Югоосетинская неделя: феерический спикер и депутатская солидарность

Информационную неделю открыл спикер парламента Алан Тадтаев. Без преувеличения феерическим ответом на доклад депутатов о контрабанде сигарет с участием высокопоставленных югоосетинских чиновников.

Напомню, 28 апреля Джамбулат Медоев и Гарри Мулдаров отчитались в парламенте по итогам поездки в Москву, где они встречались с представителями ФТС России и сотрудниками, как они выразились, «других компетентных органов» соседнего государства. Выступление было посвящено контрабандному трафику табачной продукции из третьих стран в Южную Осетию через территорию России, а затем обратно в Российскую Федерацию. По данным депутатов, в одном только 2019 году в республику было завезено девяносто восемь морских контейнеров с сигаретами. Поставлялись сигареты и транспортными самолетами из Армении – всего около трехсот тонн. Спустя почти три недели после резонансного выступления в парламенте Алан Тадтаев решил на него отреагировать как председатель парламента и представитель правящей партии «Единая Осетия»:

«С 2017-го с каждой пачки сигарет платятся акцизы, налоги и таможенные сборы. Вследствие этого бюджет республики ежегодно пополняется на 100-130 миллионов рублей. Кроме того, если бы завозимый в республику табак был контрафактным, я думаю, что таможенная служба Российской Федерации ни в коем случае не пропустила бы эти грузы через свою границу на территорию Южной Осетии».

На этом, как следует из выступления Алана Тадтаева, ответственность югоосетинских властей заканчивается. Кто купил эти сигареты, куда он их дел, их не касается, а если какой-то злоумышленник вздумал промышлять контрабандой в направлении севера, то на это есть российский пост. Такая получается логика. Напрашивается из выступления и такой вывод: спикер просил граждан не париться по поводу этой истории – интересы республики соблюдены, акцизы, НДС и прочее с товарных партий выплачены.

По мнению юриста Тимура Кокойты, который присутствовал на всех встречах депутатов в Москве, таким образом «власти пытаются замылить проблему и сделать вид, что ничего не происходит:

«Я не понимаю, почему они делают вид, что не понимают постановки вопроса и той претензии, которая была озвучена Мулдаровым. Они говорят, что никакой контрабанды нет и с этих табачных изделий платятся таможенные платежи. Но одно дело – платить таможенные платежи при ввозе, и другое дело – вывозить обратно непонятными путями на территорию России эти табачные изделия. Всем же понятно, что те объемы табачных изделий, которые завозятся в Южную Осетию, в десятки раз превышают потенциальную потребность населения Южной Осетии в этих сигаретах.

– Что в этой схеме не так?

– Хорошо, ввезли, заплатили, следующий вопрос: куда они деваются потом, реализуются на рынке в Южной Осетии? Зачем населению объемы сигарет, в десятки раз превышающие потенциальную потребность? Если пересчитывать на душу населения с детьми, со стариками, женщинами, то мы должны каждый, выкуривать по блоку сигарет в день. Очевидно, это вывозится обратно в Россию, и делать вид, что ничего незаконного не происходит, это, по меньшей мере, глупо. Это вывозится контрабандным путем в Россию, и в отношении этих сигарет, которые оказываются на рынке в России, не платятся ни акцизы российские, ни НДС, ни таможенные пошлины. И это прямой удар по экономическим интересам России. Акциз на сигареты в России куда больше, чем в Южной Осетии: если у нас это три рубля шестьдесят копеек на одну пачку сигарет, то у них от 80 рублей и выше.

– То есть на этой разнице можно заработать очень большие деньги…

– Вот на этой разнице и зарабатывают недобросовестные бизнесмены. И их деятельность отражается прямым образом на населении и в общем на наших двусторонних отношениях с Россией. Нам это четко дали понять в Москве».

Очевидно, что относиться к этому докладу необходимо, как к претензии со стороны кураторов, а не как к инициативе Гарри Мулдарова и Джамбулата Медоева. Об этом говорит само содержание доклада – по всему видно, что за ним многолетняя разработка специальных служб. А депутаты в данном случае – средство коммуникации, посредством которой эта претензия становится достоянием гласности. Иными словами, отношения руководства республики с государством-патроном находятся уже на таком уровне, когда кураторы начинают сливать компромат и свои претензии в публичное пространство.

Очевидно, крыть это нечем. В противном случае на обвинения отвечали бы чиновники, осуществляющие контроль на территории республики: президент, глава таможенного комитета, бывший генпрокурор. Отсюда и такая реакция - проигнорировать невозможно, но можно попытаться свести все к обсуждению сплетен в депутатской среде.

При этом товарищи обходят главное. Российская сторона в этой истории предъявляет претензии не к оформлению грузов, а к элите, к руководству республики. Москва, по сути, называет их бандой мелких уголовников, которая опустилась до контрабанды сигарет. И вот что характерно, как и положено в таких случаях шпане: адресаты упреков решили включить дурака, дескать, а ты докажи начальник, что мы при делах.

К другим новостям.

Парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового генпрокурора – 43-летнего Магомеда Багаева. Из двадцати девяти депутатов, присутствовавших на голосовании, кандидатуру Багаева поддержали двадцать шесть, двое воздержались, еще одна, депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева, в голосовании участия не принимала, хотя находилась в зале заседания.

Мало кто сомневался, что парламент одобрит кандидатуру Багаева. Человек родился и вырос в республике, что называется, на глазах. Не покинул Южную Осетию в тяжелые годы… В этом смысле он выгодно отличается от предыдущей кандидатуры – Виталия Савченко из Краснодарской прокуратуры. Против последнего проголосовали девятнадцать из тридцати присутствовавших в зале парламентариев именно поэтому – им хотелось своего, местного, кто знает людей, понимает здешнюю жизнь. В этом смысле Багаев сыграл на контрасте.

И все-таки трое депутатов не поддержали креатуру президента – не выступили против, но и не одобрили. Один из них – депутат Давид Санакоев, так объяснил свое решение:

«Еще несколько месяцев назад я направил в Генеральную прокуратуру депутатский запрос по поводу того, почему подследственное КГБ дело расследует Генеральная прокуратура? Речь идет о покушении на министра внутренних дел. Согласно кодексу, это должно быть дело, подследственное КГБ. Я направил депутатский запрос и в КГБ, и в Генпрокуратуру. Ответов я так и не получил. Затем я попросил исполняющего обязанности на тот момент Магомеда Багаева, он уже прислал мне ответ. Так как все законные сроки на него уже вышли, это уже было нарушением. Он мне принес прямо перед началом сессии этот ответ, я его прочитал и ответа на свой вопрос не увидел. Как зарекомендует себя уже новый прокурор, мы, конечно, увидим и по делу Инала Джабиева, и по другим делам, но вот этот ответ дал мне повод пока воздержаться от того, чтобы давать ему положительный отзыв».

Вполне понятно, что товарищ Багаев четко встроен в существующую систему управления, мягко говоря, несовершенную, злоупотребляющую. В ней он вырос, как специалист, сделал карьеру. В его послужном списке – расследование уголовного дела Георгия Кабисова, которое в республике воспринимают негативно, как сведение личных счетов со стороны президента Бибилова. Наверное, найдется что-то еще, в чем можно было бы упрекнуть новоиспеченного генпрокурора, но все-таки общественник Тимур Цхурбати считает это кадровое решение удачным – безупречных в Генпрокуратуре все равно не найти, а из того, что есть, это неплохой выбор. По мнению Цхурбати, Магомед Багаев типичный представитель новой волны на государственной службе:

«Эта такие люди – себе на уме: перечить начальству, конечно, не будут, но и рвать и метать по отмашке сверху тоже не станут. По своему складу, как я их вижу, они как бы сами по себе.

– Что не помешало расследовать дело Кабисова, как было нужно начальству?

– Да, в этом деле он отметился. Поручили ему расследовать дело, не мог он отказаться».

На этой же сессии парламентарии отказались лишить неприкосновенности двух оппозиционных депутатов – Александра Плиева и Давида Санакоева.

Ни один из присутствовавших на заседании народных избранников, включая их политических противников, не поддержал представления генпрокурора об уголовном преследовании коллег по парламенту. По каждому депутату голосовали отдельно. В случае с Александром Плиевым против высказалось семнадцать парламентариев, а по Санакоеву – восемнадцать. Остальные депутаты воздержались.

Напомним, Давид Санакоев обвинялся в клевете, якобы допущенной им в отношении председателя Верховного суда Олеси Кочиевой в 2019 году во время предвыборной агитации, содержащейся в публичном выступлении. Против Александра Плиева выдвигались обвинения в подделке документа (подложного свидетельства о смерти), который, по версии следствия, он подписал семнадцать лет назад. По мнению спикера парламента III и V созывов Станислава Кочиева, реакцию депутатов можно считать вполне единодушной, потому что, воздержавшись, политические противники дали возможность товарищам отклонить представление Генпрокуратуры:

«Я полагаю, депутаты проявили солидарность, потому что это может коснуться каждого из них, если впервые в истории республики они создадут прецедент лишения депутатов неприкосновенности, то эта практика и дальше пойдет. Каждый подумал о себе, и из этого возникла солидарность. У них всегда срабатывает эффект самозащиты. Когда люди думают о своем будущем, это всегда так бывает – так было и до меня, и при мне, так и теперь.

– То есть никаких других причин? Это не может быть признаком замирения сторон, попыток совместного преодоления кризиса?

– Нет, все баталии еще впереди. Потому что их причины не были исчерпаны, развеяны. Поэтому, я думаю, все впереди, и к президентским выборам накал будет нарастать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия