Москва указала на «недопустимость новых провокаций в отношении россиян в Грузии»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на онлайн-встрече со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе отметил «важность недопущения новых провокаций в отношении граждан России на территории Грузии». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Карасина.

«Положительная динамика [в товарообороте] контрастирует с откровенно недружественными по отношению к России заявлениями и шагами некоторых грузинских представителей, в том числе на международных площадках, что мешает укреплению практического взаимодействия, объективно выгодному процессу нормализации отношений. С российской стороны отмечена важность недопущения новых провокаций в отношении наших граждан на территории Грузии», – говорится в сообщении.

Говоря о позитивной динамике в торгово-экономической сфере, в Москве указывают, что «Россия остается вторым после Турции торговым партнером Грузии и основным рынком сбыта ее продукции, в том числе крупнейшим потребителем грузинского вина».

По информации Карасина, представители России и Грузии также обсудили транспортное сотрудничество на Южном Кавказе. Отметим, что в пресс-релизе грузинского правительства об этом не говорится.

«При обсуждении региональной проблематики привлекли внимание к возможностям, которые открываются в плане разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте реализации совместных заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», – говорится в сообщении пресс-службы российского сенатора.

В Москве говорят, что Карасин и Абашидзе подтвердили интерес к обоюдному решению проблемы дипломатической собственности.

«Подтвержден обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности», – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации Карасина, представители РФ и Грузии приветствовали итоги состоявшегося 28 января 2021 года рабочего совещания по вопросу модернизации межгосударственных автомобильных пунктов пропуска Верхний Ларс – Казбеги и дорожной инфраструктуры.

«Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения по Военно-грузинской дороге», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе указали, что стороны достигли понимания о необходимости продолжения работы над практической реализацией российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года.