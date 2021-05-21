Абхазская неделя: амнезия оперативников, убийство Ардзинба, сирийский вояж

На этой неделе продолжился судебный процесс над бывшим помощником действующего президента Аслана Бжания, героем ДНР Ахрой Авидзба и его соратниками, которых подозревают в перевозке, хранении и ношении оружия и боеприпасов.

Допрос свидетелей вызвал двойственные чувства, и если до этого я была уверена, что все оружие, обнаруженное в доме, в котором проживал Авидзба, принадлежит ему, то после показаний страдающих частичной потерей памяти оперуполномоченных, проводивших изъятие оружия по месту жительства подозреваемых, у меня появились сомнения. Опера не только не помнили, какое оружие обнаружили в доме, но и не могли назвать имя коллеги, производившего видеосъемку. Весьма фрагментарно вспоминали текст постановления, подписанного их начальником Русланом Бжания, на основании которого они проводили обыск.

Были и другие странности: они не смогли объяснить, почему изъяли в доме Авидзба документы его гостей и майки. Кстати, Авидзба утверждает, что после обыска из дома исчезли 240 тысяч рублей.

На второе судебное заседание в среду не явилось ни одного свидетеля, среди которых сотрудники МВД, СГБ и понятые. Кто-то заболел, кто-то уехал, а у кого-то не было транспорта, чтобы доехать до Гулрыпшского суда. Допрос свидетелей из СГБ 21 мая также не внес ясности: они ссылались на оперативные данные, которые не подлежат разглашению. И воспроизводили результаты проведенных допросов. Подозреваемые же все время обращали внимание суда на различные «курьезные ситуации». Так, к примеру, досмотр одного из подозреваемых после 12-часового задержания выявил наличие ножа и 20 патронов. Суд продолжается.

Но главная новость недели криминальная – убийство племянника первого президента Кемала Ардзинба. Преступление совершено в центральной части Сухума вечером 18 мая. Кемал Ардзинба скончался в больнице от полученных ранений. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства. Правоохранители не оглашают никаких версий, однако в социальной сети выложены видео с камер наблюдения, на котором зафиксированы вооруженные люди, выходящие из лифта с огнестрельным оружием, затем уезжающие на автомобиле. Предположительно, они и стреляли в Кемала Ардзинба из многоэтажного дома. 20 мая задержан один из подозреваемых, которым оказался сын бывшего заместителя министра обороны.

Тем временем президент всю неделю провел в Сирии. На специально арендованном самолете из Москвы в Дамаск Аслан Бжания вылетел в сопровождении полусотни чиновников разного ранга, охраны и журналистов. Встречи руководства Сирии и Абхазии проходили по-восточному изысканно – пышный прием, застолья. Фотографии щедро выкладывались в соцсетях пресс-службой президента и чиновниками, которые спешили отметиться на фоне достопримечательностей.

Цель визита осталась за кадром. Возможно, президент Абхазии и его свита отправились в Сирию, чтобы лично поздравить президента Сирии с окончанием месяца Рамадан, а может, фраза о новом импульсе в деле сотрудничества Абхазии и Сирии, которой обменялись Бжания и Асад в приветственных речах, была ключевой.

Пока руководство страны полным составом пребывало в Сирии, стало известно, что абхазские пенсионеры в конце мая должны получить пенсию за апрель. Как сообщил председатель пенсионного фонда, задолженность перед абхазскими пенсионерами за год уменьшилась на 8 миллионов – с 55 до 47 миллионов рублей. А это, как отмечали пользователи сетей, меньше, чем стоимость аренды рейса «Москва-Дамаск», зафрахтованного руководством страны для путешествия в Сирию.

Пока президент путешествовал, активизировалась не только криминальная, но и политическая жизнь в Абхазии.

Общественная организация «Аидгылара», взявшая курс на примирение, провела еще одну консультацию с представителями администрации президента, различными общественно-политическими силами страны и сообщила, что принято решение о создании совместной рабочей группы по выработке документа, регламентирующего механизмы реализации соглашения по стабилизации внутриполитической ситуации в стране. В консультациях не приняли участие оппозиционные партии «Апсны» и «ФНЕА», общественная организация «Аруаа» и провластная «Аитаира».

Оппозиционная общественная организация «Аруаа» напомнила о себе брифингом. Ветераны войны вернулись к вопросу об отставке президента. Они считают, что за два месяца, которые прошли с момента оглашения их требования на съезде «Аруаа», ситуация в стране ухудшилась. Во время брифинга в Сухуме 19 мая они отметили основные провалы в политике президента в области экономики, энергетики, социальной политики, здравоохранения, политических преследований своих оппонентов и многом другом. В итоге, ветераны войны сообщили, что будут настаивать на принятии закона об импичменте президенту, так как считают, что необходимо прервать порочную практику переворотов и принять закон, который позволит отстранять президента от должности на законном основании.

За президента вступилась партия премьер-министра Александра Анкваб «Аитаира». Членов партии возмутило утверждение ветеранов войны о «нежелании власти заниматься здоровьем своих граждан», и они потребовали доказательств.

21 мая в Абхазии отметили трагическую дату – окончание в 1864 году Русско-Кавказской войны, в результате которой с Кавказа в Османскую империю были депортированы абхазо-адыгские народы. В Сухуме прошла выставка, организованная всемирным абхазо-абазинским конгрессом, факельное шествие, спектакль по произведению Баграта Шинкуба «Последний из ушедших».

Столичная мэрия сообщила на этой неделе об изменении своих планов по ремонту дорог, разрытых в ноябре прошлого года при проведении предыдущих ремонтных работ. Сообщается, что к сентябрю будут заасфальтированы три улицы. Ранее, помнится, обещали, что улицы столицы будут заасфальтированы к началу курортного сезона. «У нас применялась абхазская нормативная документация, мы пересчитали сметы три раза, в четвертый раз пересчитали по нормам Российской Федерации – для того, чтобы запустить эти объекты», – пояснил передвижение сроков заместитель начальника Управления капитального строительства Демир Гамисония.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия