – говорит спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

Раскрывать финансовую часть возможной сделки Яровинский наотрез отказался. Связано с тем, что переговоры ведутся с несколькими клубами, и для каждого условия могут быть индивидуальными.

«Хвича – дорогой футболист, даже очень дорогой. Это вносит определенные коррективы, учитывая непростой финансовый год для всех клубов. Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу», – рассказал он.

В завершившимся сезоне российского чемпионата по футболу Кварацхелия провел 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. Ранее сообщалось, что Хвичей интересуются «Бавария», «Милан» или «Ювентус».