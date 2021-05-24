Противники Намахвани ГЭС пришли на площадь Свободы и перекрыли проспект Руставели

Участники акции против строительства Намахвани ГЭС перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. В частности, перекрыта территория, прилегающая к станции метро Руставели.

Как заявил один из организаторов акции Варлам Голетиани, протест будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

"Поскольку мы установили сцену и палатки на площади Республики, естественно, мы не можем покинуть эту территорию, и принято решение идти к площади Республики и там мы сегодня перекроем дорогу, и не откроем ее. Мы будем близ того места, где начали этот процесс, там все перекроем - до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. 26 мая, мы уверены, что, если до того времени не будут удовлетворены наши требования, вся столица встанет рядом с нами, и для защиты своих прав, каждого гражданина мы встанем плечом к плечу".

До этого участники акции перекрыли автомобильную дорогу у столичного Дома юстиции. Они призвали общество присоединиться к акции, скандируя: «Выходи, выходи».

Ранее Варлам Голетиани заявил, что с ним связались из парламента Грузии и предложили встретиться с председателем законодательного органа Кахой Кучава.

Голетиани сказал, что рассмотрит возможность диалога с властями, если будет объявлен мораторий, и будет проведено совместное общественное обсуждение энергетической политики. Протестующие планируют остаться на площади Республики и поставить палатки до истечения срока действия ультиматума.

После 208-дневной акции протеста, участники митингов из ущелья Риони и Кутаиси вчера организовали митинг в столице. На митинге были озвучены следующие требования:

Расторжение соглашения о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, оформленного между правительством Грузии и компанией Enka Renewables 25 апреля 2019 года.

Отмена постановления правительства Грузии №2405 от 21 ноября 2019 года о передаче права собственности на государственную недвижимость ООО Enka Renewables.️ ️

Аннулирование выданного в 2015 году разрешения на строительство каскада Намахвани ГЭС и всех других документов, основанных на нем.

Начать уголовное дело против главы Минэкономики Грузии Натии Турнава и других должных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту.

Противники ГЭС дали властям срок до 12:00 24 мая, на выполнение этих требований. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что государство будет соответствующе реагировать на любое нарушение закона.