Гарибашвили: Разговор языком ультиматумов неприемлем

«Все граждане должны знать, что разговор на языке ультиматумов неприемлем», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя угрозы противников строительства крупных гидроэлектростанций после полудня парализовать движение в Тбилиси в случае, если их требования не будут выполнены.

По словам премьера, все должны понимать, что государство будет соответствующе реагировать на любое нарушение закона.

«Мы предложили участникам протестов цивилизованную форму диалога, неоднократно пытались наладить с ними контакт, в этот процесс были включены как представители правительства, так и местное руководство. Даже спецпредставитель ЕС приглашен для обсуждения технических деталей проекта, словом, все было сделано для того, чтобы не осталось никаких вопросов» - заявил премьер-министр.

По его словам, в конце мая в Тбилиси приедет учредитель турецкой компании «Энка», которая является инвестором проекта.

«В процессе переговоров с протестующими принимаю участие и я лично, но что касается разговора языком ультиматумов – это неприемлемо. Все это пережиток темных 90-х годов» - заявил премьер-министр.

По его словам, вся страна помнит этот период, когда якобы из патриотических соображений, все активисты политических движений стали экспертами в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта, железной дороги и т.д.

«В итоге они разрушили всю страну, получили гражданскую войну, разрушили все заводы и даже частично оккупация страны является последствием политики того периода. Исходя из этого, призываю всех вспомнить, что государство управляется законами и конституцией, и государство будет решительно реагировать на все нарушения закона», - заявил Ираклий Гарибашвили, передает агентство "Грузия Online".